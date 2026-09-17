DNSC, avertisment pentru români: Semnele ascunse care pot arăta că telefonul este urmărit

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra riscurilor asociate programelor de tip spyware și explică modul în care acestea pot acționa pe dispozitivele utilizatorilor.

Potrivit instituției, astfel de programe pot colecta informații fără ca persoana care folosește dispozitivul să știe despre acest lucru sau să își fi exprimat acordul.

„Spyware-ul este un tip de software dăunător conceput pentru a colecta informații de pe un dispozitiv fără știrea sau consimțământul utilizatorului. În funcție de capabilități, poate monitoriza activitatea online, colecta date de autentificare, mesaje sau alte informații stocate pe dispozitiv”, transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC.

Instituția recomandă utilizatorilor să fie atenți la modificările neobișnuite observate la nivelul telefonului sau al altui dispozitiv. Unele dintre aceste semne pot fi legate de aplicații instalate fără ca utilizatorul să își amintească de instalarea lor, dar și de schimbări inexplicabile în modul de funcționare al dispozitivului.

DNSC enumeră mai multe situații care pot ridica semne de întrebare. Printre acestea se numără apariția unor aplicații necunoscute, descărcarea rapidă a bateriei și creșterea consumului de date fără o explicație evidentă.

„Fii atent la semnalele neobișnuite:

Aplicații pe care nu îți amintești să le fi instalat;

Bateria se descarcă neobișnuit de repede;

Consumul de date crește fără o explicație evidentă;

Setările dispozitivului se modifică fără intervenția ta;

Dispozitivul devine brusc mai lent sau se comportă neobișnuit”, mai arată DNSC.

Lista prezentată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică include și modificarea setărilor fără intervenția utilizatorului. Un alt semnal menționat de instituție este încetinirea bruscă a dispozitivului sau apariția unor comportamente neobișnuite.

Aceste verificări pot ajuta utilizatorii să observe mai ușor schimbările apărute pe dispozitivele pe care le folosesc. DNSC pune accent și pe verificarea periodică a aplicațiilor instalate, precum și pe permisiunile pe care acestea le-au primit.

Pentru reducerea riscurilor, DNSC recomandă verificarea periodică a aplicațiilor și a accesului pe care acestea îl au la datele utilizatorului. Aplicațiile necunoscute sau cele care nu mai sunt folosite pot fi eliminate de pe dispozitiv.

„Protejează-ți dispozitivul:

Verifică periodic aplicațiile instalate și permisiunile acordate;

Elimină aplicațiile necunoscute sau pe care nu le mai utilizezi;

Menține sistemul de operare și aplicațiile actualizate;

Instalează aplicații doar din surse oficiale și de încredere;

Protejează dispozitivul cu o metodă sigură de autentificare.

Verifică periodic ce aplicații au acces la datele tale. Uneori, amenințările lucrează în tăcere” a mai transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC.

Recomandările instituției vizează și actualizarea sistemului de operare și a aplicațiilor instalate. DNSC indică, de asemenea, necesitatea instalării aplicațiilor doar din surse oficiale și de încredere și folosirea unei metode sigure de autentificare pentru protejarea dispozitivului.

Directoratul recomandă totodată verificarea periodică a aplicațiilor care au acces la datele utilizatorului. Potrivit mesajului transmis de instituție, amenințările de acest tip pot acționa fără să fie observate imediat.