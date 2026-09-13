Ce au pățit doi americani celebri după ce s-au îndrăgostit de România

Kara și Nate, un cuplu de americani din Nashville, Tennessee, care călătorește în jurul lumii din 2016, au ajuns recent în România cu propriul autobuz, într-o aventură legată de competiția Mongol Rally. Cei doi au vizitat deja peste 100 de țări și au adunat pe YouTube mai mult de 4,5 milioane de abonați.

Experiența din România le-a oferit atât momente care i-au impresionat, cât și o situație neprevăzută la granița cu Republica Moldova, prin punctul de trecere Albița-Leușeni. Cuplul american și-a transformat pasiunea pentru călătorii într-o activitate profesională.

Canalul lor de YouTube, lansat în 2016, a ajuns la peste 4,5 milioane de abonați și mai mult de un miliard de vizualizări, după publicarea a peste 1.000 de materiale video. Kara și Nate au început să călătorească full-time în urmă cu aproximativ un deceniu, iar până la finalul anului 2019 ajunseseră la 100 de țări vizitate.

Pandemia i-a determinat să ia o pauză de la călătoriile internaționale. În acea perioadă, cei doi au traversat Statele Unite cu o autorulotă, înainte de a reveni la deplasările peste hotare. În paralel cu activitatea de pe YouTube, au fondat Daily Drop, un business dedicat sfaturilor pentru călătorii cu buget redus.

Cea mai recentă călătorie a lui Kara și Nate este legată de Mongol Rally, o competiție intercontinentală organizată anual de compania britanică The Adventurists. Cursa pornește din Europa, de regulă din Marea Britanie sau Cehia, și se desfășoară pe mii de kilometri, până în apropierea graniței cu Mongolia.

Participanții își stabilesc singuri traseul și trebuie să parcurgă drumul fără sprijin din exterior. O altă regulă importantă a competiției este strângerea unei sume minime destinate unor cauze caritabile. Pentru această aventură, Kara și Nate au ales un vehicul neobișnuit.

Cei doi au cumpărat un fost autobuz școlar american, pe care l-au pregătit special pentru călătorie. Vehiculul a fost expediat mai întâi în Germania, iar ulterior a ajuns la punctul de plecare al cursei, la Praga.

De acolo, cuplul a ales un traseu care a inclus și România, înainte de continuarea călătoriei spre Republica Moldova. România a devenit astfel una dintre etapele călătoriei lor, iar experiențele trăite aici au fost prezentate ulterior în materialele video publicate pe canalul lor, relatrează Cotidianul.

Relatarea celor doi despre prima parte a călătoriei prin România a fost una pozitivă. Într-un episod publicat pe YouTube, intitulat „Denied Entry at The Moldova Border” („Refuzați la intrarea în Moldova”), Kara și Nate povestesc despre cazarea într-o zonă rurală și despre mâncarea tradițională pe care au încercat-o.

Americanii au spus că au fost cuceriți de România, descriind primele experiențe din țară ca pe o adevărată poveste de dragoste. Unul dintre momentele importante ale vizitei a fost traversarea Transfăgărășanului cu autobuzul folosit pentru Mongol Rally.

Pe traseu, peisajele i-au impresionat pe cei doi, însă călătoria a avut și un element neașteptat. Kara și Nate au observat mai mulți urși pe marginea drumului, iar întâlnirea a fost filmată și inclusă în materialul destinat urmăritorilor lor.

După traseul montan, cuplul a ajuns la o altă unitate de cazare, unde s-a lovit de o situație la care nu se aștepta. Proprietarii acceptau plata exclusiv în numerar, iar cei doi, obișnuiți să folosească în călătoriile lor carduri și aplicații de plată, au fost surprinși de această condiție.

Situația mai complicată a apărut atunci când Kara și Nate au încercat să treacă în Republica Moldova prin punctul de trecere Albița-Leușeni. După verificarea pașapoartelor, celor doi li s-a spus că autobuzul nu avea asigurarea necesară. Problema putea fi rezolvată la fața locului, însă ulterior a apărut o altă dificultate.

Vameșii le-au solicitat actul de înmatriculare al autobuzului. Americanii au putut prezenta o fotografie a documentului, păstrată în telefon, precum și un titlu de proprietate imprimat pe o foaie de hârtie.

Kara și Nate au explicat că, în Statele Unite, documentele pentru vehicule nu mai există neapărat în forma fizică pe care autoritățile de la frontieră o solicitau. Pentru ei, un document pe hârtie putea însemna inclusiv o imprimare a informațiilor pe care le aveau deja în format electronic. Explicația nu a fost însă suficientă pentru trecerea frontierei. După mai multe încercări de a clarifica situația, celor doi li s-a refuzat accesul în Republica Moldova cu autobuzul.

În urma refuzului de la frontieră, Kara și Nate au rămas în România și au ajuns la Huși. Acolo au găsit o cazare pe care au descris-o drept „bizară”. Și de această dată, plata exclusiv în numerar a fost una dintre particularitățile întâlnite de cei doi în România. Situația a devenit un element recurent în relatările lor despre călătoria prin țară.

La punctul de frontieră, un vameș moldovean le-ar fi sugerat celor doi o soluție pentru problema documentelor. Potrivit relatării lor, acesta le-ar fi recomandat să imprime documentul aflat în telefon pe o hârtie „mai arătoasă”, astfel încât să semene mai mult cu un act oficial, și să revină a doua zi.

Nu este precizat dacă Kara și Nate au încercat ulterior să treacă din nou frontiera în Republica Moldova cu autobuzul. Călătoria lor în Mongol Rally urma să continue din România spre Bulgaria și Turcia, în timp ce experiențele din această aventură sunt prezentate în continuare pe canalul lor de YouTube.