Gheorghe Dincă a formulat o cerere în instanță prin care a solicitat întreruperea temporară a pedepsei de 30 de ani de închisoare pe care o execută. Solicitarea a fost analizată de judecători în cadrul unui proces distinct, inițiat de condamnat.

În cerere, Dincă a invocat posibilitatea acordării unei întreruperi temporare a executării pedepsei, procedură prevăzută de legislația penală în anumite situații. Având în vedere vârsta sa, de 72 de ani, acesta a solicitat să fie lăsat temporar în libertate.

Spre deosebire de alte situații în care permisiile pot fi acordate pe cale administrativă, în acest caz solicitarea a ajuns direct în fața instanței. Dincă nu a beneficiat de o decizie favorabilă din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor, motiv pentru care a apelat la procedura judiciară.

În cadrul dosarului, instanța a analizat circumstanțele concrete ale cererii și riscurile asociate unei eventuale întreruperi a executării pedepsei.

În motivarea soluției, judecătorii au avut în vedere și contextul creat de cazul Abdullah Ataș, condamnat pentru uciderea unor polițiști, care a dispărut după ce a beneficiat de o permisie. Instanța a evaluat riscul ca o situație similară să se repete, în condițiile în care condamnatul ar fi fost lăsat temporar în libertate.

Acest context a fost relevant în aprecierea pericolului social și a riscului de sustragere de la executarea pedepsei.

Prin hotărârea pronunțată la data de 3 februarie 2026, instanța a respins cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de Gheorghe Dincă, apreciind-o ca neîntemeiată. Totodată, judecătorii au dispus obligarea condamnatului la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.