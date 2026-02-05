Gheorghe Dincă a cerut întreruperea temporară a executării pedepsei de 30 de ani
Gheorghe Dincă a formulat o cerere în instanță prin care a solicitat întreruperea temporară a pedepsei de 30 de ani de închisoare pe care o execută. Solicitarea a fost analizată de judecători în cadrul unui proces distinct, inițiat de condamnat.
În cerere, Dincă a invocat posibilitatea acordării unei întreruperi temporare a executării pedepsei, procedură prevăzută de legislația penală în anumite situații. Având în vedere vârsta sa, de 72 de ani, acesta a solicitat să fie lăsat temporar în libertate.
Cererea a fost analizată de instanță, în lipsa unei decizii administrative a ANP
Spre deosebire de alte situații în care permisiile pot fi acordate pe cale administrativă, în acest caz solicitarea a ajuns direct în fața instanței. Dincă nu a beneficiat de o decizie favorabilă din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor, motiv pentru care a apelat la procedura judiciară.
În cadrul dosarului, instanța a analizat circumstanțele concrete ale cererii și riscurile asociate unei eventuale întreruperi a executării pedepsei.
Judecătorii au avut în vedere precedentul cazului Abdullah Ataș
În motivarea soluției, judecătorii au avut în vedere și contextul creat de cazul Abdullah Ataș, condamnat pentru uciderea unor polițiști, care a dispărut după ce a beneficiat de o permisie. Instanța a evaluat riscul ca o situație similară să se repete, în condițiile în care condamnatul ar fi fost lăsat temporar în libertate.
Acest context a fost relevant în aprecierea pericolului social și a riscului de sustragere de la executarea pedepsei.
Instanța a respins cererea și a obligat condamnatul la plata cheltuielilor judiciare
Prin hotărârea pronunțată la data de 3 februarie 2026, instanța a respins cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de Gheorghe Dincă, apreciind-o ca neîntemeiată. Totodată, judecătorii au dispus obligarea condamnatului la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
„Respinge cererea de întrerupere a executării pedepsei închisorii formulată de petentul condamnat Dincă Gheorghe, ca neîntemeiată. În temeiul art.275 alin.2 Cod proc.pen. obligă petentul condamnat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art.275 alin.6 Cod proc.pen. onorariul avocatului desemnat din oficiu rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 03.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei”, au decis magistrații.
