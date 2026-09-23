Curs valutar miercuri, 23 septembrie. Ce valoare au euro, dolarul și lira sterlină. BNR a publicat cele mai recente valori

Curs valutar miercuri, 23 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de miercuri, 23 septembrie. Datele includ valorile de referință pentru principalele valute internaționale, dar și pentru alte monede utilizate pe piețele internaționale.

Potrivit cursului publicat de BNR, euro este cotat la 5,2788 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,6265 lei. Francul elvețian este cotat la 5,6205 lei, iar lira sterlină ajunge la 6,1442 lei. Dolarul australian are o valoare de 3,2762 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2855 lei.

În cazul monedelor din regiune, coroana cehă este cotată la 0,2165 lei, coroana daneză la 0,7062 lei, iar zlotul polonez la 1,2087 lei. Pentru forintul maghiar, BNR a stabilit un curs de 1,4493 lei pentru 100 de forinți.

Cursul pentru 100 de yeni japonezi este de 2,9303 lei, în timp ce leul moldovenesc este cotat la 0,2622 lei. Coroana norvegiană are o valoare de 0,4886 lei, iar coroana suedeză este cotată la 0,4685 lei.

BNR a stabilit pentru lira turcească un curs de 0,0947 lei, iar pentru rubla rusească un curs de 0,0549 lei. Lira egipteană este cotată la 0,0899 lei.

În ceea ce privește alte monede internaționale, randul sud-african este cotat la 0,2843 lei, realul brazilian la 0,9057 lei, iar renminbi-ul chinezesc la 0,6899 lei. Rupia indiană are un curs de 0,0483 lei.

Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul valutar publicat de BNR este de 0,3390 lei. Peso-ul mexican este cotat la 0,2660 lei, iar dolarul neo-zeelandez are o valoare de 2,6360 lei.

Dinarul sârbesc este cotat la 0,0449 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1031 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are un curs de 1,2596 lei, în timp ce bahtul thailandez este cotat la 0,1391 lei.

Dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5899 lei, iar shekelul israelian la 1,5358 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, BNR a stabilit un curs de 0,0258 lei.

Pesoul filipinez este cotat la 0,0740 lei, iar pentru 100 de coroane islandeze cursul este de 3,8197 lei. Ringgitul malaysian are o valoare de 1,1339 lei, în timp ce dolarul singaporez este cotat la 3,6203 lei.

Pe lângă valutele menționate, cursul BNR pentru miercuri, 23 septembrie, include și gramul de aur, cotat la 641,4000 lei. Pentru DST, moneda de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, cursul publicat este de 6,2974 lei.

Monedă Cod Curs BNR (lei) Dolarul australian AUD 3,2762 Dolarul canadian CAD 3,2855 Francul elvețian CHF 5,6205 Coroana cehă CZK 0,2165 Coroana daneză DKK 0,7062 Lira egipteană EGP 0,0899 Euro EUR 5,2788 Lira sterlină GBP 6,1442 100 forinți maghiari HUF 1,4493 100 yeni japonezi JPY 2,9303 Leul moldovenesc MDL 0,2622 Coroana norvegiană NOK 0,4886 Zlotul polonez PLN 1,2087 Rubla rusească RUB 0,0549 Coroana suedeză SEK 0,4685 Lira turcească TRY 0,0947 Dolarul american USD 4,6265 Randul sud-african ZAR 0,2843 Realul brazilian BRL 0,9057 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6899 Rupia indiană INR 0,0483 100 woni sud-coreeni KRW 0,3390 Peso-ul mexican MXN 0,2660 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6360 Dinarul sârbesc RSD 0,0449 Hryvna ucraineană UAH 0,1031 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,2596 Bahtul thailandez THB 0,1391 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5899 Shekelul israelian ILS 1,5358 100 rupii indoneziene IDR 0,0258 Pesoul filipinez PHP 0,0740 100 coroane islandeze ISK 3,8197 Ringgitul malaysian MYR 1,1339 Dolarul singaporez SGD 3,6203 Gramul de aur XAU 641,4000 DST XDR 6,2974

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au fost publicate pentru ziua de miercuri, 23 septembrie 2026. Valorile sunt exprimate în procente pe an și sunt prezentate pentru perioadele overnight (O/N), tomorrow/next (T/N), o săptămână (1W), o lună (1M), trei luni (3M), șase luni (6M) și 12 luni (12M).

Pentru 23 septembrie 2026, ratele ROBID au fost de 5,35% pentru O/N, 5,35% pentru T/N, 5,42% pentru 1W, 5,45% pentru 1M, 5,55% pentru 3M, 5,60% pentru 6M și 5,65% pentru 12M.

În aceeași zi, ratele ROBOR s-au situat la 5,64% pentru O/N, 5,64% pentru T/N, 5,72% pentru 1W, 5,74% pentru 1M, 5,85% pentru 3M, 5,94% pentru 6M și 5,99% pentru 12M.

Comparativ cu ziua precedentă, 22 septembrie 2026, ratele ROBID pentru O/N și T/N au rămas la 5,35%, iar rata pentru 1W s-a menținut la 5,42%. Pentru perioada de o lună, ROBID a rămas la 5,45%.

La trei luni, rata ROBID a crescut de la 5,54% la 5,55%, iar la șase luni a urcat de la 5,59% la 5,60%. Pentru 12 luni, rata ROBID a crescut de la 5,64% la 5,65%.

În cazul ROBOR, ratele pentru O/N și T/N au rămas la 5,63%, iar rata pentru o săptămână s-a menținut la 5,71% în 23 septembrie. Pentru perioada de o lună, rata ROBOR a rămas la 5,74%.

La trei luni, ROBOR a crescut de la 5,84% la 5,85%, în timp ce rata pentru șase luni a urcat de la 5,93% la 5,94%. Pentru 12 luni, ROBOR a crescut de la 5,98% la 5,99%.