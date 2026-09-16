Schimbare pe talonul de pensie. Va avea cod QR sau cod de bare pentru transport

Talonul de pensie ar urma să includă un cod QR sau un cod de bare, care să poată fi folosit pentru verificarea electronică a dreptului la facilitățile de transport. Propunerea legislativă a fost adoptată miercuri, 16 septembrie, de Senat și îi vizează pe pensionari, dar și pe veteranii de război, invalizii și văduvele de război. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional.

Prin modificările propuse, documentele utilizate pentru dovedirea dreptului la facilitățile de transport vor conține un element care să permită verificarea automată de către operatorii de transport.

Facilitățile vor putea fi acordate în baza documentului de informare privind sumele plătite, emis de casa teritorială de pensii competentă, respectiv în baza talonului de plată a drepturilor eliberat de instituția plătitoare.

„Documentele trebuie să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR – Quick Response sau cod de bare care permite verificarea electronică a dreptului la facilități de transport de către operatorii de transport de călători și constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept. Documentele menționate, în integralitatea lor, constituie mijlocul de dovadă a dreptului la facilitățile de transport”, stipulează proiectul amendat de Senat.

Inițiativa a fost depusă de parlamentari din mai multe formațiuni politice și modifică legislația referitoare la reducerile de transport acordate pensionarilor, precum și prevederile aplicabile veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război.

Una dintre problemele invocate de inițiatori este lipsa, în prezent, a unui sistem tehnic unitar prin care operatorii să poată verifica și valida drepturile beneficiarilor.

Potrivit expunerii de motive, „lipsa unui identificator tehnic standardizat conduce la dificultăti în validarea drepturilor și în procesul de decontare”.

Introducerea codului QR sau a codului de bare ar urma să permită validarea electronică a dreptului de către operatorii de transport. Sistemul este gândit și pentru identificarea unică a beneficiarului, precum și pentru asigurarea interoperabilității cu sistemele informatice utilizate de instituțiile publice.

Propunerea legislativă a parcurs etapa din Senat, după ce comisiile sesizate în fond au depus rapoarte favorabile cu amendamente.

Adoptarea de către Senat nu înseamnă însă că noile prevederi se aplică deja. Proiectul urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care are rol decizional în acest caz.

Dacă va parcurge întregul proces legislativ și va intra în vigoare, documentele utilizate pentru acordarea facilităților de transport vor putea fi verificate electronic prin codul QR sau codul de bare.