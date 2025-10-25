Prezent sâmbătă la Buzău, Sorin Grindeanu a precizat că social-democrații rămân parte a coaliției, dar vor continua să semnaleze problemele atunci când acestea apar. Grindeanu a făcut referire la Ordonanța 52, despre care a afirmat că a blocat activitatea administrativă la nivel central și local, și a criticat modul în care guvernul gestionează unele decizii privind CASS-ul pentru mame și pentru foștii deținuți politici. În opinia sa, aceste situații nu pot fi trecute sub tăcere doar din spirit de solidaritate politică.

Mesajul lui Grindeanu vine pe fondul tensiunilor tot mai evidente din interiorul coaliției de guvernare, generate de reformele cerute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și de proiectul privind pensiile speciale.

„Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toți așa, și nu ne-am transformat într-o sectă de adulatorii a politicilor unora. Loialitatea într-o coaliție nu exclude criticile. Venim cu propuneri constructive în coaliție, deciziile se iau în consens cu toți actorii, dar nu poți să nu spui nimic când unele propuneri sunt proaste”, a declarat Grindeanu, într-o conferință, făcând referire și la Ordonanța 52, despre care a spus că „a blocat România, atât la nivel local, cât și central”, a transmis Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că dialogul și cooperarea trebuie să rămână principii fundamentale ale guvernării, însă a insistat că o critică onestă este dovada unei conduceri responsabile, nu a unei rupturi politice.

„Refacem deficitul cu CASS pentru mame? Refacem deficitul cu CASS pentru deținuții politici? Ce vreți de la noi? Să stăm și să ne uităm cum se fac aceste greșeli, să nu spunem nimic? Asta nu înseamnă că nu suntem, așa cum am spus, parte acestei coaliții. Dar, și când avem lucruri de spus, o să le spunem… Apăsat!”, a mai spus social-democratul.

În ceea ce privește legea pensiilor speciale, Grindeanu a declarat că este necesară o soluție echilibrată și rapidă, având în vedere că Guvernul trebuie să vină cu o nouă variantă a legii până la 28 noiembrie, termen impus pentru a nu pierde fondurile europene aferente jalonului din PNRR.

El a explicat că există două variante posibile: continuarea procedurii prin angajarea răspunderii Guvernului pe forma actuală a legii, propusă de premierul Ilie Bolojan, sau reluarea dialogului cu toate părțile implicate pentru a construi un nou proiect de lege care să fie adoptat și promulgat până la finalul lunii noiembrie. Grindeanu a avertizat însă că reluarea aceleiași proceduri fără modificări riscă să ducă la respingerea legii și pierderea finanțării europene.

„Avem o nemulțumire socială, pe bună dreptate, legată de vârsta de pensionare, de cuantumul pensiei, care trebuie reparată. Și avem două posibilități. Să mergem pe același drum, prin angajarea răspunderii, cu aceeași forma a legii, așa cum a propus în coaliție primul ministru Ilie Bolojan. Sau să încercăm să vedem dacă există disponibilitate la dialog și din partea celorlalți, în mod rapid, să se facă un proiect de lege. Astfel încât până în data de 28 noiembrie s-ar putea să fie și promulgat și să nu pierdem acea sumă de bani. Eu cred că dacă încerci să mergi pe același drum a doua oară și te aștepți la o finalitate diferită, de fapt cred că îți asumi faptul că proiectul va fi respins și a doua oară”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că a avut deja întâlniri cu președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu președintele Consiliului Superior al Magistraturii și cu procurorul general al României.

Scopul acestor discuții a fost de a verifica disponibilitatea sistemului judiciar de a participa la consultări privind forma finală a legii. Potrivit lui Grindeanu, reprezentanții instituțiilor din justiție s-au arătat deschiși dialogului și dispuși să contribuie la găsirea unei soluții comune.

„Un singur lucru mi-am dorit de la această întâlnire: să-i întreb dacă există disponibilitate la dialog. Dacă da, să merg în coaliție, să le spun partenerilor din coaliție că actorii principali din acest domeniu, al justiției, vor să vină să aibă dialog”, a mai spus el.

El a subliniat că, în cadrul acestor discuții, nu s-au abordat detalii privind cuantumul pensiilor sau alte aspecte tehnice, ci doar disponibilitatea la colaborare, considerând că acest pas este esențial pentru a depăși tensiunile apărute între sistemul judiciar și guvern în ultimele săptămâni.

Grindeanu a adăugat că intenționează să informeze partenerii de coaliție despre această deschidere la dialog și să le propună continuarea consultărilor cu toate instituțiile implicate. În viziunea sa, doar printr-o cooperare reală și transparentă poate fi evitat un blocaj instituțional și poate fi asigurată implementarea reformelor cerute de partenerii europeni.

„Asta am de gând să le transmit și am transmis la o parte dintre liderii coaliției că da, justiția sau actorii principali din justiție doresc să vină să existe acest dialog. Nu s-a discutat de cuantum, nu s-a discutat de nimic. E singurul lucru pe care eu l-am urmărit. Să-i întreb dacă doresc să aibă acest dialog, având în vedere că în ultimele săptămâni a existat o tensiune între cei amintiți de mine și guvern. Și eu cred că trebuie să depășim acest moment”, a conchis șeful PSD.

La rândul lui, fostul premier Marcel Ciolacu, candidat pentru șefia CJ Buzău, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan pe tema deficitului bugetar.

„M-am cam săturat, după 4 luni, de toată mizeria care mi s-a pus în cap și am de gând să explic și să arăt, de fapt, neperformanța unde se află în acest moment și lipsa de viziune economică care a transformat dintr-o problemă de deficit într-o criză economică. De fapt, noi avem o mare problemă la Guvernul României: un deficit de empatie care, dacă nu se oprește, va duce la o criză socială”, a spus fostul premier.

De asemenea, el a spus că deficitul nu a fost modificat prin creșterea TVA-ului.