Cum alegi o centrală termică pentru apartament: criterii de comparație

Alegerea unei centrale termice pentru apartament depinde de mai multe criterii. Contează dimensiunea locuinței, izolarea apartamentului, numărul de persoane din casă, comportamentul de consum și spațiul disponibil pentru montaj.

Modelul potrivit de centrală termică trebuie să îți ofere suficientă căldură, apă caldă atunci când ai nevoie și un consum rezonabil de energie. Iată cum să compari centralele termice pentru a putea lua mai ușor decizia potrivită.

Pentru un apartament racordat la rețeaua de gaze, centralele în condensare sunt alegerea ideală datorită performanței lor crescute. Acestea folosesc mai eficient energia gazului și pot contribui la reducerea consumului, mai ales atunci când instalația este bine reglată.

Atunci când alegi o centrală termică în condensare, uită-te la modul în care este construit sistemul de încălzire din apartamentul tău și la condițiile de montaj. Dacă înlocuiești o centrală veche, verifică din timp dacă noul model este compatibil cu instalația existentă și dacă evacuarea poate fi realizată în condițiile cerute.

Puterea centralei este un criteriu important, dar nu trebuie să alegi automat modelul cu cea mai mare putere. Pentru multe apartamente, modelele de aproximativ 24 kW sunt suficiente, însă necesarul real depinde și de cât de bine este izolată locuința, de poziția apartamentului și de pierderile de căldură.

O centrală mai puternică nu înseamnă că va încălzi mai repede sau mai bine locuința. De aceea, este recomandat să alegi puterea împreună cu un specialist, mai ales dacă apartamentul este foarte mare, slab izolat sau are particularități care pot crește necesarul de încălzire.

Dacă locuiești singur sau în cuplu și ai o singură baie, o centrală obișnuită pentru apartament poate fi suficientă. Dacă familia este numeroasă sau ai două băi, necesarul de apă caldă poate fi mai mare.

În acest caz, compară atent cantitatea de apă caldă pe care o poate furniza fiecare model. Unele centrale încălzesc apa pe măsură ce o folosești, în timp ce alte modele pot include sau pot permite conectarea unui rezervor pentru apă caldă.

Un criteriu important atunci când compari centralele este eficiența energetică, deoarece aceasta influențează consumul de gaze și costurile de încălzire. Centralele în condensare folosesc mai bine energia obținută prin arderea gazului decât modelele tradiționale, ceea ce poate duce la un consum mai mic.

Merită să iei în calcul și un termostat, deoarece te ajută să controlezi mai ușor temperatura și să eviți încălzirea inutilă a locuinței. În plus, întreținerea periodică și verificările necesare contribuie la funcționarea eficientă și sigură a centralei pe termen lung.

Performanța centralei termice depinde și de costurile pe termen lung. Verifică durata garanției, condițiile de întreținere și, mai ales, dacă există service autorizat în zona ta. Un model bun, dar dificil de reparat sau pentru care piesele sunt greu de găsit, îți poate crea probleme ulterior.

Ideal este să alegi o soluție completă de încălzire, care să includă centrala termică, transport și montaj gratuite, termostat inteligent, asistență tehnică și posibilitatea de a plăti în rate. În acest fel ai incluse mai multe servicii și nu trebuie să achiți o sumă mare deodată.

Într-un apartament, spațiul poate fi limitat. Înainte să cumperi centrala, măsoară locul în care urmează să fie instalată și compară dimensiunile modelului cu spațiul disponibil. Centralele cu rezervor de apă caldă încorporat pot ocupa mai mult loc decât modelele obișnuite.

Merită să verifici și nivelul de zgomot. Dacă centrala este amplasată aproape de dormitor, bucătărie sau living, un model mai silențios îți poate oferi un confort mai bun.

În concluzie, când alegi o centrală termică pentru apartament, pornește de la nevoile tale, nu de la cel mai puternic model sau de la cel mai mic preț. Ca să știi că ai parte de confort sporit, compară tipul centralei, puterea potrivită, necesarul de apă caldă, eficiența, dimensiunile, zgomotul, garanția și serviciile incluse.