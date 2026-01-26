Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, este aproape să fie eliberat. În decembrie, a fost dus de urgență la spital. El a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru omor, viol, profanare de cadavre și trafic de persoane. Acum așteaptă ca judecătorii să decidă dacă poate ieși din închisoare, din cauza problemelor de sănătate.

Un raport medical a fost deja depus la instanță. Judecătorii trebuie să decidă dacă Dincă poate rămâne în închisoare sau trebuie tratat în spital. Miercuri, 21 ianuarie 2026, Judecătoria Craiova a trimis cazul mai departe instanței care se ocupă de executarea pedepselor, după ce Dincă a cerut întreruperea închisorii din motive medicale. Decizia a venit la câteva ore după ce Institutul de Medicină Legală din Craiova a trimis un raport care arată dacă bolile lui pot fi tratate în sistemul medical al închisorii sau nu.

La începutul lunii decembrie, Dincă a avut nevoie de ambulanță după ce i s-a făcut rău în celulă. Conform Gândul, el era umflat pe tot corpul, iar medicii închisorii i-au făcut masaj facial înainte să sune la ambulanță. Apoi a fost dus la spital.

Gheorghe Dincă are 72 de ani și a cerut de mai multe ori să fie eliberat din cauza sănătății, spunând că are nevoie de tratament la un spital civil. Are probleme cu inima, sistemul nervos și suferă de diabet. În 2024 a primit un tratament injectabil din cauza tensiunii mari, durerilor de gât și amorțelilor la degete. Tot în 2024 a fost găsit inconștient în celulă, colegii încercând să-l ajute cu apă, dar a fost nevoie de medicii din nou. De asemenea, s-a plâns că nu mai poate suporta lipsa luminii și aerului curat și a cerut să fie mutat într-un regim mai deschis în închisoare.

Instanța de executare este formată din judecători care verifică cum se aplică pedepsele. Ei decid și asupra cererilor de întrerupere a închisorii, eliberare condiționată sau alte probleme legate de pedeapsă. Trimiterea unui caz la această instanță este doar un pas procedural și nu înseamnă că cererea de eliberare a fost acceptată sau respinsă.

Decizia finală privind eliberarea va veni în maximum două luni, dar poate fi mai repede dacă starea de sănătate a deținutului o cere. Raportul medical făcut de IML Craiova va fi foarte important. Dacă medicii spun că bolile lui Dincă sunt grave, este puțin probabil ca instanța să refuze eliberarea.

În România, legea permite întreruperea pedepsei pentru deținuții cu probleme medicale grave care nu pot fi tratate în închisoare. Această întrerupere are o durată fixă, dar poate fi prelungită dacă boala continuă sau se agravează.

Gheorghe Dincă este în închisoare din 2019. A stat în arest pe tot parcursul anchetei și procesului, apoi a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Este vinovat de uciderea adolescentelor Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, ale căror cadavre au fost arse într-un butoi în curtea casei sale din Caracal.