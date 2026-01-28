Cifrele publicate pentru anul 2025 arată că statul român a avut venituri mai mari și a cheltuit pe măsură, ceea ce explică, potrivit lui Claudiu Năsui, atmosfera de sărbătoare de la guvern.

Năsui, fost ministru al Economiei, a precizat că vestea pozitivă este scăderea deficitului, însă aceasta s-a realizat mai ales prin majorarea taxelor, măsuri care, în opinia sa, ar fi trebuit evitate.

Cheltuielile totale ale statului au crescut semnificativ, cu 82 de miliarde de lei față de anul precedent, o creștere pe care Claudiu Năsui o consideră colosală pentru un stat care pretinde că „strânge cureaua”.

Încasările statului au înregistrat, însă, o creștere de 88 de miliarde de lei, ceea ce a dus la reducerea deficitului cu aproximativ 6 miliarde de lei. Procentual, cheltuielile au crescut cu 1% din PIB, în timp ce veniturile au urcat cu 2%.

Referindu-se la responsabilitatea pentru creșterea cheltuielilor, Năsui a arătat pe pagina sa de Facebook că atât guvernul Ciolacu, cât și cel condus de Bolojan au contribuit aproximativ în mod egal: cheltuielile au crescut cu 41,1 miliarde de lei sub Ciolacu și cu 40,5 miliarde sub Bolojan.

Potrivit acestuia, strângerea curelei nu este vizibilă pentru cetățeni, fiind percepută doar prin prețuri mai mari la bunuri și servicii, determinate de majorările de TVA și accize.

Claudiu Năsui a menționat că guvernul Bolojan a prezentat un grafic referitor la cheltuielile de personal, care arătau scăderi după preluarea guvernării, dar acesta se referea strict la cheltuielile de personal și nu la cheltuielile totale sau la alte categorii importante.

În realitate, cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 7,2 miliarde, majoritatea în timpul guvernului Bolojan, iar la Ministerul Dezvoltării, de unde se finanțează programele de investiții, cheltuielile au urcat cu încă 4,4 miliarde. Practic, banii economisiți la salarii au fost redirecționați către investiții, a explicat Năsui.

El a subliniat că, deși guvernanții se laudă cu creșterea investițiilor, acestea au fost realizate din bani obținuți prin majorarea taxelor care, după opinia sa, nu ar fi trebuit aplicate.

În concluzie, 2025 a fost un an în care resursele financiare s-au concentrat în principal pentru cei conectați politic, iar măsuri precum reducerile de taxe, tăierea privilegiilor parlamentare sau a subvențiilor pentru partide nu au fost aplicate.

Claudiu Năsui a atras atenția că, în pofida scăderii deficitului, beneficiile reale pentru cetățean au fost limitate, iar privilegiile din sistemul public și politic au rămas intacte.