ONG-urile Declic și Mining Watch România acuză APM Hunedoara că ar fi emis un aviz de mediu pentru proiectul minier de la Certej în lipsa unei licențe de exploatare valabile. Cele două organizații au solicitat explicații publice din partea ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Ministrul a intervenit marți, într-o declarație la Antena 3 CNN, unde a respins acuzațiile de ilegalitate și a explicat cadrul în care a fost emis avizul contestat.

„În primul rând, Ministerul Mediului nu este acuzat că a comis o ilegalitate noaptea, ca hoții. Adică nici măcar Mining Watch România și Declic nu spun asta. Ei spun că APM Hunedoara a dat ilegal, din perspectiva lor, un aviz de mediu pe această lucrare.

Din informațiile pe care le-am primit, și administrația și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) o să iasă public pe acest subiect.

Avizul de mediu care a fost dat la finalul anului trecut este cu privire la un PUZ pentru acea zonă minieră, nu cu privire la darea în funcțiune a acestei activități miniere”, a declarat Diana Buzoianu.

Aceasta a subliniat că documentul emis nu permite desfășurarea exploatării miniere și nu echivalează cu o autorizație de funcționare a proiectului.

Ministrul Mediului a precizat că nici acordarea licenței de exploatare și nici condiționarea PUZ-ului de existența unei astfel de licențe nu intră în atribuțiile directe ale ministerului pe care îl conduce.

„Păi, în primul rând, repet, nu este atribuția Ministerului Mediului să dea nici licență, este atribuția unei instituții din subordinea Ministerului Mediului și nu s-a dat o desfășurare pentru un aviz de mediu pentru desfășurarea activității miniere. S-a dat un aviz pentru PUZ.

Acest aviz nu permite realizarea investițiilor din proiect, nu permite desfășurarea activităților miniere și, așa cum menționează ANMAP la acest moment o să facem o analiză mult mai în detaliu, bineînțeles pe acest subiect, dar ANMAP în acest moment menționează că, conform legislației aplicabile la această etapă, nu există condiționarea legală pentru a exista și licența de exploatare. Mai mult, eu nu pot să spun, pentru că licența de exploatare nu este la Ministerul Mediului și nici la ANMAP. Este la altă autoritate din subordinea Ministerului Economiei, dar ce pot spune este că, din informațiile care au fost furnizate de către ANMAP, la acest moment, nu există o nevoie pentru PUZ de obținerea acestei licențe de exploatare. Eu, mai departe, acest răspuns public al ANMAP, care a fost făcut, evident că îl vom analiza și vom face și controale, dacă este necesar”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Marți, ONG-ul Declic a transmis un comunicat prin care solicită „demisia imediată a conducerii APM Hunedoara pentru emiterea avizului ilegal, explicații publice din partea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, anularea de urgență a avizului emis și deschiderea unei anchete privind potențiale conflicte de interese și presiuni exercitate asupra funcționarilor publici”.

Potrivit organizației, „Ministerul Mediului are, potrivit legii, toate pârghiile necesare pentru a interveni, în condițiile în care eliberarea unui astfel de aviz implică pași procedurali ce nu pot fi făcuți fără implicarea ministerului, de la emiterea unor simple puncte de vedere, la consultări transfrontaliere. Mai mult, avizul a fost eliberat în penultima zi lucrătoare a anului 2025 pentru a evita controlul public, în condiții care sfidează transparența și normele democratice”.