Candidaţii înscriși sunt:

Procuror general ICCJ: Cristina Chiriac (DNA Iași) și Bogdan Pîrlog (Parchet Militar București).

Adjunct procuror general: Marius Voineag (DNA).

Șef DNA: Tatiana Toader, Vlad Grigorescu și Ioan-Viorel Cerbu.

Adjuncți DNA: Mihai Prună, Marinela Mincă și Marius-Ionel Ștefan.

Șef DIICOT: Alina Albu, Ioana-Bogdana Albani, Antonia Diaconu, Codrin-Horațiu Miron și Bogdan Pîrlog.

Adjuncți DIICOT: Alex Florența, Aurel-Cristian Lazăr, Claudia Curelaru, Gill-Julien Grigore-Iacobici și Mihai-Răzvan Negulescu.

Procedura de selecţie va continua conform calendarului stabilit, iar candidații vor fi evaluați pentru experiență, abilități de conducere și respectarea valorilor profesiei.

Ministerul Justiţiei a spus că, acum o lună, a început procedura de selecţie pentru mai multe funcţii de conducere: procuror general şi adjunct, procuror-şef şi adjuncţi ai DNA, precum şi procuror-şef şi adjuncţi ai DIICOT. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 9 februarie, la ora 12:00, iar propunerile vor fi trimise de ministru către CSM pe 2 martie. Ulterior, acestea vor fi înaintate preşedintelui României, Nicuşor Dan, care va lua decizia finală.

Potrivit calendarului procedurii, Ministerul Justiţiei a explicat că, după ce vor fi publicate listele candidaţilor, aceştia vor susţine între 23 şi 26 februarie un interviu în faţa ministrului şi a unei comisii. Interviul va include prezentarea unui proiect despre cum intenţionează să îşi exercite atribuţiile, verificarea abilităţilor de conducere şi comunicare, şi evaluarea modului în care se raportează la valorile profesiei.

Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe 2 martie pe site-ul web al Ministerului Justiţiei, iar apoi propunerile motivate vor fi trimise Secţiei pentru procurori a CSM pentru un aviz consultativ. După primirea avizului, propunerile vor fi trimise preşedintelui României, Nicuşor Dan, pentru decizia finală.

Pot fi numiţi în aceste funcţii doar procurorii cu cel puţin 15 ani vechime ca procuror sau judecător, împliniţi până la ultima zi de înscriere. Nu pot fi numiţi procurorii care au lucrat sau au colaborat cu serviciile de informaţii sau care au interese personale ce ar putea influenţa modul obiectiv şi imparţial de a-şi îndeplini atribuţiile, conform Legii nr. 303/2022.

„Legea este foarte clară. Domnul preşedinte al României, care este vectorul public cu cea mai înaltă reprezentativitate, este şi decidentul în această situaţie. Cu alte cuvinte, simplu spus, domnul preşedinte va stabili cine va conduce marile parchete în viitor”, declară ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Referitor la faptul că el este cel care face nominalizările pe care le va trimite la Palatul Cotroceni, după ce vor fi trecut de „filtrul” CSM, Marinescu a precizat că este „o procedură creată în aşa fel încât să nu existe o exclusivitate sau un caracter discreţionar în ceea ce priveşte decizia”.

„Există un filtru foarte important care este acela al secţiei de procuror din cadrul CSN şi există, bineînţeles, decizia finală a domnului preşedinte. Sigur că avem comunicare instituţională şi cooperare instituţională cu Administraţia Prezidenţială. Întotdeauna am spus că viziunea mea în exercitarea demnităţii publice este aceea a unei cooperări loiale între instituţii şi autorităţi cu exercitarea atribuţiilor şi competenţelor în limitele constituţionale şi legale. Îmi doresc să fie, cel puţin în ceea ce priveşte Ministerul de Justiţie, o procedură competitivă în litera şi în spiritul legii, transparentă, nepolitizată şi propunerile noastre să reflecte cea mai bună evaluare pe care am putut să o facem”, a adăugat Marinescu.

Ministerul Justiţiei a anunţat că, după verificarea participanţilor, lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale şi programul interviurilor va fi publicată pe site-ul web al Ministerului Justiției până pe 16 februarie.

Între 23 și 26 februarie, procurorii vor susţine un interviu la sediul Ministerului Justiției din București, str. Apolodor nr. 17, în faţa ministrului şi a comisiei. În interviu, candidaţii vor prezenta un proiect despre cum ar exercita atribuţiile funcţiei pentru care candidează, vor fi testaţi la abilităţi de conducere și comunicare, și se va evalua modul în care se raportează la valorile profesiei și ale funcţiei.

Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe site-ul web al Ministerului Justiției pe 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului vor fi trimise Secţiei pentru procurori a CSM pentru avizul consultativ.

Șeful DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României.

„DNA este astăzi o instituție mai puternică decât în momentul în care am preluat mandatul de procuror-șef. Acest lucru se vede în dosarele de mare rezonanță publică ce au trecut testul instanței, în numărul și complexitatea dosarelor instrumentate, în sumele efective pe care le-am indisponibilizat și care depășesc cu mult bugetul instituției. DNA este o instituție mai bine organizată, atractivă pentru procurori, care a lucrat cauze importante alături de partenerii americani și europeni și a cărei performanță a fost recunoscută în evaluările internaționale. Le mulțumesc colegilor din DNA și din alte instituții ale statului român pentru că, într-un climat general foarte polarizat și plin de incertitudini inclusiv legislative, am continuat să ne ghidăm doar după lege și probe”, a declarat Voineag pentru Mediafax.

Potrivit unor surse judiciare, mai mulți procurori și-au depus candidatura pentru funcții de conducere în DNA, DIICOT și Parchetul General.

La DIICOT, Alina Albu candidează pentru un nou mandat ca șefă. Pentru funcția de adjunct au intrat în competiție Alex Florența și Claudia Curelaru, plus alte nume din instituție.

La DNA, pentru funcția de șef s-au înscris Viorel Cerbu, Tatiana Toader și Vlad Grigorescu. Pentru posturile de adjunct s-au înscris Marinela Mincă, Marius Ionel Ștefan și Mihai Prună.

La Parchetul General, Marius Voineag candidează pentru funcția de adjunct. Pentru procuror general, principalele nume sunt Cristina Chiriac (DNA Iași) și Bogdan Pîrlog (Parchetul Militar București).