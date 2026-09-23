Căldura neobișnuită revine în Europa. România se află pe traseul masei de aer cald. Câte grade vor fi

Un nou episod de vreme neobișnuit de caldă pentru începutul lunii octombrie este prognozat în mai multe regiuni din Europa. Datele meteorologilor de la Severe-Weather indică temperaturi care ar putea ajunge până la 38 de grade Celsius în unele țări, în special în partea de vest și sud-vest a continentului.

Așadar, un nou val de căldură este prognozat să influențeze vremea din Europa în primele zile ale lunii octombrie. Fenomenul va favoriza menținerea unor temperaturi ridicate în mai multe zone, iar valorile termice vor fi cu mult peste cele obișnuite pentru această perioadă a anului.

Temperaturile cele mai ridicate sunt prognozate în Peninsula Iberică, Franța, Germania, Polonia, regiunea baltică și Scandinavia. Evoluția acestui episod de căldură este legată de prezența unui câmp de presiune ridicată deasupra Europei continentale, care favorizează deplasarea aerului cald dinspre zona Mediteranei și nordul Africii către nordul continentului.

Potrivit datelor prezentate de meteorologii Severe-Weather, până la sfârșitul săptămânii, Spania și Portugalia ar putea înregistra temperaturi cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius. În anumite regiuni din Spania, maximele ar putea urca în apropierea pragului de 40 de grade Celsius.

Franța se va afla, de asemenea, sub influența masei de aer cald. În sudul țării sunt prognozate temperaturi de până la 36 de grade Celsius, în timp ce în regiunile centrale valorile maxime ar putea varia între 30 și 35 de grade.

În nordul Franței, temperaturile ar putea ajunge la aproximativ 30 de grade Celsius. Valorile sunt ridicate pentru începutul lunii octombrie și apar pe fondul deplasării aerului cald spre regiunile centrale și nordice ale continentului.

În Germania, meteorologii estimează maxime de 27-29 de grade Celsius. În vestul, centrul și nordul țării, temperaturile s-ar putea apropia de pragul de 30 de grade, pe măsură ce masa de aer cald avansează spre nord-est.

Și alte regiuni europene vor resimți această încălzire. În Italia și în centrul Balcanilor sunt prognozate temperaturi de 28-30 de grade Celsius, iar cele mai ridicate valori din Italia sunt așteptate în partea de nord a țării.

România nu se află printre zonele europene pentru care sunt prognozate cele mai mari temperaturi. Valorile extreme sunt așteptate în special în Spania, Portugalia și sudul Franței, unde temperaturile ar putea ajunge la 38 de grade Celsius sau chiar mai mult în anumite regiuni.

Totuși, evoluția vremii din vestul și centrul continentului poate avea implicații și pentru România. Masa de aer cald este prognozată să avanseze treptat către nord-estul Europei, iar pe traseul acesteia se află Germania, Polonia, regiunea baltică și zona Balcanilor.

Extinderea aerului cald către această parte a continentului poate influența și evoluția temperaturilor din România, însă intensitatea efectului depinde de poziția exactă a maselor de aer. Situația meteorologică este influențată de interacțiunea dintre aerul cald continental și masele de aer mai reci și umede asociate depresiunii atlantice.

Pentru România, valorile termice concrete vor depinde de poziția limitei dintre cele două mase de aer și de evoluția sistemelor de presiune în primele zile ale lunii octombrie. Astfel, deși țara nu se află în zona cu cele mai ridicate temperaturi prognozate, deplasarea aerului cald către nord-estul Europei rămâne relevantă pentru evoluția vremii din această perioadă.