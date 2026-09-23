Ninsoare puternică pe Transfăgărășan. CNAIR a intervenit cu utilaje și peste 5 tone de sare: Îi rugăm pe șoferi să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți

Ninsoarea abundentă a afectat circulația pe Transfăgărășan, în special în zona alpină, la Bâlea Lac. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că a intervenit pentru curățarea carosabilului, însă în zonă se circulă în continuare în condiții de iarnă.

CNAIR a intervenit cu două utilaje și a folosit peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului de pe Transfăgărășan. Cu toate acestea, condițiile de trafic rămân specifice sezonului rece, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac.

„Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan! Am intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului dar, în continuare se circulă în condții de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac”, informează CNAIR.

Autoritățile avertizează că vremea va rămâne la fel și în următoarele zile, potrivit informațiilor publicate pe Facebook. În aceste condiții, șoferii care intenționează să parcurgă Transfăgărășanul sunt sfătuiți să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le recomandă conducătorilor auto să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să circule în condiții de iarnă.

„Având în vedere că vremea va rămâne la fel și în următoarele zile, îi rugăm pe șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze asupra condițiilor de trafic și să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă!”, a conchis CNAIR.

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Înainte de plecare, șoferii care urmează să circule pe drumuri afectate de ninsoare ar trebui să verifice condițiile de trafic și starea carosabilului și să se asigure că mașina este pregătită pentru condiții de iarnă. Este important ca anvelopele să fie potrivite pentru sezonul rece, iar parbrizul, geamurile, farurile și oglinzile să fie curățate înainte de pornire.

Pe un carosabil acoperit cu zăpadă sau gheață, viteza trebuie adaptată condițiilor de drum, iar distanța față de mașina din față trebuie mărită pentru a permite o frânare în siguranță. Manevrele bruște, accelerările puternice și frânările bruşte trebuie evitate, în special pe porțiunile unde zăpada sau poleiul pot reduce aderența.