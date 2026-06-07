DAN Air își pregătește retragerea. Compania ia în calcul și atragerea unui investitor

DAN Air, companie aeriană românească fondată în 2017 de pilotul Dan Iuhas, ia în calcul retragerea proprietarilor și atragerea unui investitor care să preia controlul, deși momentan nu există negocieri, după cum a explicat directorul general Matt Ian David.

Proprietarii companiei aeriene DAN Air ar avea în plan să se retragă din firmă, dar iau în calcul și varianta de a aduce un investitor care să preia conducerea și pachetul majoritar. Fondatorul companiei, fostul pilot Dan Iuhas, ar dori să iasă complet din afacere, însă deocamdată nu există discuții cu posibili cumpărători.

Directorul general al DAN Air, Matt Ian David, a precizat, la solicitarea ZF, că anunțul privind vânzarea sau atragerea de investiții a fost făcut recent și că, momentan, nu au loc negocieri. El a adăugat că acționarul vrea să se retragă total, dar rămâne deschis și la intrarea unor investitori care ar putea prelua controlul companiei.

Contextul este similar cu alte mișcări din piață, precum cazul AnimaWings, care a atras recent investitori instituționali ce au preluat 50% din companie, ceea ce a fost interpretat ca un semn de încredere în industrie.

DAN Air a fost fondată în 2017 de Dan Iuhas, sub numele inițial Just Us Air. La început, compania a operat zboruri ACMI, adică aeronave cu echipaj, mentenanță și asigurare incluse, pentru mai multe companii aeriene internaționale. În 2021, firma și-a schimbat numele în DAN Air și a început să opereze zboruri regulate sub brand propriu. Inițial a activat de pe aeroportul din Brașov, dar ulterior a renunțat la această bază. La finalul anului 2023, compania și-a mutat operațiunile pe aeroportul din Bacău, iar în prezent zboară din Bacău și București. Compania a intrat și pe rute mai puțin obișnuite pentru operatorii europeni. Astfel, a început zboruri spre Damasc, devenind prima companie din Europa cu legături directe pe această rută, iar ulterior a adăugat și Alep, care a devenit o destinație permanentă.

Totodată, reprezentanții companiei au declarat că DAN Air are în plan mai multe proiecte, inclusiv posibilitatea înființării unei subsidiare în Siria, care să opereze zboruri directe între Damasc și mai multe orașe europene. De asemenea, sunt avute în vedere extinderi către Orientul Mijlociu și Caucaz, zone considerate insuficient acoperite de zboruri comerciale.

„Doar ce am lansat anunţul despre vânzare/atragere investiţii, prin urmare momentan nu avem discuţii legate de acest aspect. Acţionarul îşi doreşte să iasă complet din societate întrucât vrea să se retragă, dar este deschis şi la investiţii din partea altor interesaţi care să preia controlul şi pachetul majoritar. DAN AIR are în implementare mai multe proiecte, inclusiv intenţia de a deschide o subsidiară în Siria care să opereze zboruri directe dintre Damasc şi alte oraşe europene. Planurile de extindere către Orientul Mijlociu şi Caucaz sunt în desfăşurare şi ne aşteptăm să avem rezultate foarte bune ca urmare a operării către o zonă slab deservită”, a explicat Matt Ian David, CEO al DAN Air.

De la 1 iulie, compania a anunțat că va începe să opereze zboruri și către Amman (Iordania), Erevan (Armenia) și Tbilisi (Georgia), ceea ce înseamnă că își extinde rețeaua de destinații.

Reprezentanții companiei au explicat că au ales să se concentreze pe o zonă pe care puține companii aeriene o exploatează. Ei au spus că Orientul Mijlociu este insuficient acoperit de zboruri și că există foarte puține legături low-cost cu Europa. De asemenea, au precizat că, în urma analizelor făcute, extinderea doar în interiorul Uniunii Europene ar fi mai costisitoare decât extinderea către est. Ei au explicat că zborurile în UE implică taxe mai mari, cum ar fi cele pentru emisii de carbon, costuri mai ridicate pentru servicii de sol (handling), taxe de navigație și taxe aeroportuare, care sunt mai mari decât în țările din est.

„Orientul Mijlociu nu este o zonă care este deservită suficient iar conexiunile low-cost cu Europa sunt aproape inexistente. În urma analizelor noastre a rezultat faptul că extinderea rutelor doar către Uniunea Europeană este un obiectiv de realizat mai costisitor decât extinderea spre est. Operarea în interiorul UE înseamnă costuri suplimentare legate de taxe de carbon (EU-ETS), costuri mai mari cu handling-ul, taxele de navigaţie şi aeroportuare, etc. care sunt mult mai scumpe decât în Est”, a punctat Matt Ian David, CEO al DAN Air.

Compania a mai spus că vrea să lanseze zboruri și către Baku, Bagdad, Beirut și Cairo, dar că aceste rute încă așteaptă toate aprobările și autorizațiile necesare. În același timp, își extinde rețeaua de zboruri din Bacău, adăugând destinații precum Larnaca, Madrid, Treviso și Valencia.

În ceea ce privește rezultatele, compania a transportat anul trecut 270.000 de pasageri. În primele cinci luni ale acestui an, traficul a crescut cu aproximativ 39%, ajungând la 133.000 de pasageri, față de 95.000 în aceeași perioadă a anului trecut.