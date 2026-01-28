Radu Marinescu a subliniat că legislația permite acordarea permisiunilor pentru orice deținut eligibil, indiferent de gravitatea faptelor, și că scopul legii este dublu: punitiv, prin privarea de libertate, și restaurativ, prin reintegrarea persoanei în societate.

Condamnatul de 22 de ani executa pedeapsa în regim de maximă siguranță și, după ce a executat o cincime din pedeapsă, a fost evaluat anual pentru a beneficia de regimuri mai favorabile, recompense și permisiuni de părăsire temporară a penitenciarului.

„Am trimis Corpul de control al Ministerului Justiției la Rahova și la ANP pentru a verifica în detaliu ce s-a întâmplat, pentru a se stabili dacă există o abatere de la proceduri, de la criterii, reguli pentru a se acorda astfel de permisiuni. Legea de executare a pedepselor permite pentru orice deținut eligibil, indiferent de fapte, pentru că aceste aprecieri se fac în cadrul penitenciarelor, obicetul legii de executre a pedepselor fiind unul dublu – punitiv, persoana să fie privată de libertate și restaurativ, scopul justiției penale în întreaga Europă, e ca o persoană condamnată, dacă dorește, participă la programe interne, să fie reintrodusă în societate. El, cu o pedeapsă mare de 22 de ani, a intrat în regim de maximă siguranță. Prin evaluările făcute în timp – a executat 10 ani de pedeapsă – anual se evaluează și se stabilește, după executarea unei cincimi din pedeapsă, dacă trece în alt regim. Se acordă în acest timp acele recompense și inclusiv posibilitatea permisiunilor de a părăsi penitenciarul. Din datele ANP din câteva mii doar o singură persoană n-a revenit anul trecut. În 2024, două persoane. Arată că e un fenom extrem de limitat. Dar și o situație dacă există, nu trebuie să acceptăm”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Radu Marinescu a explicat că autoritățile trebuie să achiziționeze brățări electronice pentru deținuții care beneficiază de permisiuni sau lucrează în afara penitenciarului. În prezent, România are aproximativ 25.000 de deținuți care doresc să lucreze, iar ANP se confruntă cu un deficit de aproximativ 5.000 de angajați, pe care nu îi poate suplini din cauza restricțiilor financiare. Brățările electronice ar permite monitorizarea deținuților fără a necesita prezența unui număr mare de agenți.

„Să achiziționăm brățări electronice care să poată fi utilizate nu doar pentru cei care merg în permisiune, ci și pentru cei care merg să lucrereze. Avem o mare problemă în momentul de față – 25.000 de deținuți în România vor să lucreze. A munci face parte din reintegrare. Trebuie să fie însoțiți de agenți. De unde atâția agenți când ANP are un deficit de aproximativ 5.000 de persoane, pe care nu le mai putem angaja, pentru că suntem în zodia restricțiilor finaciare”, afirmă Marinescu.

Șeful ANP, Geo Bogdan Burcu, a declarat că a aprobat personal permisiunea de trei zile pentru milionarul turc Abdullah Atas, cunoscut drept „regele veiozelor din România”. Decizia s-a bazat pe recomandările CEDO și CPT, iar eliminarea permisiunilor ar putea afecta procesul de reintegrare a deținuților.

Abdullah Atas a fugit în Turcia în timpul permisiei și este acum pe lista „most wanted”, fiind dat în urmărire internațională. Bărbatul a fost condamnat la 22 de ani de închisoare după ce a lovit cu mașina un polițist și l-a târât zeci de metri.