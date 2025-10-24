La finalul anilor ’80, Dan Voiculescu lucra în comerț exterior, un domeniu rezervat elitei economice a României socialiste, fiind directorul reprezentanței Crescent la București.

În podcastul „Fain & Simplu”, el a explicat că suma pe care o avea la începutul anului 1990 provenea din economiile făcute în timpul deplasărilor în străinătate.

Voiculescu a spus că pe atunci primea o diurnă de 7 dolari pe zi, dar prefera să cheltuiască foarte puțin pentru mâncare. Potrivit declarațiilor sale, pleca în delegații cu salam și crochete de cașcaval, iar diferența o economisea.

Astfel, în timp, a reușit să strângă banii care au reprezentat capitalul de pornire pentru compania Grivco, fondată imediat după Revoluție.

El a povestit că, după 1989, un coleg i-a propus să investească în apartamente, iar unul dintre primele imobile cumpărate, situat vis-a-vis de sediul Guvernului, a costat 3.000 de dolari.

În contextul de atunci, când un apartament în centrul Bucureștiului se vindea cu câteva mii de dolari, suma economisită de Voiculescu era considerabilă.

„După Revoluție, un coleg mi-a spus: ‘Hai să cumpărăm apartamente’. Și am cumpărat unul chiar vis-a-vis de Guvern, care e și acum al fetelor, cu 3.000 de dolari”, a mai spus Voiculescu.

Cu capitalul adunat și experiența în comerțul internațional, Voiculescu a fondat Grivco, prima sa companie privată, care a devenit punctul de plecare pentru investițiile ulterioare în media, educație și cercetare.

„În ianuarie 1990 aveam în jur de 40.000–50.000 de dolari, cu care am fondat Grivco”, a povestit Dan Voiculescu, adăugând că: „Erau bani mulți atunci. Dar n-au venit peste noapte, ci din muncă, prudență și economie. Nu mi-am risipit diurna pe plăceri, ci am pus fiecare dolar deoparte.”

El a spus că a ținut o evidență clară a fiecărui pas făcut în construcția averii sale, notând chiar și sumele intermediare până la primul milion de dolari.

„Am și un material scris chiar de mine. La un moment dat am vrut să văd, pentru mine, cum mi-am făcut averea. Și am răspuns la întrebarea clasică: Cum ai făcut primul milion? Acolo am trecut: primii 3.000, primii 8.000, primii 10.000 până la primul milion. Totul e clar, calculat și justificat.”

Dan Voiculescu a recunoscut că este conștient de suspiciunile care i-au însoțit cariera, dar a spus că averea sa provine din muncă și disciplină, nu din privilegii. A admis că imaginea formată în ultimele decenii nu poate fi schimbată ușor, însă a subliniat că își asumă trecutul și deciziile luate.

„Ce s-a statuat timp de 20-30 de ani nu pot desființa într-o lună. Probabil mi-ar mai trebui încă 20 de ani să șterg toate poveștile astea. Dar îmi asum. E vina mea și numai a mea”, a spus fondatorul Intact Media Group, adăugând că nu și-a folosit niciodată presa pentru a-și face dreptate public.

Astăzi, la peste trei decenii de la Revoluție, Dan Voiculescu afirmă că adevărul despre modul în care și-a construit averea rămâne simplu: o combinație de muncă, prudență și decizii făcute la momentul potrivit, într-o perioadă în care economia României abia începea să se deschidă către capitalism.