Inteligența artificială pune presiune tot mai mare pe rețelele electrice. Centrele de date din China vor depăși consumul Coreei de Sud

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Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale va transforma centrele de date într-unul dintre marii consumatori de electricitate din China. Până în 2030, consumul acestora ar urma să fie de patru ori mai mare și să depășească actualul consum de energie al Coreei de Sud.

Centrele de date din China își vor multiplica de patru ori consumul de energie electrică până la sfârșitul acestui deceniu, potrivit estimărilor realizate de compania de consultanță Wood Mackenzie.

Principala cauză este dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale și creșterea volumului de operațiuni care necesită o putere de calcul foarte mare.

Analiștii estimează că centrele de date chineze vor ajunge la un consum anual de aproximativ 774 terawați-oră (TWh) în 2030. Cantitatea ar reprezenta aproximativ 6% din întregul consum de electricitate prognozat pentru China la acel moment.

Pentru comparație, consumul centrelor de date chineze ar urma să depășească până atunci nivelul actual al consumului de electricitate din Coreea de Sud, potrivit Bloomberg.

Pe termen lung, ponderea ar putea deveni și mai mare. Wood Mackenzie estimează că centrele de date ar putea ajunge să reprezinte aproximativ 17% din consumul de electricitate al Chinei până în 2060.

Creșterea consumului scoate în evidență una dintre provocările generate de dezvoltarea inteligenței artificiale. Statele trebuie să își majoreze producția de electricitate suficient de repede pentru a alimenta infrastructura necesară noilor tehnologii.

Problema nu este specifică doar Chinei. În Statele Unite, dezvoltarea rapidă a centrelor de date a provocat deja reacții negative, inclusiv din cauza cantităților mari de energie electrică și apă necesare funcționării acestora. Subiectul a ajuns inclusiv o temă electorală și un factor luat în calcul în recomandările de investiții de pe Wall Street.

China încearcă însă să adapteze geografic dezvoltarea centrelor de date la disponibilitatea energiei.

În mod tradițional, centrele de date au fost concentrate în apropierea marilor orașe și a principalelor centre tehnologice. Extinderea infrastructurii pentru inteligența artificială schimbă însă acest model.

Wood Mackenzie descrie noua abordare prin principiul potrivit căruia puterea de calcul urmează electricitatea.

Regiunile mai slab populate din vestul Chinei dispun de suprafețe mari de teren și de o capacitate tot mai mare de producție a energiei regenerabile. Aceste caracteristici permit construirea centrelor de date mai aproape de sursele de electricitate.

Wanting Zhao, analist Wood Mackenzie pentru energie și surse regenerabile în regiunea Asia-Pacific, arată că dezvoltarea AI va face ca accesul la electricitate sigură, competitivă ca preț și cu emisii reduse de carbon să conteze tot mai mult în alegerea amplasamentelor pentru noile centre de date.

Aceeași tendință apare și în Europa. Dezvoltatorii centrelor de date destinate inteligenței artificiale caută tot mai des amplasamente în afara marilor orașe, unde terenurile și energia pot fi mai ieftine, iar conectarea la rețeaua electrică poate fi realizată mai rapid.

Assad Noori, șeful diviziei de centre de date din cadrul companiei JLL, explică faptul că disponibilitatea energiei devine un criteriu mai important decât simpla existență a cererii într-o anumită regiune.

În practică, noile centre de date sunt amplasate tot mai des acolo unde există suficientă electricitate disponibilă, în loc ca infrastructura energetică să fie dezvoltată ulterior în jurul acestora. Tendința devine tot mai importantă pe măsură ce sistemele de inteligență artificială necesită o putere de calcul și un consum energetic din ce în ce mai mari.