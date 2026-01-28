În contextul unor informații vehiculate intens în mediul public, Adrian Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a ținut să precizeze că instituția nu desfășoară verificări pornind de la relațiile de rudenie ale contribuabililor. Potrivit acestuia, singurul criteriu real care declanșează un control este diferența evidentă dintre veniturile declarate și nivelul bunurilor deținute.

Oficialul ANAF a arătat că persoanele care nu raportează venituri sau declară sume infime, dar afișează cheltuieli considerabile – fie că este vorba despre locuințe foarte scumpe, obiecte de lux sau mașini de mare valoare – intră automat în analiza Fiscului. Expunerea publică a acestui stil de viață, mai ales în mediul online, accelerează procesul de verificare.

„Am văzut acum în spaţiu public o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude. Nu, nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva. O persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate, respectiv rezultă că are o avere mult superioară veniturilor declarate, o persoană care îşi face achiziţii de casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face tutoriale şi ne spune cât e de bogat şi are zero venituri, va fi vizat în următoarea perioadă, în fiecare clipă, de ANAF. Faptul că el alege să declare că i-a dat bunica…. Am constatat că toată lumea are o bunică, n-aş vrea să spun cum o cheamă, că a mai fost una”, a transmis Adrian Nica, la Conferinţa Anuală de Fiscalitate organizată de EY România.

Adrian Nica a oferit și exemple concrete din activitatea recentă a instituției. În zona platformelor online pentru adulți, au fost identificate peste o sută de persoane care au obținut venituri totale de ordinul zecilor de milioane de lei într-un singur an, fără ca aceste sume să fie declarate fiscal. Astfel de cazuri reprezintă o prioritate pentru ANAF, iar tratamentul aplicat este diferit față de cel al contribuabililor corecți.

„Uitaţi-vă la acest lucru, care poate părea amuzant: 102 persoane care merg într-o zonă de platforme pentru adulţi, încasează 64 de milioane (de lei – n.r.) într-un an, nu declară nimeni nimic. Avem un număr uriaş de persoane în analiză în această zonă. Pentru ei întotdeauna ANAF-ul va trata diferit”, a adăugat Nica.

Totodată, președintele ANAF a explicat că transferurile artificiale de bunuri pe numele unor rude foarte în vârstă nu împiedică desfășurarea controalelor. Practici precum achiziționarea de autoturisme de lux pe numele unei bunici sau justificarea averii prin donații greu de probat atrag, în realitate, atenția inspectorilor fiscali.

În acest context, Adrian Nica a subliniat că instituția nu are ca obiectiv extinderea verificărilor asupra membrilor familiei, însă atunci când contribuabilul invocă în mod repetat implicarea rudelor pentru a-și justifica averea, situația poate deveni mai complexă.

„Oamenii aceştia întotdeauna vor apărea în online şi vor spune ce abuzuri se întâmplă cu ei, dar în realitate ei nu îşi plătesc taxele. Nu ne-am propus să verificăm rudele, dar dacă o persoană care are probleme cu propria avere doreşte să spună de toate rudele lui ce au făcut, o să extindem verificările. Nu noi dorim să-i verificăm rudele. Nu ne-am propus asta. Nu facem control pe rude. Să stea toată lumea liniştită. Nu venim la unul în control şi pe urmă îi luăm tot neamul, că nu avem atât personal. Să mă ierte Dumnezeu. Nu pot să cred că astfel de informaţii se rostogolesc. Nu ne propunem asta. Nu avem nicio treabă cu rudele. Avem treabă doar cu persoanele care au proprietăţi, cumpără nejustificat. Le dau o simplă veste, avem e-Factura”, a mai spus preşedintele ANAF.

Pe lângă aceste domenii, Fiscul continuă acțiunile de control la nivel național în sectorul transportului alternativ, unde frauda fiscală rămâne ridicată. Potrivit șefului ANAF, sunt descoperite periodic sume foarte mari nedeclarate, generate de firme interpuse între șoferi și platformele digitale, firme care ulterior dispar sau sunt transferate altor persoane.

Adrian Nica a precizat că digitalizarea administrației fiscale și utilizarea unor instrumente precum e-Factura permit, în prezent, identificarea acestor practici mult mai rapid decât în trecut. Chiar și așa, unii contribuabili aleg să continue aceste metode, asumându-și consecințele legale.