Statul român a cheltuit și a taxat mai mult în 2025, dar deficitul a scăzut. Analiza lui Claudiu Năsui
Cifrele publicate pentru anul 2025 arată că statul român a avut venituri mai mari și a cheltuit pe măsură, ceea ce explică, potrivit lui Claudiu Năsui, atmosfera de sărbătoare de la guvern.
Năsui, fost ministru al Economiei, a precizat că vestea pozitivă este scăderea deficitului, însă aceasta s-a realizat mai ales prin majorarea taxelor, măsuri care, în opinia sa, ar fi trebuit evitate.
Cheltuielile totale ale statului au crescut semnificativ, cu 82 de miliarde de lei față de anul precedent, o creștere pe care Claudiu Năsui o consideră colosală pentru un stat care pretinde că „strânge cureaua”.
Încasările statului au înregistrat, însă, o creștere de 88 de miliarde de lei, ceea ce a dus la reducerea deficitului cu aproximativ 6 miliarde de lei. Procentual, cheltuielile au crescut cu 1% din PIB, în timp ce veniturile au urcat cu 2%.
Referindu-se la responsabilitatea pentru creșterea cheltuielilor, Năsui a arătat pe pagina sa de Facebook că atât guvernul Ciolacu, cât și cel condus de Bolojan au contribuit aproximativ în mod egal: cheltuielile au crescut cu 41,1 miliarde de lei sub Ciolacu și cu 40,5 miliarde sub Bolojan.
Potrivit acestuia, strângerea curelei nu este vizibilă pentru cetățeni, fiind percepută doar prin prețuri mai mari la bunuri și servicii, determinate de majorările de TVA și accize.
Creșteri masive la bunuri, servicii și investiții
Claudiu Năsui a menționat că guvernul Bolojan a prezentat un grafic referitor la cheltuielile de personal, care arătau scăderi după preluarea guvernării, dar acesta se referea strict la cheltuielile de personal și nu la cheltuielile totale sau la alte categorii importante.
În realitate, cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 7,2 miliarde, majoritatea în timpul guvernului Bolojan, iar la Ministerul Dezvoltării, de unde se finanțează programele de investiții, cheltuielile au urcat cu încă 4,4 miliarde. Practic, banii economisiți la salarii au fost redirecționați către investiții, a explicat Năsui.
El a subliniat că, deși guvernanții se laudă cu creșterea investițiilor, acestea au fost realizate din bani obținuți prin majorarea taxelor care, după opinia sa, nu ar fi trebuit aplicate.
În concluzie, 2025 a fost un an în care resursele financiare s-au concentrat în principal pentru cei conectați politic, iar măsuri precum reducerile de taxe, tăierea privilegiilor parlamentare sau a subvențiilor pentru partide nu au fost aplicate.
Claudiu Năsui a atras atenția că, în pofida scăderii deficitului, beneficiile reale pentru cetățean au fost limitate, iar privilegiile din sistemul public și politic au rămas intacte.
Postarea integrală a fostului ministru al Economiei din Guvernul Cîțu
„Au fost publicate cifrele pe 2025.
Statului i-a mers foarte bine. A cheltuit mai mult și a taxat mai mult. De acolo vine atmosfera de sărbătoare de la guvern.
Vestea bună este că a scăzut deficitul. Vestea proastă este că a scăzut mai ales pe seama creșterilor de taxe care ar fi trebuit să nu fie.
Cheltuielile totale ale statului au crescut din nou foarte mult. +82 miliarde de lei față de anul trecut. O creștere colosală de cheltuieli pentru un stat care pretinde că strânge cureaua.
Încasările statului au crescut cu +88 miliarde. De unde și scăderea deficitului cu ~6 miliarde.
Procentual în PIB, cheltuielile statului cresc cu 1%, dar încasările cresc cu 2%.
Dar cine a crescut cheltuielile? Guvernul Ciolacu (susținut și de domnul Bolojan) sau guvernul Bolojan (susținut la rândul lui și de domnul Ciolacu)?
Propaganda fiecăruia va spune că celălalt.
Pe cifre ambele guverne au crescut cheltuielile ~50%-50%.
Sub domnul Ciolacu cheltuielile au crescut cu 41.1 miliarde, sub domnul Bolojan au crescut cu încă 40.5 miliarde. Deci tot pe acolo.
Deci unde e strângerea curelei?
O vedeți dacă vă uitați în oglindă sau pe bonul de la cumpărături cu prețuri umflate de TVA și accize mărite.
Dar totuși guvernul Bolojan a venit cu un grafic acum o săptămână (când nu erau datele publicate) care arăta cum cresc cheltuielile de personal în timpul guvernului Ciolacu și scad în timpul guvernării sale.
Corect, dar atenție mare la detalii. Graficul acela era doar despre cheltuieli de personal. Atât. Nu despre cheltuielile totale și nu despre alte cheltuieli mari ale statului.
Guvernul Bolojan a tăiat într-adevăr cheltuielile de personal cu -4.7 miliarde (mult de la educație) dar a crescut mai mult cheltuielile cu bunuri și servicii și cele cu „investiții”.
Cheltuielile cu bunuri și servicii, de exemplu, au crescut cu +7.2 miliarde. Majoritatea în timpul guvernului Bolojan. Graficul acesta nu l-a mai făcut. Ar fi contrazis povestea oficială.
Iar la Ministerul Dezvoltării, de unde se finanțează faimoasele programe zise pentru „investiții” (făcute de aceleași firme de partid), cheltuielile au crescut cu încă +4.4 miliarde.
Aproximativ tot ce a tăiat la salarii a dat la „investiții”. De aceea o să-i tot auziți că se laudă că au crescut investițiile. Termenul sună bine până când realizăm că sunt bani luați prin creșterile de taxe care ar fi trebuit să nu fie făcute.
În final 2025 a fost încă un an în care pentru unii s-au găsit bani. Pentru cei conectați politic. Banii dumneavoastră. Pentru reduceri de taxe nu sunt niciodată bani.
Nu au fost tăiate privilegii, 300 de parlamentari, reducerea subvenției pentru partide la cât era înainte de Dragnea, etc. Încă le așteptăm”, a scris Claudiu Năsui pe pagina sa de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.