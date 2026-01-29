Gheorghe Dincă a fost scos joi, 29 ianuarie, din penitenciar și adus la Judecătoria Caracal, unde magistrații au avut pe rol o nouă ședință de judecată în dosarul privind funcționarea telefonului Luizei Melencu, dosar clasat anterior și contestat prin plângere. Ședința s-a încheiat cu o amânare, instanța urmând să decidă dacă va menține sau nu clasarea cauzei.

Aceasta a fost prima apariție publică a lui Gheorghe Dincă după o perioadă îndelungată, iar schimbarea sa fizică a atras atenția. Criminalul din Caracal s-a îngrășat, pare mai împlinit și mai îngrijit, purtând barbă, o vestă de piele și o pălărie cu pană. De-a lungul timpului, Dincă s-a plâns atât de condițiile din penitenciar, cât și de faptul că ar suferi de afecțiuni medicale grave, însă apariția sa recentă a sugerat o stare generală mai bună.

La Judecătoria Caracal au fost prezenți și membri ai familiei Luizei Melencu, respectiv mătușa și bunicii acesteia, care l-au așteptat pe Gheorghe Dincă la ieșirea din instanță. Aceștia și-au exprimat revolta și durerea, cerându-i insistent să spună ce s-a întâmplat cu Luiza, manifestându-și indignarea față de prezența și atitudinea acestuia.

„Dincă, unde e fata, mă? Nu vorbești, a? Nu vorbești, huăăă, criminalule!”, au reacționat mătușa și bunicii Luizei Melencu, care l-au așteptat pe Gheorghe Dincă la ieșirea din judecătorie.

Pe lângă acest dosar, Gheorghe Dincă încearcă să obțină întreruperea executării pedepsei. După ce, în luna decembrie, a ajuns la spital din cauza unor probleme medicale, acesta a solicitat eliberarea temporară din motive de sănătate. Miercuri, 21 ianuarie 2026, Judecătoria Craiova a decis sesizarea instanței de executare în cazul său, urmând ca cererea să fie analizată conform procedurilor legale.

Potrivit unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, personalul unității de detenție a alertat conducerea după ce Gheorghe Dincă, în vârstă de 72 de ani, ar fi prezentat semne de indispoziție accentuată. Până la sosirea echipajului medical la penitenciar, personalul sanitar intern i-ar fi acordat primul ajutor, intervenția fiind necesară înainte de transferul său pentru îngrijiri medicale suplimentare.