Majoritatea mașinilor noi sunt echipate cu numeroase butoane, fie fizice, fie virtuale, afișate pe ecranul central de la bord. Acestea controlează o gamă largă de funcții și setări, iar șefa Dacia a dezvăluit care este, statistic, butonul folosit cel mai mult de șoferii modelelor mărcii.

Șoferii care au achiziționat mașini noi, sătuli de sistemele de siguranță. Un singur buton îi scapă de avertismentele deranjante

Uniunea Europeană impune tot mai multe sisteme de asistență pentru șofer, cunoscute sub denumirea de ADAS. Noile tehnologii obligatorii contribuie însă la creșterea costurilor de producție și, implicit, la scumpirea mașinilor.

În cazul modelelor Dacia echipate cu ultimele tehnologii obligatorii, statisticile privind utilizarea comenzilor de la bord indică o preferință clară a șoferilor. Cel mai des este folosit așa-numitul „buton magic”, destinat dezactivării semnalelor sonore generate de unele dintre sistemele de asistență.

Katrin Adt, șefa Dacia, a explicat într-un interviu acordat revistei auto britanice Autocar că cel mai folosit buton de la bordul mașinilor Dacia este cel denumit „butonul magic”. Acesta permite dezactivarea tuturor semnalelor sonore produse de sistemele ADAS.

Este vorba despre funcția „My Safety”, prin intermediul căreia șoferii pot ajunge rapid la setările preferate pentru diferitele sisteme de asistență la condus incluse în pachetul ADAS.

Butonul nu dezactivează sistemele esențiale de siguranță ale mașinii. Printre acestea se numără airbagurile, sistemul ABS și sistemul de control al stabilității.

Funcția este destinată în schimb unor sisteme configurabile de asistență pentru șofer și alertelor asociate acestora. Printre semnalele care pot deveni deranjante pentru unii șoferi se află avertizările privind părăsirea benzii de rulare sau depășirea vitezei maxime pe un anumit tronson de drum. În acest din urmă caz, informațiile despre limita de viteză sunt afișate de semnele de circulație și citite automat de mașină.

Dezvăluirea făcută de șefa Dacia scoate în evidență o discrepanță între ceea ce impun autoritățile de reglementare și modul în care unii șoferi aleg să utilizeze aceste tehnologii atunci când se află la volan.

Faptul că unul dintre cele mai utilizate butoane din mașină este cel care reduce la tăcere semnalele unei tehnologii obligatorii poate ridica semne de întrebare cu privire la modul în care sunt percepute aceste sisteme de către conducătorii auto.

Șefa Dacia a explicat că numărul foarte mare de sisteme noi solicitate de Uniunea Europeană face tot mai dificilă producția unor mașini accesibile, categorie pentru care marca este cunoscută.

Statisticile privind utilizarea „butonului magic” ridică astfel o problemă legată de oportunitatea fiecărei noi cerințe aplicate automobilelor de mici dimensiuni și accesibile.

Dacia, alături de alți producători auto, a solicitat Comisiei Europene cel puțin o înghețare a reglementărilor aplicabile automobilelor de mici dimensiuni.

Obiectivul este ca producătorii să beneficieze de o anumită marjă de manevră pentru a putea menține prețurile sub control. În acest fel, producătorii ar evita situația în care noi cerințe și costuri sunt adăugate în mod continuu.