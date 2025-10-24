Gheorghe Dincă, supranumit „Monstrul din Caracal” după crimele care au îngrozit România, a fost condamnat definitiv în mai 2023 pentru răpirea, sechestrarea și uciderea în 2019 a Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu. El continuă însă să aibă venituri și după gratii, mai exact banii de pensie plătiți de statul român.

În 2025, acesta primește lunar o pensie de 2.000 de lei de la stat, scrie Gândul, însă, din cauza popririi de 30% impusă de autorități, în buzunarul său mai ajung lunar doar 1.400 de lei. Suma i se reține pentru neplata despăgubirilor de peste 600.000 de euro către familiile victimelor.

Dincă își folosește aceste venituri modeste pentru mici cumpărături și pentru achiziția de cartele telefonice, având în vedere că nu se mai poate baza pe familia sa, care a rupt legăturile cu el.

Statul a încercat să recupereze o parte din despăgubiri prin valorificarea bunurilor deținute de Gheorghe Dincă, însă rezultatele au fost modeste. Autoritățile au reușit să vândă doar câteva bunuri, printre care mormane de fier vechi și două autoturisme vechi, fără o valoare de piața prea mare.

Potrivit informațiilor din dosar, Dincă a muncit timp de 51 de ani, dintre care 42 ca șef de secție într-o întreprindere.

Întrucât își dorea venituri mai mari, a lucrat multă vreme „la negru”, fapt care i-a afectat punctajul de pensie.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Dincă a descris condițiile din penitenciar și felul în care colegii de celulă l-au primit.

El spunea că a fost repartizat în patul trei, cel mai de sus, poziție care, în codul nescris al lumii deținuților, este rezervată celor lipsiți de respectul restului de deținuți. În cazul lui, această situație a fost cu atât mai dificilă din cauza problemelor medicale de care suferă.

„Suntem 22 de persoane în 56 de metri. M-au chinuit ca pe Iisus, prin ce am trecut, nu doresc nici dușmanilor, trebuia să urc și am o afecțiune la ambii genunchi din ’75, din armată”, spunea Gheorghe Dincă la acel moment.

După ceva vreme totuși, Dincă a fost mutat la patul de jos și afirmă că nu a fost nevoie să își impună autoritatea prin violență pentru a câștiga respectul colegilor. În trecut, el povestește că a practicat boxul la categoria grea, dar a renunțat fiindcă nu îi plăcea violența.

„Am fost boxer la categoria grea. Am luat mulți pumni în cap. Am renunțat pentru că nu-mi plăcea violența. Nu-mi arde mie de smardoială și nici alții nu o caută cu mine”, a mărturisit Gheorghe Dincă.

Un alt detaliu care a atras atenția este schimbarea de imagine pe care Dincă încearcă să o proiecteze în închisoare. Pe antebrațe, acesta și-a făcut mai multe tatuaje, majoritatea cu mesaje religioase. Deși inițial a refuzat să explice semnificația lor, ulterior a declarat că textul „Dumnezeu mă vrea viu” reflectă credința pe care o are.

„Dumnezeu mă vrea viu. Pentru că eu asta cred, că Dumnezeu mă vrea viu”, a spus Dincă, care s-a și pocăit în închisoare.

Gheorghe Dincă este convins că are de trăit o viață lungă, declarând că își propune să-și schimbe buletinul în anul 2050, când va împlini 96 de ani – data la care ar urma să fie eliberat.

În Penitenciarul Craiova, Gheorghe Dincă împarte spațiul de detenție cu un alt deținut celebru – Konstantinos Passaris, criminalul grec supranumit „Bestia din Balcani”. Passaris a fost condamnat pe viață în România pentru omor calificat, după ce, în 2001, a ucis doi agenți de pază în timpul jafului de la o casă de schimb valutar din București.

Potrivit relatărilor din dosar, Passaris se afla sub influența drogurilor în momentul atacului și a dorit să impresioneze o prostituată care îl însoțea. În Grecia, el era deja cunoscut pentru multiple fapte violente, inclusiv pentru uciderea a cinci polițiști și pentru două evadări spectaculoase din penitenciarele elene.

După capturarea sa în România, a fost condamnat definitiv și închis la Arad, apoi transferat succesiv la Gherla și Craiova. În prezent, surse judiciare citate de Gândul susțin că Passaris se confruntă cu dificultăți financiare severe și a cerut scutirea de plata unei taxe de timbru de peste 3.000 de lei, într-un proces intentat statului român.

Conform datelor transmise instanței de Administrația Națională a Penitenciarelor în februarie 2025, Passaris mai avea în cont doar 1.890 de lei. În urma analizei situației sale materiale, judecătorul a decis să îl scutească de plată, hotărârea devenind definitivă.