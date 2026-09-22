Interdicții pentru șoferi în ziua de marți, 22 septembrie. Traficul rutier rămâne închis pe DN 67D. Ce alternative recomandă autoritățile

Traficul rutier este închis marți pe DN 67D, pe sectorul Valea Cernei – Băile Herculane, în urma unui incendiu de vegetație izbucnit în zonă în cursul zilei de luni. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunță că circulația nu poate fi reluată deocamdată, după ce pe carosabil au ajuns pietre și arbori desprinse de pe un versant.

Incendiul de vegetație izbucnit luni a afectat zona drumului național DN 67D, iar în urma acestuia au ajuns pe partea carosabilă pietre și arbori desprinse de pe un versant cu o înălțime de aproximativ 30 de metri.

DRDP Timișoara precizează că DN 67D, pe tronsonul Valea Cernei – Băile Herculane, rămâne închis marți ca urmare a situației create de incendiul de vegetație.

Înainte de curățarea drumului, echipele specializate trebuie să intervină pentru îndepărtarea pericolelor existente pe versant. Abia după eliminarea riscurilor de pe versant va putea fi curățat carosabilul de pietrele și arborii ajunși pe drum.

După finalizarea acestor intervenții și eliberarea carosabilului, traficul rutier va putea fi redeschis. Drumarii estimează că circulația pe DN 67D ar putea fi reluată în jurul orei 19:00, însă redeschiderea drumului depinde de desfășurarea intervențiilor și de îndepărtarea pericolelor din zonă.

„DN 67D Valea Cernei – Băile Herculane rămâne închis astăzi, în urma incendiului de vegetaţie izbucnit ieri în zonă. Pe carosabil au ajuns pietre şi arbori desprinşi de pe un versant cu o înălţime de aproximativ 30 de metri. Echipele specializate vor interveni mai întâi pentru îndepărtarea pericolelor de pe versant, după care va fi curățat carosabilul și se va putea redeschide traficul (estimativ ora 19)”, a transmis marţi, DRDP Timişoara.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Până la reluarea circulației pe DN 67D, șoferii pot utiliza o rută ocolitoare pentru deplasarea între zonele afectate. Traseul recomandat este Târgu Jiu – Drobeta Turnu-Severin – Orșova – Băile Herculane, pe DN 67, DN 6 și DN 67D.

„Rută ocolitoare: Târgu Jiu – Drobeta Turnu-Severin – Orșova – Băile Herculane (DN 67 – DN 6 – DN 67D)”, informează autoritățile.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a oferit mai multe informații pe pagina de Facebook.