Grindeanu a precizat că Firea are motive personale pentru retragerea din competiție, însă toți membrii partidului vor sprijini candidatura lui Daniel Băluță, considerat opțiunea cu prima șansă în cursa pentru Capitală.

Sorin Grindeanu a participat la Conferința Județeană Extraordinară a PSD Buzău, eveniment dedicat desemnării delegaților care vor reprezenta organizația la Congresul Național al partidului, programat pentru data de 7 noiembrie.

Cu această ocazie, el a subliniat importanța organizației PSD Buzău, una dintre cele mai puternice din țară, și a vorbit despre ambiția partidului de a câștiga atât la Buzău, cât și la București. Grindeanu a adăugat că, în Capitală, miza este mult mai mare, iar emoțiile sunt pe măsură, având în vedere contextul politic și concurența acerbă.

Totodată, Grindeanu a reafirmat sprijinul partidului pentru Daniel Băluță, considerat favorit în competiția pentru Primăria București, și a menționat că întreaga echipă social-democrată va lucra unită în perioada următoare. PSD își propune să obțină o victorie importantă atât în Capitală, cât și în marile centre urbane, mizând pe forța organizațiilor locale și pe mesajul de stabilitate promovat la nivel național.

„Luni ne întâlnim cu organizația, cu Gabi Firea, primarii de sector, dar, da în acest moment Daniel este favoritul PSD pentru primărie. Pleaca cu prima șansă. Alea sunt motivele ei pe care mi le-a zis si mie. Acum toată lumea trage la aceeași căruță. La Buzău și București PSD se bate pentru a câștiga. La București sunt mai multe emoții. PSD Buzău este una dintre cele mai importante organizații din țară. Plus forța lui Ciolacu, dorinta de a face bine, fac organizația să fie în postura de a câștiga alegerile”, a spus Grindeanu.

Declarația poate fi urmărită aici.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Gabriela Firea a explicat motivele pentru care renunță la candidatura pentru funcția de primar general. Ea a precizat că își dorește să își ducă la capăt mandatul de europarlamentar, obținut prin votul românilor, și că se va concentra pe proiectele europene dedicate familiilor, copiilor, femeilor, tinerilor, seniorilor, fermierilor și antreprenorilor.

Firea a menționat că, deși își dorea să reia și să finalizeze proiectele de infrastructură abandonate din Capitală, precum și investițiile în spitale, parcuri, transport public și termoficare începute în mandatul său anterior, a ales să continue activitatea la Bruxelles și Strasbourg.

„Candidezi? Intri în cursă? Te pregătești? Aceste tipuri de întrebări le primesc zilnic. Pentru ca lucrurile să fie limpezi, prefer să vorbesc eu despre situația mea. Cred că o cunosc mai bine. Să nu las loc interpretărilor sau tonurilor dubitative. Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii. Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc. Despre Primăria Capitalei pot spune că mi-aș fi dorit să pot relua şi finaliza câteva mari proiecte de infrastructura abandonate, cu siguranță aș fi continuat investițiile în spitale, parcuri, transport şi termoficare, începute în mandatul anterior și blocate în mare parte. Dar, în viață trebuie să facem alegeri. Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el şi să continue toate investițiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare.În administrație, continuitatea nu este un moft, pentru că proiectele, investițiile, sunt clădite pe așteptările, timpul și banii cetățenilor. Iar să îi respecți pe cetățeni este prima obligație a oricărui om politic. Viața ne-a demonstrat că nu există primari “care nu au făcut nimic” şi nici primari care să fi îndeplinit tot ceea ce au promis “pe cuvânt de onoare” în campaniile electorale. Dar, din păcate, dubla măsură şi apreciere au funcționat, în detrimentul unei corecte informări a cetățenilor”, a tramsis Gabriela Firea.

Ea a subliniat importanța continuității în administrația publică, arătând că proiectele locale trebuie duse mai departe indiferent de cine conduce Primăria. În opinia sa, respectul față de cetățeni presupune finalizarea investițiilor începute, iar administrația trebuie să se bazeze pe colaborare, nu pe ruptura față de mandatele anterioare.

Gabriela Firea a transmis că nu îi va lipsi implicarea politică și că va sprijini total candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ea a menționat că, în calitate de președintă a organizației PSD București, va depune eforturi pentru ca partidul să nu mai repete greșelile din campania anterioară, când candidatura sa a fost lansată târziu și cu un sprijin logistic redus.

Firea a criticat boicotul intern din cadrul partidului, menționând existența unor candidați „iepurași” care i-au subminat campania, precum și campanii online finanțate din fondurile propriei formațiuni.

Fostul premier a subliniat că nu a trădat partidul și nu o va face niciodată, în contrast cu alți colegi care au inventat pretexte pentru a se distanța de PSD. Ea a transmis că îi respectă pe cei peste 170.000 de bucureșteni care au susținut-o la ultimele alegeri și că regretă că eforturile sale de a continua investițiile în Capitală nu au fost valorificate la timp.