Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), a transmis clarificări privind situațiile în care mai poate fi eliberat vechiul model de carte de identitate, cel emis înainte de introducerea formatului electronic.

Potrivit DGEP, cetățenii români au în prezent posibilitatea de a alege între cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS), însă modelul 1997 rămâne valabil doar pentru anumite categorii speciale de persoane.

Directorul DGEP, chestorul Cătălin Giulescu, a explicat că, în acest moment, sunt îndeplinite condițiile tehnice pentru eliberarea noilor acte, ceea ce le permite cetățenilor să opteze între forma simplă și cea electronică.

El a precizat că baza legală pentru această opțiune o constituie Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența și actele de identitate ale cetățenilor români, modificată și republicată, care stabilește cadrul în care pot fi emise cele două tipuri de documente.

„Conform prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că au fost realizate condițiile tehnice pentru eliberarea noilor acte de identitate, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, cetățenii români au posibilitatea să opteze pentru eliberarea unei cărți electronice de identitate sau a unei cărți de identitate simple”, a precizat chestorul Cătălin Giulescu pentru Stiripesurse.ro.

Cătălin Giulescu a explicat că vechiul model de carte de identitate este folosit în prezent doar în cazuri excepționale. Potrivit acestuia, actele model 1997 se eliberează exclusiv pentru persoane care nu pot ajunge fizic la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (SPCEP).

Printre acestea se numără:

persoanele netransportabile din motive medicale;

cele internate sau aflate în îngrijirea unor instituții sanitare ori centre sociale, care nu se pot deplasa;

persoanele aflate în detenție, pentru care deplasarea ar ridica probleme de securitate;

tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani, locuiesc temporar în străinătate și depun cererea prin intermediul misiunilor diplomatice;

românii aflați temporar în afara țării, ale căror acte au expirat, dar pot împuternici o altă persoană a depune cererea în numele lor.

Iată explicația completă oferită de chestorul Giulescu:

„Precizăm faptul că actele de identitate modelul 1997 se eliberează doar în următoarele situații: – pentru persoanele netransportabile la sediul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (SPCEP); – persoanele internate, primite spre îngrijire ori găzduire în instituții sanitare, de protecție și în centre de servicii sociale care, se află în imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor; – pentru persoanele încarcerate care nu pot fi deplasate, din motive de securitate, la sediul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor; – pentru persoanele care solicită eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, locuiesc temporar în străinătate, pot depune cererea la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României acreditate în străinătate primite de nivelul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor; – pentru persoanele care locuiesc temporar în străinătate, iar termenul de valabilitate al actului de identitate a expirat, cererile pot fi depuse de către persoanele împuternicite pe bază de procură specială eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României acreditate în străinătate.”

Șeful DGEP a subliniat că instituția lucrează în prezent, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, la implementarea condițiilor tehnice care vor permite, în viitorul apropiat, eliberarea cărților electronice de identitate și prin intermediul ambasadelor și consulatelor României.

Acesta a arătat că obiectivul este extinderea accesului românilor din diaspora la serviciile de evidență a persoanelor, fără a mai fi nevoie ca aceștia să revină în țară pentru a-și schimba actele.