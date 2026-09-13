Fotografia care spune tot! Alexandru Nazare, mesaj după cununia cu Maria Mihali

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a publicat duminică o fotografie oficială de la cununia sa religioasă cu Maria Mihali. Ceremonia a avut loc sâmbătă, la Mănăstirea Caşin din Bucureşti, iar imaginea a fost însoţită de un mesaj adresat celor care le-au transmis urări.

Fotografia surprinde momentul de după ceremonia religioasă, iar Alexandru Nazare a ales să transmită public mulţumiri pentru mesajele primite. Postarea a fost făcută pe Facebook, la o zi după cununia religioasă.

„Mulţumim tuturor pentru urări şi gândurile bune! Duminică binecuvântată!”, a scris Alexandru Nazare în mesajul care însoţeşte fotografia din timpul cununiei religioase.

Prin această postare, ministrul interimar al Finanţelor a făcut publică o imagine oficială de la evenimentul religios desfăşurat la Mănăstirea Caşin. Mesajul a fost adresat persoanelor care i-au transmis urări şi gânduri bune cu ocazia căsătoriei.

Alexandru Nazare s-a căsătorit sâmbătă cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară originară din Maramureş. Ceremonia religioasă a avut loc la Mănăstirea Caşin din Bucureşti, unde cei doi şi-au unit destinele în prezenţa naşului lor. Naşul cuplului este Kyriakos Pierrakakis, ministrul de Finanţe din Grecia. Acesta a fost prezent la evenimentul religios al celor doi.

Căsătoria lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali a avut loc în aceeaşi zi în care a fost organizată şi petrecerea dedicată evenimentului. După ceremonia de la Mănăstirea Caşin, invitaţii s-au reunit la un restaurant din Pădurea Băneasa.

La petrecere au participat şi preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa de viaţă, Mirabela Grădinaru. Prezenţa celor doi a avut loc în contextul evenimentului organizat după ceremonia religioasă.

Fotografia publicată duminică de Alexandru Nazare este prezentată ca o imagine oficială de la cununia religioasă. Ministrul interimar al Finanţelor a ales să însoţească fotografia de un mesaj scurt, prin care le-a mulţumit celor care au transmis urări cu ocazia căsătoriei.

„Mulţumim tuturor pentru urări şi gândurile bune! Duminică binecuvântată!”, este mesajul publicat de Alexandru Nazare pe Facebook.

Cununia religioasă a avut loc sâmbătă, la Mănăstirea Caşin din Bucureşti, iar fotografia a fost făcută publică a doua zi. Maria Mihali este interpretă de muzică populară din Maramureş.

Petrecerea de după ceremonia religioasă a fost organizată la un restaurant din Pădurea Băneasa. Printre invitaţi s-au numărat preşedintele Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru.

Evenimentul religios al lui Alexandru Nazare şi al Mariei Mihali a avut loc sâmbătă, iar mesajul publicat duminică a venit ca răspuns la urările primite de cei doi.