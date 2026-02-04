Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor în România a devenit o problemă majoră, iar autoritățile au intensificat sancțiunile în ultimii ani, reglementările fiind stabilite prin Ordonanța de Urgență 92/2021. În perioada 2025-2026, cuantumul amenzilor poate fi considerabil, în funcție de natura contravenției.

Abandonarea gunoaielor pe stradă, maluri de ape sau în alte locuri nepermise atrage sancțiuni importante. Persoanele fizice riscă amenzi între 5.000 și 15.000 lei, în timp ce firmele pot fi sancționate cu sume între 40.000 și 60.000 lei. Pe lângă amendă, contravenientul este obligat să curețe zona și să suporte costurile eliminării deșeurilor.

Depozitarea neautorizată a deșeurilor de construcții sau predarea lor unor transportatori neautorizați este dur sancționată. Amenzile încep de la 5.000 lei pentru persoanele fizice, iar în cazuri severe – cum ar fi cantități mari sau prezența substanțelor periculoase – fapta poate fi încadrată ca infracțiune, cu pedepse ce includ amendă penală sau închisoare.

Incendierea resturilor vegetale, a plasticului sau a altor materiale în curți sau pe câmpuri este strict interzisă. Garda Națională de Mediu monitorizează aceste practici, iar sancțiunile pot ajunge la valori record pentru a descuraja acest comportament periculos.

Autoritățile germane au majorat semnificativ sancțiunile pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, în special în marile orașe precum Berlin, începând cu 2025. Noile reguli sunt cuprinse în catalogul oficial de amenzi Bussgeldkatalog 2025/2026, iar nerespectarea acestora poate atrage pedepse financiare substanțiale.

Aruncarea chiștoacelor de țigară, a gumelor de mestecat sau a ambalajelor mici pe stradă sau în spații verzi este mult mai costisitoare decât înainte. În Berlin, amenda pentru un chiștoc a crescut de la 55 € la 250 €. Resturile de mâncare sau gumă pot fi sancționate cu până la 250 €, iar ambalajele de mici dimensiuni, cum ar fi paharele de cafea sau dozele, atrag amenzi între 35 € și 100 €, în funcție de land.

Depozitarea neautorizată a mobilei vechi, a electrocasnicelor sau a altor obiecte mari pe stradă implică sancțiuni considerabile. Obiectele individuale, precum un scaun sau o saltea, pot fi amendate între 150 € și 500 €, în timp ce cantități mari de deșeuri voluminoase pot atrage amenzi de până la 11.000 € în Berlin. Pentru încălcări grave ale legislației de mediu, legea federală prevede sancțiuni de până la 100.000 €.

Regulile privind deșeurile biodegradabile (Biotonne) sunt acum stricte. Dacă pubela destinată compostului conține mai mult de 1% materiale străine, amenda poate ajunge la 2.500 €. Aruncarea textilelor sau a altor materiale reciclabile în gunoiul menajer poate atrage, de asemenea, sancțiuni semnificative.

Neștergerea excrementelor animalelor de companie se pedepsește cu amenzi între 100 € și 350 €. Aruncarea resturilor vegetale în păduri sau pe terenuri naturale poate atrage sancțiuni de peste 10.000 € în anumite landuri, cum ar fi Bavaria.

Aruncarea chiștoacelor de țigară, a gumelor de mestecat sau a ambalajelor mici pe trotuar sau în spații verzi atrage sancțiuni imediate. Amenda standard este de 135 €, însă dacă nu este achitată în termenul legal, aceasta poate urca la 375 €. În cazurile soluționate de instanță, sancțiunea maximă poate ajunge până la 750 €.

Abandonarea mobilierului vechi, a electrocasnicelor sau a sacilor cu moloz pe stradă este considerată o contravenție serioasă. Pentru persoanele fizice, amenzile pornesc de la 135 € și pot ajunge la 1.500 €. Utilizarea unui vehicul pentru transportarea și abandonarea deșeurilor crește gravitatea faptei, iar sancțiunea poate fi tot de 1.500 €, cu posibilitatea confiscării autovehiculului. În orașele cu toleranță zero, precum Paris sau Strasbourg, primarii pot aplica amenzi administrative de până la 15.000 €, care includ și costurile curățeniei.

Lăsarea pubelelor pe stradă în afara programului permis sau sortarea incorectă a deșeurilor atrage sancțiuni între 35 € și 150 €. În cazul încălcării regulilor de colectare selectivă, mai ales pentru deșeurile biodegradabile, amenzile pot ajunge la 750 € în urma controalelor stricte.

Aruncarea chiștoacelor, a gumei de mestecat sau a ambalajelor mărunte este considerată contravenție administrativă. În Viena, inspectorii WasteWatchers aplică amenzi pe loc de 50 €, care pot urca până la 2.000 € în cazurile grave sau documentate oficial. În celelalte landuri, amenzile pentru littering pot ajunge până la 180 €.

Regulile privind colectarea selectivă au fost unificate la nivel național și controalele au devenit mai stricte. Nerespectarea acestor reguli, cum ar fi aruncarea plasticului sau metalului la restmüll, poate atrage sancțiuni de până la 2.500 €. Din 2026, anumite abateri grave pot fi sancționate cu amenzi record de până la 10.000 €.

Depozitarea mobilei vechi, a deșeurilor de construcții sau a altor obiecte voluminoase în locuri nepermise atrage sancțiuni administrative care pot ajunge până la 41.200 €. În cazuri extreme, tratarea sau transportul ilegal al deșeurilor care pun în pericol mediul poate constitui infracțiune, cu pedepse ce includ închisoarea.

Din 2025, sticlele PET și dozele de aluminiu sunt supuse sistemului de garanție Pfand (0,25 €), iar aruncarea lor pe stradă atrage pierderea garanției și riscul unei amenzi. Necolectarea excrementelor canine în pungi speciale poate fi sancționată cu aproximativ 50 € în marile orașe.

Pentru gestionarea deșeurilor voluminoase, austriecii sunt sfătuiți să folosească centrele Mistplatz din Viena sau Recyclinghof din celelalte landuri, care oferă ridicarea gratuită a deșeurilor în majoritatea cazurilor.

Începând cu iulie 2025, legislația ungară privind gestionarea deșeurilor a fost întărită prin Ordonanța Guvernului 156/2025, transformând abandonarea gunoiului într-o abatere costisitoare și strict monitorizată. Amenzile se aplică atât persoanelor fizice, cât și firmelor, în funcție de gravitatea faptei.

Aruncarea chiștoacelor, a ambalajelor sau a resturilor menajere în locuri nepermise este sancționată cu amenzi de până la 65.000 forinți (aproximativ 165 €). În plus, sustragerea de materiale reciclabile din containere sau nerespectarea sistemului de garanție MOHU atrage aceeași sancțiune maximă.

Crearea gropilor improvizate sau abandonarea deșeurilor în locuri neautorizate este aspru pedepsită. Amenzile administrative pot ajunge la câteva sute de mii de forinți, iar pentru firme, în cazuri de poluare gravă, sumele teoretice pot atinge 500 milioane forinți. În zone protejate Natura 2000, autoritățile pot aplica un multiplicator de 5x la calculul sancțiunii.

Ungaria utilizează din 2024-2025 sistemul de garanție de 50 forinți pentru sticle PET, doze și sticlă. Aruncarea acestora în coșul de gunoi obișnuit, în loc de punctele automate REpont, poate fi monitorizată video și atrage sancțiuni, pe lângă pierderea garanției.

Incendierea resturilor vegetale sau a altor deșeuri în curți și pe câmpuri este strict interzisă, iar amenzile pot depăși 100.000 forinți, fiind controlate prin patrule de mediu și drone în anumite regiuni.

Începând cu 1 ianuarie 2026, sancțiunile rutiere pentru camioanele care transportă deșeuri fără documentație corectă sau care depășesc tonajul permis se vor dubla, pentru protejarea infrastructurii și a mediului.

Persoanele fizice care aruncă gunoiul pe stradă sau în alte spații neautorizate pot fi amendate cu sume între 300 și 1.000 BGN (aproximativ 150 – 500 €). În cazul depozitării masive, legea prevede posibilitatea pedepsei cu închisoarea, începând cu sfârșitul anului 2025, transformând astfel faptele grave într-o infracțiune penală.

Din mai 2025, primarii au autoritatea de a aplica sancțiuni direct pentru abandonul ilegal de deșeuri pe teritoriul localităților lor, fără a depinde exclusiv de inspectoratele regionale de mediu. Angajații municipali pot constata și sancționa orice formă de abandon pe domeniul public, sporind eficiența controalelor.

Începând cu ianuarie 2026, municipalitățile trebuie să amenajeze locații speciale pentru molozul rezultat din construcții casnice. Nerespectarea acestor reguli sau depozitarea ilegală a materialelor de construcție la punctele de colectare menajeră atrage sancțiuni mai mari decât cele aplicabile în mod obișnuit, conform noilor reglementări locale.

Guvernul bulgar a majorat amenzile pentru poluarea mediului cu 50% până la 100%, în funcție de gravitate. Companiile pot fi sancționate cu sume între 2.000 și 50.000 BGN (aproximativ 1.000 – 25.000 €), în funcție de impactul asupra mediului.