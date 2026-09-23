Semnalul venit de la Guvern: ce se schimbă pe piața energiei electrice din România

România trebuie să își accelereze competitivitatea pe piața energiei electrice, atât din perspectivă economică, cât și industrială, a declarat, miercuri, consiliera de stat în Cancelaria prim-ministrului, Mihaela Frăsineanu, în timpul unei conferințe dedicate sectorului energetic.

Oficialul a vorbit despre efectele pe care schimbările climatice și instabilitatea geopolitică le au asupra sectorului energetic și despre necesitatea ca România să fie mai bine pregătită pentru aceste evoluții.

Mihaela Frăsineanu a subliniat că avertismentele privind temperaturile în creștere și intensificarea fenomenelor hidrometeorologice nu sunt suficiente, în lipsa unor măsuri care să permită gestionarea efectelor acestora la nivel național.

„Am văzut anul acesta, mai mult ca oricând, suprapunerea dintre schimbările climatice și instabilitatea geopolitică și cred că încă nu suntem foarte conștienți și foarte pregătiți. În ciuda faptului sau în ciuda avertismentelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie în ceea ce privește impactul temperaturilor din ce în ce mai ridicate și a fenomenelor hidrometeorologice din ce în ce mai intense, poate că la nivel de specialist suntem cumva conștienți, dar la nivel național nu suntem pregătiți să adresăm impactul acestor schimbări climatice”, a punctat Frăsineanu.

Guvernul trebuie să asigure politici publice coerente și acces facil la fondurile naționale și europene, iar PNIESC ar trebui să reprezinte principalul reper pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice în sectorul energiei electrice.

„Dacă este să vorbim despre un astfel de comitet și despre entitatea numită Guvernul României, cred că Guvernul are rolurile acelea de a pune la dispoziție niște politici publice coerente și de a pune la dispoziție cadrul financiar sau modalitatea cât mai accesibilă prin care pot fi folosite fondurile naționale și fondurile europene. Dacă este să vorbim despre prima parte, respectiv politici publice, consider că adoptarea Planului Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice – PNIESC este extrem de relevantă. Acesta ar trebui să fie farul nostru călăuzitor în ceea ce privește modul în care combatem efectele schimbărilor climatice, mai ales pe domeniul energiei electrice”, a mai explicat Mihaela Frăsineanu.

Consiliera de stat a indicat Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) drept un reper pentru politicile publice privind energia și schimbările climatice. Potrivit acesteia, documentul trebuie să ofere direcția pentru transpunerea politicilor europene în legislația națională, precum și în strategiile și planurile de acțiune ale României.

Reprezentanta Guvernului a susținut, de asemenea, că mixul energetic trebuie adaptat atât caracteristicilor fizico-geografice ale României, cât și necesităților populației și operatorilor economici. În acest proces, ea a menționat importanța investițiilor și a unei abordări care să țină cont de particularitățile fiecărei componente a lanțului de distribuție a energiei.

„După acest PNIESC, care trebuie să fie farul călăuzitor și la modul în care politicile europene, vor trebui transpuse în legislația națională și în strategiile și planurile de acțiune pe care România trebuie să le aibă. Și aici vorbim în primul și în primul rând despre competitivitate. Noi nu suntem încă competitivi pe această piață a energiei electrice, nu suntem încă competitivi pe plan economic, industrial, lucru pe care trebuie să îl accelerăm. Și atunci asta trebuie să fie o a doua direcție de acțiune în care să înțelegem care sunt modalitățile prin care noi putem să devenim competitivi. În primul rând, în România trebuie să fim competitivi la nivel individual, trebuie să fim competitivi la nivel de ramură, la nivel de industrie, la nivel de operator economic și competitivi în relația internațională. Apoi trebuie să fim capabili să ducem nevoile noastre la nivel european, la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional. Aici este rolul diplomației economice, diplomației energetice, diplomației de orice fel”, a mai declarat Mihaela Frăsineanu.

Declarațiile au fost făcute miercuri, la conferința de deschidere a evenimentului Energy Expo 2026. La eveniment participă specialiști și reprezentanți ai factorilor de decizie din domeniile Energie și Mediu. Energy Expo 2026 este programat să se desfășoare în perioada 24 – 25 septembrie, la Romaero.