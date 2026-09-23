UE și Filipine au ajuns la un consens pentru un acord de liber schimb. Înțelegerea ar putea deschide calea către noi fluxuri comerciale și investiții

Uniunea Europeană și Filipine au ajuns la un consens substanțial în cadrul negocierilor pentru un acord de liber schimb, menit să aprofundeze legăturile economice dintre UE și Filipine, un partener strategic cu creștere rapidă din Asia de Sud-Est.

Potrivit Comisiei Europene, acordul va contribui la deblocarea unor fluxuri comerciale și de investiții mai puternice prin îmbunătățirea condițiilor pentru exportatorii, furnizorii de servicii și investitorii din ambele părți.

Înțelegerea consolidează, totodată, angajamentul strategic al Uniunii Europene față de un partener din regiunea indo-pacifică ce împărtășește aceeași viziune.

Consensul substanțial a fost anunțat de Maros Šefčovič, comisarul pentru comerț și securitate economică, și Maria Cristina Aldeguer-Roque, secretara pentru comerț și industrie a Filipinelor.

Anunțul a venit în urma apelului lor video, iar acordul este astfel plasat pe o cale clară către încheierea sa finală în lunile următoare.

„UE și Filipine au ajuns la un consens substanțial în cadrul negocierilor lor pentru un acord de liber schimb, care urmărește aprofundarea legăturilor economice dintre UE și încă un partener strategic cu creștere rapidă din Asia de Sud-Est”, a scris Comisia Europeană pe Facebook.

Acordul de liber schimb urmărește să consolideze relațiile economice dintre Uniunea Europeană și Filipine prin crearea unor condiții mai bune pentru activitățile comerciale și investiționale ale ambelor părți.

În acest context, înțelegerea vizează atât exportatorii și furnizorii de servicii, cât și investitorii, urmărind să stimuleze fluxurile comerciale și de investiții dintre cele două părți.

Comisia Europeană prezintă acordul drept un element al angajamentului strategic al UE în regiunea indo-pacifică, în relația cu un partener strategic din Asia de Sud-Est.

„Acest acord va debloca fluxuri comerciale și de investiții mai puternice, prin îmbunătățirea condițiilor pentru exportatorii, furnizorii de servicii și investitorii din ambele părți. Acordul consolidează angajamentul strategic al UE cu un partener din regiunea indo-pacifică ce împărtășește aceeași viziune”, a conchis Comisia Europeană.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Potrivit Comisiei Europene, acordul va contribui, de asemenea, la crearea unor parteneriate de încredere, a unor norme comerciale stabile și previzibile, precum și a unor lanțuri de aprovizionare reziliente.