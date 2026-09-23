Decizie majoră pentru angajații de la stat. Ce vrea să schimbe Siegfried Mureșan

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat în ședința cu reprezentanții PNL o serie de măsuri pe care le are în vedere pentru reforma administrației și gestionarea cheltuielilor publice.

Printre propunerile menționate se numără eliminarea cumulului pensiei cu salariul pentru angajații de la stat, reducerea numărului de parlamentari și comasarea unor agenții.

Siegfried Mureșan a susținut că reforma ar trebui să înceapă cu structurile statului și a indicat mai multe direcții de acțiune. El a vorbit despre reducerea numărului de parlamentari în raport cu datele recensământului, reorganizarea unor agenții și modificarea regulilor referitoare la pensiile speciale.

„Câteva idei despre ce vom face:

Reforma trebuie să înceapă cu statul. Avem nevoie de reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul

Comasări ale agențiilor

Reforma pensiilor speciale – fără cumul pensie și salariu la stat

companiile de stat – trebuie asigurat un management performant

ANAF trebuie să se concentreze pe marile fraude”, a transmis Siegfried Mureșan în ședința liberalilor.

O altă direcție indicată de premierul desemnat vizează companiile de stat, pentru care acesta consideră necesară asigurarea unui management performant. În același timp, Mureșan a afirmat că Agenția Națională de Administrare Fiscală ar trebui să își concentreze eforturile asupra marilor fraude, potrivit economedia.ro.

Siegfried Mureșan a respins ideea unor creșteri de taxe și impozite, inclusiv majorarea TVA. Precizarea a venit după ce, potrivit declarațiilor sale, în ședința PSD de luni ar fi fost anunțate astfel de măsuri.

Premierul desemnat a susținut că liberalii nu au anunțat și nu intenționează să aplice aceste majorări. Mureșan a făcut referire directă la informațiile vehiculate după discuțiile din PSD și a precizat poziția sa cu privire la acest subiect.

„Sigur că ieri în ședința PSD au anunțat asta, nu am spus niciodată asta. Nu facem asta”, a subliniat el.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor politice privind formarea viitorului Guvern și măsurile care ar urma să fie adoptate pentru reformarea administrației și a sistemului public. Premierul desemnat a vorbit, totodată, despre intenția liberalilor de a continua procedura de învestire în Parlament.

Mureșan a declarat că PNL va merge până la capăt cu procedura parlamentară și că viitorul Guvern va fi prezentat la vot în Parlament. El a indicat trei motive pentru această decizie, referindu-se la respectarea procedurii constituționale, prezentarea programului politic și clarificarea pozițiilor partidelor prin votul parlamentar.

„Este evident că din următoarele 3 motive noi vom duce procedura până la capăt şi ne vom prezenta la votul din Parlament:

Din respect pentru președintele României și pentru procedura constituțională;

Pentru a prezenta o viziune modernă, viziunea noastră pentru o Românie pro-europeană, reformată

Pentru a vedea oamenii cum votează fiecare partid. Oamenii să știe care e situația din Parlament; Parlamentul nu a fost testat la modul serios în ultimele luni.

E clar că președintele României nu a fost favorabil până acum scenariului alegerilor anticipate; dar e clar că acum sunt două variante: guvernul nostru sau alegeri anticipate. Nu aș vrea să fiu în pielea unui parlamentar PSD care riscă să rămână fără mandat dacă se ajunge la alegeri anticipate. Sau în pielea unui parlamentar dintr-un partid/grup mic care riscă să nu mai facă pragul”, a spus el.