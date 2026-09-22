Mesajul lui Siegfried Mureșan despre bani și cheltuieli: Asta nu înseamnă austeritate
SURSA FOTO: Facebook, Siegfried Muresan
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a explicat, într-o postare publicată pe rețelele sociale, cum definește termenul „austeritate” și cum se raportează acesta, în opinia sa, la cheltuirea banilor publici. Europarlamentarul susține că reducerea cheltuielilor inutile și limitarea risipei nu ar trebui confundate cu măsurile de austeritate.
Ce înseamnă, de fapt, „austeritatea” pentru Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan afirmă că termenul a fost folosit frecvent în discursul politic pentru a descrie măsuri prin care statul încearcă să își reducă anumite cheltuieli. Potrivit acestuia, există o diferență între reducerea risipei și aplicarea unor politici de austeritate.
„Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de „austeritate” a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de „austeritate””, a transmis Siegfried Mureșan.
El susține că gestionarea mai atentă a banilor publici trebuie privită prin prisma modului în care sunt folosite resursele statului și a destinației acestora.
Ce spune Siegfried Mureșan despre risipa banului public
În mesajul său, Siegfried Mureșan afirmă că reducerea risipei poate permite direcționarea resurselor către domenii și proiecte pe care le consideră necesare. El face referire la educație, sănătate, infrastructură și investiții, susținând că banii cheltuiți fără justificare reduc resursele disponibile pentru aceste domenii.
„Eu cred exact contrariul. Risipa banului public înseamnă mai puțini bani pentru oameni. Fiecare leu cheltuit inutil de stat este un leu care nu ajunge într-o școală, într-un spital, într-un drum sau într-o investiție de care România are nevoie”, mai scrie Siegfried Mureșan în postarea sa de pe social media.
Premierul desemnat vorbește și despre necesitatea reducerii cheltuielilor pe care le consideră nejustificate și despre o utilizare mai atentă a fondurilor publice. Mesajul său leagă eficiența cheltuirii banilor statului de serviciile și investițiile care pot fi finanțate din buget.
Siegfried Mureșan afirmă că intenția este de a continua măsurile pentru gestionarea finanțelor publice și pentru reducerea risipei. El susține, de asemenea, că instituțiile statului trebuie să demonstreze performanță atunci când folosesc resurse provenite din fondurile publice.
Mesajul despre responsabilitatea față de banii publici
În partea finală a mesajului, Siegfried Mureșan descrie aceste măsuri drept o formă de responsabilitate față de banii contribuabililor, nu drept austeritate. El spune că obiectivul este ca resursele publice să fie direcționate către oameni și către domeniile în care acestea sunt necesare.
„De aceea, vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor. Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți”, a concluzionat Siegfried Mureșan.
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