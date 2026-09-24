Anunț de la Termoenergetica pentru românii care stau la bloc. Pregătirea instalațiilor pentru iarnă începe de la 1 octombrie

Compania Municipală Termoenergetica București începe, de la 1 octombrie, pregătirea sistemului de termoficare pentru sezonul rece 2026-2027. Operațiunile vor fi desfășurate etapizat și vor include încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, precum și efectuarea probelor de presiune în interiorul imobilelor.

Proprietarii și locatarii care au lucrări în desfășurare la instalațiile de încălzire trebuie să le finalizeze înainte de data programată pentru blocul în care locuiesc. Pregătirea instalațiilor înaintea sezonului rece presupune respectarea programărilor anunțate pentru fiecare imobil și verificarea circuitelor interioare, astfel încât eventualele intervenții să fie încheiate în condiții de siguranță.

Începând cu 1 octombrie, Termoenergetica București va demara etapizat încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Compania a precizat că această etapă este importantă pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece.

Operațiunile nu vor fi realizate simultan în toate imobilele, ci în funcție de programarea stabilită pentru fiecare asociație de proprietari.

„Începând cu 1 octombrie, CMTEB va demara etapizat încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Este o etapă importantă pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece”, a transmis Compania Municipală Termoenergetica București.

Fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației.

Informarea va fi afișată la intrarea în imobil, astfel încât locatarii să poată verifica data stabilită, potrivit Companiei Municipale Termoenergetica București.

Lucrările din apartamente trebuie finalizate înainte de data anunțată

Termoenergetica le solicită locatarilor să se asigure că eventualele lucrări la instalațiile de încălzire sunt încheiate înainte de încărcarea cu apă.

Măsura vizează atât intervențiile efectuate în spațiile comune ale blocului, cât și lucrările realizate în interiorul apartamentelor.

Asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de data programată.

În blocurile racordate la sistemul centralizat, aerisirea caloriferelor trebuie raportată la momentul în care instalația interioară a imobilului a fost încărcată cu apă, iar coloanele au fost pregătite pentru probe și pentru furnizarea agentului termic.

Această etapă poate avea loc înainte ca locatarii să primească efectiv căldură în apartamente. Prin urmare, aerisirea caloriferelor nu trebuie legată exclusiv de prima zi în care acestea se încălzesc.

În locuințele dotate cu centrală termică individuală, aerisirea se efectuează după umplerea sau completarea cu apă a circuitului și înainte de utilizarea constantă a sistemului. După eliminarea aerului trebuie verificată presiunea instalației, conform indicațiilor producătorului echipamentului.

Aerisirea caloriferelor este recomandată cel puțin o dată pe an, după umplerea instalației de încălzire, potrivit explicațiilor oferite de instalatorul tehnician Mihai Udriște.

În cazul blocurilor racordate la un sistem centralizat, această etapă are loc, în mod normal, după ce instalația interioară a imobilului a fost reîncărcată cu apă și coloanele au fost pregătite pentru sezonul rece, înaintea pornirii încălzirii sau în perioada probelor de funcționare.

Momentul umplerii instalației este anunțat, de obicei, de administrația imobilului. Astfel, locatarii pot efectua operațiunea în condiții de siguranță și pot evita eventualele incidente.

Chiar dacă a fost făcută o aerisire inițială, în instalație pot persista mici particule de aer care, în timp, formează bule în calorifere. Din acest motiv, este recomandată realizarea unei aerisiri suplimentare în cursul sezonului rece, ideal la jumătatea iernii, pentru menținerea eficienței termice a sistemului de încălzire.

Prin urmare, pentru locatarii din București, primul pas este verificarea datei la care blocul este programat pentru încărcarea instalației. Lucrările la instalațiile de încălzire trebuie finalizate înainte de această dată, iar aerisirea caloriferelor trebuie făcută după umplerea instalației și pregătirea coloanelor, fără ca operațiunea să fie condiționată de momentul efectiv al pornirii căldurii.