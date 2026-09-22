Pensionarii români care continuă să lucreze trebuie să fie atenți. Regula care se schimbă în Germania de la 1 ianuarie 2027

Pentru tot mai mulți oameni din Germania, pensionarea nu înseamnă neapărat încetarea activității profesionale. Unii aleg să rămână la serviciu pentru a obține venituri suplimentare, în timp ce alții doresc să își continue activitatea profesională și după pensionare.

În anumite situații, aceștia pot combina munca cu primirea unei pensii parțiale, cunoscută sub denumirea de Teilrente. De la 1 ianuarie 2027, pentru o parte dintre pensionarii aflați în această situație se modifică o regulă referitoare la dreptul la Krankengeld, indemnizația de boală. Schimbarea îi privește pe cei care continuă să lucreze și primesc o pensie pentru limită de vârstă sub forma unei Teilrente.

Nu este vorba despre modificarea vârstei de pensionare și nici despre o reducere generală a pensiilor. Elementul care se schimbă este legat de nivelul pensiei parțiale și de menținerea dreptului la Krankengeld pentru pensionarii care continuă să muncească. Pragul care devine important de la începutul anului 2027 este de 66,66% din pensia integrală, relatează ziarulromanesc.de.

În prezent, persoanele care primesc o pensie pentru limită de vârstă pot opta pentru o Teilrente, iar Deutsche Rentenversicherung precizează că nivelul acesteia poate fi stabilit între 10% și 99,99% din pensia integrală. Pentru pensionarii care lucrează în continuare, alegerea unei pensii parțiale de 99,99% putea avea o importanță în anumite condiții, deoarece permitea păstrarea dreptului integral la Krankengeld.

De la 1 ianuarie 2027, această posibilitate nu va mai exista. Noua regulă prevede că dreptul la Krankengeld încetează atunci când pensia parțială pentru limită de vârstă depășește două treimi din pensia integrală, potrivit informațiilor publicate de Deutsche Rentenversicherung.

Astfel, modificarea se referă la pensionarii care își continuă activitatea profesională și care trebuie să țină cont de procentul de Teilrente ales. Nivelul acesteia va avea un rol important pentru păstrarea dreptului la indemnizația de boală.

Pentru persoanele care continuă să lucreze și vor să își păstreze protecția oferită prin Krankengeld în cazul unei incapacități de muncă de durată, nivelul pensiei parțiale devine un element esențial. Deutsche Rentenversicherung explică faptul că, începând din 2027, Teilrente trebuie să fie de maximum 66,66% din Vollrente pentru păstrarea acestui drept.

Prin urmare, varianta în care o persoană primește 99,99% din pensia integrală și, în același timp, păstrează dreptul la Krankengeld nu va mai fi posibilă după intrarea în vigoare a noii reguli. Diferența față de situația actuală privește, astfel, raportul dintre nivelul pensiei parțiale și dreptul la indemnizația de boală.

Modificarea este prevăzută în noua versiune a §50 SGB V, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Pentru pensionarii care continuă să lucreze și beneficiază de Teilrente, procentul ales trebuie, prin urmare, raportat la noul prag stabilit pentru menținerea dreptului la Krankengeld.

Persoanele aflate într-o astfel de situație își pot modifica procentul de Teilrente sau pot trece la pensia integrală. Solicitarea poate fi transmisă pentru viitor prin serviciile online ale Deutsche Rentenversicherung sau în formă scrisă.

Pentru cei care doresc ca noul procent al pensiei parțiale să se aplice chiar de la începutul anului 2027 există un termen precis. Cererea trebuie să ajungă la Deutsche Rentenversicherung cel târziu la 31 decembrie 2026, dacă schimbarea urmează să producă efecte de la 1 ianuarie 2027.

Modificarea procentului de Teilrente reprezintă, astfel, una dintre opțiunile disponibile pensionarilor care continuă să lucreze și care trebuie să țină cont de noua regulă privind Krankengeld. Cei care aleg să își ajusteze pensia parțială trebuie să țină cont de data de la care solicitarea urmează să producă efecte.

Deutsche Rentenversicherung indică posibilitatea transmiterii cererii atât prin serviciile sale online, cât și în scris. Pentru aplicarea schimbării de la începutul anului 2027, data de 31 decembrie 2026 este termenul menționat pentru primirea solicitării.

Schimbarea nu reprezintă o reducere a pensiilor și nu se aplică tuturor pensionarilor din Germania. Sunt vizate persoanele care continuă să muncească și primesc o pensie pentru limită de vârstă sub forma unei Teilrente, pentru care dreptul la Krankengeld poate deveni relevant în cazul unei perioade mai lungi de incapacitate de muncă.

Deutsche Rentenversicherung recomandă celor aflați în această situație să verifice din timp ce variantă este potrivită pentru situația lor. Opțiunile privind procentul de Teilrente și efectele acestuia asupra dreptului la Krankengeld trebuie analizate în funcție de situația fiecărei persoane.

Informațiile oficiale și explicațiile privind schimbarea sunt disponibile la Deutsche Rentenversicherung. Instituția prezintă regulile referitoare la pensia parțială și modificarea care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2027.