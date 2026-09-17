Curs valutar BNR, 17 septembrie 2026. Euro scade, dolarul crește în raport cu leul

Banca Națională a României a publicat joi, 17 septembrie 2026, noile cotații valutare. Ședința a adus evoluții diferite pentru principalele monede: euro a pierdut teren în raport cu leul, în timp ce dolarul american s-a apreciat. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, scăderi, iar gramul de aur s-a menținut peste nivelul de 635 de lei.

Moneda europeană a fost cotată joi la 5,2601 lei, în scădere cu 0,0036 lei față de ședința precedentă. Miercuri, 16 septembrie, un euro fusese evaluat la 5,2637 lei.

Mișcarea marchează o ușoară corecție după ce euro s-a menținut în ultimele luni la niveluri ridicate în raport cu moneda națională. Datele privind cursurile medii arată că, în august, moneda europeană a avut o valoare medie de 5,2498 lei. În iulie, media a fost de 5,2378 lei, iar în iunie de 5,2417 lei.

Privită în raport cu aceste valori, cotația din 17 septembrie rămâne peste mediile înregistrate în fiecare dintre cele trei luni precedente. În august, de exemplu, euro a fluctuat între un minim de 5,2396 lei și un maxim de 5,2589 lei, ceea ce înseamnă că nivelul actual este ușor peste maximul lunii trecute.

O evoluție diferită a avut moneda Statelor Unite. Dolarul a ajuns la 4,5844 lei, după o apreciere cu 0,0233 lei într-o singură ședință. Cu o zi înainte, cursul oficial fusese stabilit la 4,5611 lei.

Creșterea readuce dolarul peste media înregistrată în august, de 4,5288 lei. În iulie, cursul mediu al monedei americane fusese de 4,5859 lei, iar în iunie de 4,5524 lei.

În același timp, raportul dintre cele două mari valute internaționale a fost de 1,1474 dolari pentru un euro, în scădere cu 0,0067 dolari. Evoluția raportului euro/dolar se reflectă și în dinamica diferită a celor două monede față de leu în ședința de joi.

Francul elvețian a urmat direcția monedei europene și s-a depreciat față de leu. Cotația oficială a coborât la 5,5504 lei, cu 0,0179 lei mai puțin decât în ședința de miercuri, când francul fusese evaluat la 5,5683 lei.

Scăderea continuă evoluția din ziua precedentă. Pe 15 septembrie, francul elvețian fusese cotat la 5,5779 lei, ceea ce înseamnă că moneda elvețiană a pierdut teren față de leu în două ședințe consecutive.

Și lira sterlină s-a depreciat, însă variația a fost mai redusă. Cursul a ajuns la 6,1410 lei, cu 0,0028 lei sub valoarea din ziua precedentă, de 6,1438 lei. Pe 15 septembrie, moneda britanică fusese cotată la 6,1494 lei.

Pe piața aurului, BNR a stabilit pentru joi o cotație de 635,2678 lei pentru un gram. Valoarea este cu 0,3984 lei mai mică decât cea anunțată miercuri, de 635,6662 lei.

Chiar și după această scădere, aurul se menține la un nivel considerabil mai ridicat decât cel înregistrat pe 15 septembrie, când gramul fusese cotat la 626,5056 lei. Diferența față de acel nivel este de peste 8,7 lei pe gram.

Evoluția aurului este urmărită atât prin prisma prețului internațional al metalului prețios, cât și a cursului de schimb, cotația publicată de BNR fiind exprimată în lei pentru un gram.

Ședința de joi a adus mișcări mixte și în cazul altor valute. Dolarul australian a urcat la 3,2606 lei, dolarul canadian a ajuns la 3,2766 lei, iar dolarul singaporez a fost cotat la 3,5931 lei.

Zlotul polonez a coborât la 1,2057 lei, față de 1,2112 lei în ziua precedentă, în timp ce 100 de forinți maghiari au fost evaluați la 1,4443 lei. Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2616 lei.

Pe piața monetară, valorile ROBOR publicate pentru 17 septembrie indică niveluri apropiate de pragul de 6%. ROBOR la trei luni, utilizat în trecut ca reper pentru calcularea dobânzilor la numeroase credite în lei, se situează la 5,84%.

ROBOR la șase luni este de 5,92%, în timp ce indicele la 12 luni se află la 5,98%. Pentru cele trei scadențe, valorile sunt neschimbate față de nivelurile precedente indicate în datele disponibile.

În cazul IRCC, indice folosit ca referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă acordate populației după introducerea acestui mecanism, valoarea aferentă trimestrului I din 2026 este de 5,56%.