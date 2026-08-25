Elon Musk lansează un avertisment despre inteligența artificială. Omenirea ar putea ajunge în imposibilitatea de a mai controla AI-ul

Elon Musk consideră că inteligența artificială va ajunge, la un moment dat, atât de avansată încât oamenii nu vor mai putea să o controleze. Declarația a fost făcută în primul discurs susținut de miliardar în fața angajaților Cursor AI, companie pe care SpaceXAI a cumpărat-o recent.

Potrivit explicațiilor oferite de Elon Musk, tocmai această posibilitate face necesară dezvoltarea unei tehnologii capabile să realizeze automat controlul asupra inteligenței artificiale. El consideră că SpaceXAI trebuie să construiască un astfel de sistem înaintea companiilor rivale, deoarece omenirea nu va putea controla în mod direct AI-ul pe măsură ce acesta va deveni tot mai avansat.

SpaceXAI se numără printre marii producători de modele lingvistice, ceea ce îl plasează pe Elon Musk într-o poziție în care este atât preocupat de evoluția inteligenței artificiale, cât și interesat financiar de dezvoltarea acestei tehnologii.

În cadrul aceluiași discurs, Musk a recunoscut că Grok, modelul lingvistic dezvoltat de SpaceXAI, se află în prezent cu mult în urma concurenței în ceea ce privește performanța.

Miliardarul a indicat Anthropic drept liderul detașat al pieței de modele de inteligență artificială în prezent. Potrivit informațiilor prezentate în discurs, modelele Mythos, lansate în urmă cu mai multe luni, sunt considerate cele mai performante și nu au încă un competitor aflat la același nivel.

În paralel cu eforturile de dezvoltare a Grok, SpaceXAI a realizat recent o achiziție importantă. Compania a cumpărat Cursor AI pentru suma de 60 de miliarde de dolari.

Cursor AI deține o platformă avansată de programare autonomă bazată pe inteligență artificială. Achiziția urmărește îmbunătățirea capacităților de programare ale modelului Grok, dar și obținerea accesului la specialiști și la o putere de calcul suplimentară.

Elon Musk a recunoscut că divizia de inteligență artificială a SpaceXAI a rămas în urma competitorilor și a subliniat că nu este obișnuit să se afle într-o poziție de dezavantaj. Spre deosebire de Tesla și SpaceX, companii care ocupă poziții dominante în sectoarele lor, Grok nu este în prezent liderul pieței de inteligență artificială și are nevoie să recupereze rapid diferența față de concurență.

Miliardarul a evidențiat rezultatele obținute de Anthropic, pe care a indicat-o drept cel mai puternic competitor al SpaceXAI și liderul de facto al domeniului inteligenței artificiale. În același timp, Musk a dat asigurări că SpaceX va continua să își extindă capacitatea de calcul, cu obiectivul de a deține cea mai mare putere de procesare dintre companiile din domeniu.

Discursul a reprezentat prima apariție a lui Musk în fața celor aproximativ 1.000 de angajați ai Cursor. Deși numărul total al angajaților companiei a crescut, cel puțin 45 de persoane au părăsit Cursor începând din luna aprilie.

În urma reorganizării companiei, directorul general al Cursor, Michael Truewell, a preluat o funcție de conducere în cadrul SpaceXAI. Acesta va raporta direct lui Elon Musk.