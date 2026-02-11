Ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu vrea să comenteze de câte ori a amânat Curtea Constituțională (CCR) decizia în dosarul pensiilor speciale ale magistraților. El a explicat însă că analiza ar putea dura mult, de la câteva luni până la un an sau chiar mai mult, în funcție de cum evoluează procedurile la nivel european. CCR a stabilit un nou termen pentru 18 februarie 2026, după ce a amânat pentru a cincea oară pronunțarea asupra legii privind reforma acestor pensii.

Ministrul a precizat că, din respect pentru rolul său, nu dorește să comenteze numărul amânărilor. El a subliniat că fiecare termen ar trebui să însemne că la CCR se lucrează concret la caz. A adăugat că nu știe exact de ce s-a amânat ședința de miercuri, dar a înțeles că ar putea fi vorba despre o sesizare a Înaltei Curți către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), pentru a clarifica relația dintre legea națională și cea europeană.

„Nu aș vrea, cu rigoarea pe care mi-o impun în exercițiul profesional, să comentez asupra numărului mai mare sau mai mic al acestor termene. Important este ca fiecare termen să reflecte o activitate concretă desfășurată la nivelul CCR. Nu cunosc motivele amânării de astăzi. Înțeleg că ar fi vorba despre o sesizare a ÎCCJ, sesizare a CJUE care să analizeze o chestiune care ar ține de ecuația aceasta dintre dreptul național și dreptul european”, a declarat Marinescu.

Întrebat la „Euronews România” cât ar putea dura analiza la CJUE, ministrul a spus că au mai existat situații similare. El a explicat că, dacă cererea este respinsă, CCR își poate continua analiza pe baza lucrurilor deja cunoscute. Dacă însă CJUE acceptă sesizarea, atunci va trebui așteptată decizia acesteia. În acest caz, durata depinde de procedură: dacă este una accelerată, termenul ar putea fi mai scurt; dacă este procedura normală, ar putea dura mai mult. Ministrul a adăugat că nu poate da un termen exact, pentru că actul de justiție nu poate fi măsurat precis în timp, dar că se poate vorbi despre luni, un an sau chiar mai mult.

„Din datele pe care le am în momentul de față, au mai existat astfel de solicitări făcute. (…) Dacă se respinge această cerere, atunci evident CCR continuă deliberarea pe aspectele deja cunoscute. Dacă se admite această sesizare (…), atunci pentru lămurirea acestei chestiuni trebuie să se aștepte poziția CJUE și aici avem iar două ipoteze: dacă este o procedură accelerată este posibil să avem un interval de timp mai redus, dacă se urmează o procedură normală este posibil ca intervalul de timp să fie unul mai mare. (…) Acum actul de justiție nu poate fi cuantificat în timp. Mi-e greu să vă spun un termen. Putem vorbi de luni, un an sau mai mult, dar nu pot să vă prezint eu cu certitudine un astfel de interval de timp”, a răspuns Marinescu.

Întrebat și despre riscul ca România să piardă 230 de milioane de euro din fonduri europene din cauza întârzierii reformei pensiilor speciale, ministrul Justiției a spus că nu poate confirma dacă banii au fost pierduți sau nu.

„Nu pot spune dacă cei 230 de milioane de euro s-au pierdut sau nu”, a afirmat Marinescu.

Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat, pe Facebook, că a depus un proiect de lege care îi obligă pe judecătorii Curții Constituționale să participe la ședințele de plen și prevede sancțiuni pentru absențe nemotivate. Ea a explicat că inițiativa introduce o penalizare de 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență nejustificată și posibilitatea revocării din funcție de către autoritatea care i-a numit pe judecătorii care lipsesc nemotivat de cel puțin trei ori la rând sau nu își pot exercita funcția mai mult de 90 de zile.

Raluca Turcan a mai spus că intenționează să modifice proiectul în Parlament astfel încât judecătorii CCR să poată răspunde individual și financiar pentru eventualele prejudicii create statului român. Potrivit acesteia, România riscă să piardă aproximativ 231 de milioane de euro din fonduri europene și să își afecteze credibilitatea externă din cauza unor întârzieri care, în opinia sa, nu țin de fondul juridic al problemelor. Ea a susținut că amânarea repetată a deciziilor are costuri suportate de cetățeni, nu de judecătorii CCR, și că situația trebuie schimbată.

Deputata a subliniat că funcțiile publice implică responsabilitate și că românii nu ar trebui să suporte consecințele unor blocaje instituționale cu miză politică. În argumentația sa, ea a invocat și prevederile Constituției privind răspunderea statului pentru erori judiciare, arătând că legea fundamentală nu exclude răspunderea magistraților care își exercită funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.