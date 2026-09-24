Un preț greu de ignorat: 3.000 de euro pentru o casă. Cine se „bate” pentru aceste proprietăți

În mai multe sate din Banatul sârbesc, prețul unei case poate porni de la aproximativ 3.000 de euro. La această sumă, proprietățile sunt, de regulă, într-o stare avansată de degradare și necesită investiții importante pentru a putea fi folosite.

Locuințele care au fost renovate se vând la valori mult mai ridicate, care pot ajunge la 40.000-50.000 de euro. Interesul pentru aceste proprietăți vine în principal din Belgrad și Novi Sad, însă piața atrage și cumpărători din alte țări.

Potrivit Observator, printre persoanele interesate de casele din zona Zrenjanin se află ruși, chinezi și sirieni. O schimbare observată pe piața locală este legată de profilul cumpărătorilor.

Tot mai mulți tineri caută să achiziționeze locuințe în sate, iar printre cei interesați se află inclusiv persoane născute în 2005. Pentru unii dintre aceștia, achiziția este posibilă datorită unui loc de muncă stabil și accesului la credite bancare.

În ceea ce privește amplasarea, cele mai căutate sunt casele aflate în apropierea cursurilor de apă. Proprietățile situate în vecinătatea râurilor Tisa, Tamiš și Begej se află printre cele care atrag interesul cumpărătorilor.

Printre localitățile în care există cerere se numără Babatovo, Aradac, Cikmeze, Kutin, Klek, Knicanin, Centa, Orlovat și Perlez. Aceste zone sunt căutate de persoane care urmăresc să cumpere proprietăți în afara marilor orașe, inclusiv pentru utilizare sezonieră.

Cererea pentru casele din satele Banatului sârbesc a crescut puternic în perioada pandemiei. Atunci, tot mai multe persoane au început să caute locuințe situate departe de aglomerația urbană, iar interesul pentru proprietățile rurale s-a menținut și ulterior.

Creșterea cererii a fost însoțită de o reducere a ofertei. Numărul caselor disponibile la vânzare a scăzut treptat, astfel că proprietățile care ajung pe piață sunt căutate de mai multe categorii de cumpărători.

O parte dintre proprietățile cumpărate sunt destinate folosirii în weekenduri sau în perioada vacanțelor. În astfel de situații, casele din sate sunt folosite ca locuințe de relaxare, departe de orașele mari.

Alte proprietăți sunt achiziționate cu un scop diferit. Unele case sunt transformate în pensiuni sau în alte spații destinate activităților turistice, în funcție de caracteristicile proprietății și de posibilitățile oferite de zonă.

Diferența dintre prețurile caselor aflate în stare de degradare și cele renovate este semnificativă. Dacă unele proprietăți pot fi cumpărate cu circa 3.000 de euro, pentru o casă renovată cumpărătorii pot ajunge să plătească între 40.000 și 50.000 de euro.

Interesul manifestat de cumpărători nu se limitează la persoanele care caută o locuință permanentă. Pe piața proprietăților din zona Zrenjanin se regăsesc atât persoane interesate de case pentru petrecerea timpului liber, cât și cumpărători care urmăresc utilizarea acestora în scopuri turistice.