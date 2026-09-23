Rovinieta nu va mai avea același preț pentru toate mașinile. Ce se schimbă de la 1 octombrie

Rovinieta pentru autoturisme va avea un nou sistem de tarifare de la 1 octombrie 2026. Costul acesteia va fi stabilit nu doar în funcție de perioada pentru care este cumpărată, ci și în funcție de norma de poluare Euro a vehiculului.

Noua regulă aduce o schimbare importantă pentru proprietarii de autoturisme. Pentru prima dată, principiul „poluatorul plătește” va fi aplicat și la stabilirea tarifului rovinietei pentru această categorie de vehicule.

În prezent, prețul plătit pentru rovinietă este determinat de categoria autoturismului și de perioada de valabilitate aleasă. Vechimea mașinii și norma de poluare nu influențează tariful achitat de șofer.

De la 1 octombrie, autoturismele electrice și cele care respectă norma Euro VI vor avea cele mai mici tarife. Pentru mașinile încadrate în Euro IV și Euro V, prețurile vor fi mai mari, în timp ce vehiculele Euro III sau cele cu o normă de poluare mai veche vor avea cel mai ridicat cost.

Pentru o rovinietă cu valabilitate de 30 de zile, tariful va fi de 48 de lei pentru autoturismele electrice și cele Euro VI. Pentru mașinile Euro IV și Euro V, costul va ajunge la 55 de lei, iar pentru vehiculele Euro III sau mai vechi va fi de 62 de lei.

Și pentru rovinieta cu valabilitate de un an vor exista diferențe în funcție de norma de poluare. Proprietarii de mașini electrice și Euro VI vor achita 254 de lei, cei cu vehicule Euro IV și Euro V vor plăti 292 de lei, iar pentru Euro III sau norme mai vechi tariful va fi de 330 de lei.

În septembrie 2026, rovinieta pentru un autoturism costă 49,95 lei pentru 30 de zile și 262,92 lei pentru un an. Tariful actual este același indiferent de norma de poluare a mașinii.

Astfel, noul sistem introduce diferențe de preț între autoturisme în funcție de nivelul de poluare. Mașinile cu emisii mai reduse vor avea tarife mai mici, în timp ce vehiculele încadrate în categorii de poluare superioare vor suporta costuri mai mari.

Pentru proprietarii autoturismelor mai vechi, diferențele față de tarifele actuale sunt mai mari. La o rovinietă valabilă 30 de zile, pentru o mașină Euro IV sau Euro V, tariful va fi cu 10% mai mare decât cel din prezent.

În cazul autoturismelor Euro III sau al celor cu o normă de poluare mai veche, creșterea pentru aceeași perioadă de valabilitate ajunge la aproape 24%. Diferența rezultă din noua structură de tarifare, care ia în calcul și norma Euro a vehiculului.

Aceeași modalitate de calcul se va aplica și pentru celelalte perioade de valabilitate. Pentru rovinieta anuală, proprietarii unor mașini mai vechi pot ajunge să plătească cu 25% mai mult decât în prezent.

Pentru șoferii care folosesc frecvent drumurile naționale, diferențele sunt relevante în special în cazul rovinietei anuale, una dintre variantele utilizate de proprietarii care circulă în mod constant pe rețeaua de drumuri pentru care este necesară achitarea taxei.

Există și o modificare care îi va afecta pe proprietarii autoturismelor electrice și pe cei care conduc mașini Euro VI. Pentru rovinieta cu valabilitate de o singură zi, tariful va crește la 22 de lei, de la 18,4 lei în prezent.

Prin urmare, pentru această perioadă de valabilitate, majorarea se aplică inclusiv mașinilor care se încadrează în categoriile cu cele mai mici tarife potrivit noii clasificări. Diferența este determinată de perioada de valabilitate, nu de faptul că autoturismul este electric sau respectă norma Euro VI.

Schimbarea tarifelor pentru rovinietele autoturismelor este parte a unei reforme mai ample a sistemului de taxare rutieră. Tot de la 1 octombrie 2026 este programată introducerea sistemului TollRo, destinat vehiculelor de marfă.

Prin TollRo, taxarea vehiculelor de transport va fi raportată la distanța parcursă. Astfel, mecanismul diferă de sistemul bazat exclusiv pe achiziționarea unei roviniete pentru o anumită perioadă de valabilitate.

Pentru perioada octombrie-decembrie 2026, primele trei luni de aplicare, autoritățile estimează venituri cumulate de 1,1 miliarde de lei din rovinietă și TollRo.

Reforma are la bază principiul „poluatorul plătește”, iar nivelul taxării urmează să fie corelat într-o măsură mai mare cu impactul vehiculelor asupra mediului și cu utilizarea infrastructurii rutiere.