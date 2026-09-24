Top 10 companii petroliere care au explodat la bursă în 2026. Romgaz România, în clasamentul european

Prețurile record la motorină și marjele de rafinare au susținut creșteri de 40% până la 87% pentru marile companii petroliere europene în 2026. Ațadar, în timp ce șoferii din Europa se confruntă cu prețuri record la pompă, companiile care produc și procesează combustibili au beneficiat de o evoluție puternică pe piețele bursiere.

Acțiunile marilor grupuri europene din sectorul petrolului și gazelor au înregistrat creșteri cuprinse între 40% și aproape 90% de la începutul anului. Revenirea crizei combustibililor a contribuit la această evoluție, însă scumpirea țițeiului nu este singurul factor care explică rezultatele.

O parte importantă a schimbării s-a produs în rafinării. Lipsa de motorină, benzină și combustibil pentru aviație a dus la o creștere puternică a diferenței dintre costul țițeiului și prețul produselor rafinate. Această diferență, cunoscută drept „crack spread”, a ajuns la niveluri record.

Astfel, presiunea resimțită de consumatori prin prețurile combustibililor s-a reflectat, pentru anumite companii din industria energetică europeană, în marje de profit mult mai mari.

Motorina europeană s-a scumpit într-un ritm mult mai rapid decât țițeiul, pe fondul problemelor apărute în aprovizionarea mondială cu produse petroliere rafinate. Una dintre sursele perturbării a fost conflictul din zona Iranului și a Strâmtorii Ormuz. Situația a redus exporturile de motorină și combustibil pentru avioane provenite de la rafinăriile din regiunea Golfului.

În același timp, Rusia a oprit exporturile de motorină în această vară, după atacurile cu drone ucrainene asupra unor rafinării. Decizia a restrâns și mai mult oferta de pe o piață globală de care Europa depinde.

Potrivit agenției de prețuri OPIS, diferența de preț pentru motorina europeană aproape că s-a dublat față de noiembrie 2025. Atunci, aceasta era de aproximativ 46 de dolari, echivalentul a 40 de euro, pe baril.

Banca Centrală Europeană a remarcat la rândul său efectul acestor marje. După decizia BCE privind dobânzile din 10 septembrie, președinta instituției, Christine Lagarde, a explicat că, în urmă cu șase luni, foarte puțini oameni știau ce înseamnă marjele de rafinare, în timp ce acum „știm cu toții despre ce este vorba”.

Datele BCE arată că inflația prețurilor la energie a ajuns la 14,3% în august, față de 10,3% în iulie. O parte a acestei accelerări a fost pusă pe seama marjelor mai ridicate obținute la rafinarea combustibililor lichizi.

Experții BCE estimează că profitul inclus în prețul unui litru de motorină ajunge acum la aproximativ 41 de cenți, ceea ce reprezintă aproape o cincime din suma plătită la pompă.

Euronews a luat în calcul companiile europene de petrol și gaze care au o capitalizare bursieră de cel puțin 10 miliarde de euro. Clasamentul de mai jos folosește datele de piață disponibile până la 23 septembrie.

TotalEnergies deschide clasamentul, cu un avans de 40,6% al acțiunilor de la începutul anului. În trimestrul al doilea, compania franceză a raportat un profit net ajustat de 6 miliarde de dolari, aproximativ 5,3 miliarde de euro. Cu un an înainte, indicatorul era de 3,6 miliarde de dolari.

Fluxul de numerar generat din operațiuni a ajuns la 9,8 miliarde de dolari, adică aproximativ 8,6 miliarde de euro. În aceeași perioadă, dividendul interimar a fost majorat cu 5,9%, până la 0,90 euro pentru fiecare acțiune.

Un alt indicator relevant a fost marja de rafinare europeană. Aceasta a urcat la 13,5 dolari pe baril, de la 4,7 dolari. TotalEnergies urmează să prezinte rezultatele pentru trimestrul al treilea pe 29 octombrie.

Estimările analiștilor indică venituri de 54,2 miliarde de dolari, echivalentul a 47,5 miliarde de euro, cu 24% peste nivelul din anul anterior. Pentru câștigul ajustat pe acțiune este anticipată o valoare de 3,14 dolari, în creștere cu 77%.

Eni ocupă următoarea poziție, după ce acțiunile companiei italiene au urcat cu 44,9% de la începutul lui 2026. Profitul net ajustat al grupului s-a dublat și a ajuns la 2,33 miliarde de euro. În același timp, compania a majorat programul de răscumpărare a propriilor acțiuni la 3,4 miliarde de euro.

Pe partea de rafinare, volumele realizate de Eni în afara Italiei au fost cu 35% mai mici, după închiderea Ormuz. Rezultatele trimestriale sunt programate pentru 23 octombrie. Pentru companie, analiștii estimează venituri de 27,6 miliarde de euro, cu 37% mai mari decât în anul precedent. Câștigul pe acțiune este estimat la 0,79 euro, ceea ce ar reprezenta o creștere de 92%.

OMV a înregistrat un câștig bursier de 48,7% în 2026 și se află pe poziția a opta. În trimestrul al doilea, compania a obținut un rezultat operațional curat de 1,71 miliarde de euro. Indicatorul nu include câștigurile din stocuri și elementele excepționale. Evoluția a fost susținută în principal de producția mai ridicată de petrol și gaze.

Rafinăriile europene ale grupului au funcționat la 90% din capacitate, comparativ cu 83% în urmă cu un an. Totuși, anumite măsuri temporare de reglementare, în special cele aplicate în România și Austria, au limitat câștigurile.

OMV va publica următorul raport financiar pe 29 octombrie. Estimările indică venituri de 7,7 miliarde de euro, în creștere cu 23%, și un câștig pe acțiune de 2,77 euro, cu 49% peste nivelul anterior.

Compania portugheză Galp a avansat cu 49,3% în acest an, ocupând locul șapte. Profitul net ajustat a crescut cu 45%, până la 540 de milioane de euro. În același timp, marja de rafinare a ajuns la 16,8 dolari pe baril, aproape triplu față de nivelul anterior.

Și producția a avut o evoluție pozitivă, cu un plus de 12%. Unul dintre factorii menționați este zăcământul Bacalhau din Brazilia. Galp își va publica rezultatele pe 26 octombrie. Pentru trimestrul respectiv sunt estimate venituri de 6,7 miliarde de euro, în creștere cu 31%, și un câștig pe acțiune de 0,69 euro, cu 92% peste nivelul de anul trecut.

Romgaz a înregistrat o creștere de 53,6% a acțiunilor în 2026 și se află pe locul al șaselea. Evoluția sa se diferențiază de cea a marilor companii de rafinare. Romgaz este o companie de stat din România, comercializează gaze naturale la prețuri reglementate și nu are activități de rafinare a combustibililor.

În primele șase luni ale anului, veniturile au coborât cu 8,6%, la 3,88 miliarde de lei, echivalentul a 735 de milioane de euro. Profitul net a crescut însă cu 3,4%, până la 1,74 miliarde de lei, aproximativ 330 de milioane de euro. În ultima lună, acțiunile Romgaz au pierdut aproape 23%. Următorul raport financiar al companiei este programat pentru 13 noiembrie.

Orlen se află pe poziția a cincea, cu o apreciere de 55,6% a acțiunilor de la începutul anului. Compania poloneză controlată de stat, care operează și în sectorul rafinării, a raportat pentru trimestrul al doilea venituri de 76,5 miliarde de zloți, aproximativ 17,5 miliarde de euro.

Profitul net a ajuns la 7,68 miliarde de zloți, echivalentul a 1,75 miliarde de euro. Rezultatul este de peste cinci ori mai mare decât cel raportat în aceeași perioadă a anului trecut.

La acest rezultat au contribuit și profiturile record obținute de benzinăriile companiei din afara Poloniei. Orlen urmează să publice rezultatele pe 5 noiembrie. Analiștii estimează venituri de 63,4 miliarde de zloți, respectiv 14,5 miliarde de euro, în creștere cu 4%. Pentru câștigul pe acțiune este anticipată o valoare de 5,52 zloți, aproximativ 1,26 euro, aproape de trei ori mai mare decât cea de anul trecut.

Vår Energi a urcat cu 56,2% în 2026 și ocupă locul al patrulea în clasament. Spre deosebire de companiile pentru care rafinarea a avut o contribuție importantă la rezultatele recente, evoluția Vår Energi este legată direct de activitatea de producție de petrol și gaze.

În trimestrul al doilea, producția companiei norvegiene a crescut cu 31%, până la 376.000 de barili echivalent petrol pe zi. Fluxul de numerar operațional după plata taxelor a ajuns la 2,1 miliarde de dolari, aproximativ 1,84 miliarde de euro.

Datoria netă s-a situat la 3,4 miliarde de dolari, echivalentul a 2,98 miliarde de euro. În luna iulie, Vår Energi a ajuns la un acord pentru fuziunea cu BlueNord. Potrivit celor două companii, tranzacția va crea cel mai mare producător independent de petrol și gaze din Europa.

Rezultatele sunt programate pentru 21 octombrie. Estimările analiștilor indică venituri de aproximativ 30,6 miliarde de coroane norvegiene, adică 2,83 miliarde de euro, cu 43% mai mult decât în perioada comparabilă. Câștigul pe acțiune este estimat la 1,48 coroane, aproximativ 0,14 euro, aproape de trei ori peste nivelul de anul trecut.

Acțiunile Equinor au câștigat 67,9% în acest an, plasând compania norvegiană pe locul al treilea. În trimestrul al doilea, grupul susținut de stat a raportat un venit operațional ajustat de 11,48 miliarde de dolari, respectiv 10,07 miliarde de euro. Câștigul ajustat a fost de 1,33 dolari, echivalentul a 1,17 euro, pe acțiune.

Producția Equinor a crescut cu 3%. Poziția Norvegiei în aprovizionarea energetică europeană este un factor important pentru companie. Țara rămâne principalul furnizor de gaze al Europei prin conducte și reprezintă, de asemenea, o sursă importantă de țiței.

Equinor va publica raportul financiar pe 28 octombrie. Analiștii estimează venituri de 33,2 miliarde de dolari, aproximativ 29,1 miliarde de euro, în creștere cu 27%. Câștigul ajustat pe acțiune este estimat la 1,36 dolari, aproape de patru ori peste valoarea de 0,37 dolari raportată anul trecut. Pentru întregul an, analiștii anticipează o creștere a veniturilor de aproape 20%, urmată de o scădere de aproximativ 9% în 2027.

Neste a avut o creștere de 76,4% a acțiunilor în 2026 și ocupă locul al doilea. Rezultatele companiei finlandeze evidențiază efectul marjelor ridicate din piața produselor petroliere. În trimestrul al doilea, EBITDA comparabil a ajuns la un nivel record de 1,20 miliarde de euro, față de 341 de milioane de euro în aceeași perioadă a anului precedent.

Contribuția segmentului de produse petroliere a crescut la 334 de milioane de euro, după ce s-a mai mult decât dublat. Compania a asociat această evoluție în principal marjelor excepțional de mari obținute la motorină și combustibil pentru aviație.

Câștigul pe acțiune a fost de 1 euro, comparativ cu o pierdere de 5 cenți pe acțiune în urmă cu un an. Neste produce și motorină regenerabilă, precum și combustibil sustenabil pentru aviație. Activitatea companiei a fost astfel influențată atât de deficitul de combustibili convenționali, cât și de cererea pentru alternative.

Rezultatele pentru următoarea perioadă sunt așteptate pe 29 octombrie. Analiștii prognozează venituri de 5,1 miliarde de euro, în creștere cu 12%, și un câștig pe acțiune de 0,81 euro, aproape de șase ori mai mare decât în anul precedent.

Repsol încheie clasamentul cu cea mai mare creștere, de 87,2% în 2026. În prima jumătate a anului, compania spaniolă a raportat un profit net ajustat de 2,71 miliarde de euro. Cea mai mare parte a contribuției relevante pentru acest rezultat a venit din divizia industrială, care include activitățile de rafinare.

Această divizie a generat 1,68 miliarde de euro, față de numai 235 de milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut. Repsol urmează să își publice rezultatele pe 29 octombrie. Pentru câștigul pe acțiune, analiștii estimează 2,06 euro, aproximativ de trei ori peste valoarea de 0,68 euro consemnată cu un an înainte.

Veniturile companiei sunt estimate să crească cu 31% în 2026. Pentru 2027, însă, analiștii anticipează o reducere de aproape 17%, cea mai mare scădere estimată dintre cele zece companii incluse în clasament.