Un miliard de lei în plus într-un singur an. Ce se întâmplă pe piața medicală privată

Spitalele private au înregistrat o creștere importantă anul trecut, când cifra de afaceri cumulată a companiilor încadrate la CAEN 8610 – „Activități de asistență spitalicească“ a ajuns la aproximativ 5 miliarde de lei. Avansul a fost de circa 30% față de anul anterior, potrivit datelor publicate pe mfinante.ro.

Profitul companiilor din acest sector a crescut, la rândul său, cu aproximativ 25%, până la 205 milioane de lei. Evoluția vine după mai mulți ani de creștere susținută a pieței serviciilor medicale private.

În ultimii cinci ani, cifra de afaceri a companiilor care activează în sectorul spitalicesc privat s-a dublat. Creșterea a fost susținută de investițiile realizate de operatori și de orientarea unui număr tot mai mare de pacienți către serviciile medicale private.

Datele pentru ultimii ani arată ritmul accelerat al acestei evoluții. În 2024, cifra de afaceri cumulată a companiilor din sector ajunsese la aproximativ 4 miliarde de lei, după un avans de 27% comparativ cu 2023.

Creșterea consemnată anul trecut se numără printre cele mai rapide din ultimii ani, în condițiile în care companiile din sector au adăugat peste un miliard de lei la cifra de afaceri cumulată. În urmă cu cinci ani, în 2021, valoarea acesteia era de aproximativ 2,2 miliarde de lei.

Evoluția cifrei de afaceri indică un sector care traversează o perioadă de investiții și extindere. Operatorii privați au dezvoltat spitale care au, în general, un număr mai redus de paturi comparativ cu unitățile publice.

În același timp, investițiile au vizat echipamente medicale, tehnologii noi și extinderea capacităților existente. Aceste direcții au fost însoțite de o creștere a numărului de pacienți care aleg să se trateze în sistemul privat.

Cei mai mulți pacienți suportă însă costurile serviciilor medicale private din propriul buzunar. Doar o parte redusă a serviciilor medicale oferite de spitalele private este decontată pe baza unui bilet de trimitere.

Prețurile pentru intervențiile chirurgicale efectuate în spitalele private pot ajunge la valori semnificative. Un exemplu este operația pentru hernie inghinală, al cărei tarif pornește de la 7.000 de lei, echivalentul a aproximativ 1.400 de euro.

În funcție de complexitatea cazului, costul unei astfel de intervenții poate ajunge la 16.000 de lei, respectiv aproximativ 3.200 de euro. Diferențele de tarif sunt astfel influențate de particularitățile intervenției și de situația medicală a pacientului.

Evoluția financiară a companiilor din CAEN 8610 reflectă creșterea cifrei de afaceri de la circa 2,2 miliarde de lei în 2021 la aproximativ 4 miliarde de lei în 2024 și la 5 miliarde de lei anul trecut.

În paralel cu majorarea veniturilor, operatorii privați au continuat investițiile în echipamente, tehnologii medicale și extinderea infrastructurii, în timp ce serviciile medicale private au atras un număr tot mai mare de pacienți, infromează ZF.