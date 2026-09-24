Black Friday 2026. Primele reduceri apar mai devreme decât se așteptau cumpărătorii

Black Friday de anul acesta are ca dată principală în România ziua de vineri, 6 noiembrie 2026. eMAG, cel mai mare retailer online local, a confirmat oficial că își va lansa campania de reduceri masive în această zi. Evenimentul principal va avea loc la începutul lunii noiembrie, însă primele campanii promoționale vor apărea cu câteva săptămâni mai devreme.

Primele reduceri de Black Friday 2026 ar putea fi lansate încă din 16 octombrie. În timp ce eMAG va organiza evenimentul pe 6 noiembrie, păstrând formatul unei singure zile cu reduceri masive, alți retaileri vor desfășura campanii pe o perioadă mai lungă. Flanco, Altex și Dedeman se numără printre magazinele care vor putea lansa succesiv oferte pentru diferite categorii de produse.

Promoțiile vor putea continua până pe 4 decembrie, în funcție de strategia fiecărui retailer. Extinderea perioadei de reduceri permite magazinelor să gestioneze mai bine stocurile și să mențină interesul consumatorilor pe o perioadă mai lungă. Ofertele vor putea fi introduse în etape, în funcție de produsele disponibile și de modul în care fiecare magazin își organizează campania.

Perioada promoțiilor din 2026 va fi, astfel, mai lungă decât ziua dedicată evenimentului principal. Data de 6 noiembrie rămâne reperul pentru Black Friday, însă cumpărătorii vor putea găsi oferte și înainte de această zi. Unele magazine vor opta pentru campanii succesive, în locul unei singure zile de reduceri.

Această abordare este legată și de necesitatea retailerilor de a administra stocurile pentru diferitele categorii de produse. Magazinele pot introduce reduceri în funcție de disponibilitatea articolelor și de strategia comercială aleasă. În acest fel, ofertele pot apărea în momente diferite pe parcursul perioadei de Black Friday.

eMAG va păstra formatul unei campanii concentrate într-o singură zi, programată pentru 6 noiembrie. Alte magazine vor avea însă perioade promoționale mai extinse, cu reduceri lansate succesiv. Pentru consumatori, acest lucru înseamnă că ofertele de Black Friday vor putea fi urmărite pe parcursul mai multor săptămâni.

Black Friday este asociat în special cu reducerile la produse electronice și electrocasnice mari. Ofertele se extind însă către numeroase alte categorii, printre care telefoanele mobile și accesoriile, televizoarele și produsele audio-video, laptopurile, tabletele și componentele pentru PC. În campanii vor fi incluse și produse pentru casă și mobilier, îmbrăcăminte și încălțăminte.

Pe lista categoriilor promovate în această perioadă se mai află cosmeticele și produsele de îngrijire personală, jucăriile și articolele pentru copii, produsele sportive, precum și articolele pentru hobby și timpul liber. Televizoarele, laptopurile, telefoanele mobile și aspiratoarele robot sunt așteptate să înregistreze reduceri de până la 60-70% față de prețul obișnuit. Reducerile efective pot varia în funcție de produs și de comerciant.

Dacă în trecut Black Friday era asociat în principal cu magazinele online de electronice, campaniile promoționale s-au extins și către lanțurile de supermarketuri. De asemenea, Lidl, Kaufland și Carrefour vor participa cu oferte la produse alimentare, articole pentru casă și electrocasnice mici. Mega Image și Carrefour vor avea, de asemenea, oferte pentru electrocasnice și produse de sezon.

Diversificarea ofertelor permite cumpărătorilor să urmărească în aceeași perioadă produse din categorii diferite. În cazul magazinelor fizice, anumite achiziții pot fi făcute direct, fără a fi necesară livrarea prin curier. Black Friday ajunge astfel să includă produse pentru casă, gospodărie și consum curent, pe lângă electronicele care au dominat în mod tradițional aceste campanii.

Magazinele vor putea introduce reduceri diferite în funcție de categoriile de produse și de stocurile disponibile. Ofertele succesive permit desfășurarea campaniilor pe o perioadă mai lungă, fără ca toate produsele să fie incluse în promoții în aceeași zi. În acest context, cumpărătorii pot urmări ofertele pe parcursul mai multor săptămâni.

Experții în retail estimează că volumul total al vânzărilor generate de Black Friday 2026 va depăși 500 de milioane de lei în România. Estimarea se referă la totalul vânzărilor realizate în perioada campaniilor de Black Friday. Valoarea include categoriile de produse comercializate de retailerii care participă la promoții.

Prețurile reduse reprezintă principalul punct de atracție al campaniilor de Black Friday, însă cumpărăturile trebuie făcute după o informare prealabilă. Un procent mare afișat lângă un produs nu înseamnă automat că oferta respectivă este și cea mai avantajoasă. Compararea prețurilor poate oferi o imagine mai clară asupra valorii reale a reducerii.

Platforme precum price.ro și compari.ro permit compararea ofertelor disponibile în mai multe magazine și monitorizarea istoricului prețurilor. Verificarea prețului înainte de campanie poate fi utilă pentru cumpărătorii care urmăresc un anumit produs. Astfel, reducerea afișată poate fi analizată în raport cu prețurile practicate anterior.

Pregătirea cumpărăturilor poate începe înainte de lansarea campaniilor. Consumatorii își pot crea din timp conturi pe site-urile magazinelor preferate, își pot completa datele pentru livrare și pot adăuga produsele urmărite în listele de favorite. Aceste pregătiri pot simplifica procesul de comandă atunci când ofertele devin disponibile.

Pentru produsele care beneficiază de reduceri mari, stocurile se pot epuiza rapid, uneori chiar în primele minute ale campaniei. Din acest motiv, cumpărătorii care urmăresc anumite articole trebuie să verifice din timp produsele și ofertele disponibile. Disponibilitatea poate varia de la un retailer la altul.

Pe lângă nivelul reducerii, este importantă verificarea specificațiilor produsului. În perioada promoțiilor pot apărea și produse cu specificații învechite, iar prețul redus nu schimbă caracteristicile tehnice ale articolului. Compararea modelelor și verificarea detaliilor prezentate de comerciant rămân elemente importante înaintea achiziției.

Un alt aspect care trebuie urmărit este situația produselor provenite din retururi. Consumatorii sunt sfătuiți să citească atent informațiile despre starea produsului, condițiile de garanție și politica de retur. Recenziile altor cumpărători pot oferi, de asemenea, informații suplimentare despre produsele și magazinele de la care sunt făcute achizițiile.

ANPC a anunțat că va intensifica verificările în perioada reducerilor pentru a preveni practicile înșelătoare. Controalele vizează respectarea regulilor aplicabile comercianților în timpul campaniilor promoționale. Consumatorii trebuie să acorde atenție atât prețului afișat, cât și informațiilor referitoare la produs și condițiile de cumpărare.

Politica de retur și condițiile de garanție trebuie verificate înaintea finalizării unei comenzi. Aceste informații pot diferi în funcție de produs și comerciant. Verificarea lor poate fi făcută înainte de achiziție, alături de analiza specificațiilor și a recenziilor disponibile.

Recomandarea generală este ca produsele cumpărate de Black Friday să răspundă unei nevoi reale. Achizițiile impulsive motivate exclusiv de procentul de reducere afișat pot duce la cumpărarea unor produse care nu sunt necesare. În același timp, verificarea prețului, a caracteristicilor produsului, a garanției și a condițiilor de retur rămâne relevantă înainte de plasarea comenzii.