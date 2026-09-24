CIA a transmis un avertisment Europei. Rusia ar pregăti o operațiune cu drone în trei țări. Care sunt țintele

Rusia ar pregăti posibile atacuri cu drone asupra Italiei, Franței și Spaniei, potrivit cotidianului spaniol El Mundo. Informațiile ar proveni din serviciile de informații americane și ar fi fost transmise mai multor guverne europene.

Potrivit presei italiene, avertismentul vizează o posibilă operațiune în care dronele ar fi transportate pe nave comerciale și ulterior lansate de la distanță față de coasta statelor vizate. Informația este prezentată de presa italiană, care citează publicația El Mundo.

Mai mult, potrivit sursei menționate, dronele sunt ascunse în containere pe nave comerciale. O sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania, citată sub anonimat, a spus că o astfel de operațiune „nu este deloc dificilă”.

Publicația spaniolă amintește că Moscova consideră statele care furnizează arme Ucrainei drept participante la război. Până în prezent, Kremlinul ar fi acționat sub așa-numitul „prag al războiului”, evitând o situație care să determine un răspuns coordonat din partea NATO.

În același timp, Rusia ar fi intensificat acțiunile de sabotaj îndreptate împotriva statelor care sprijină Ucraina. Printre episoadele menționate se află cazul unor drone înarmate observate la aeroportul din Leipzig, incident pe care autoritățile germane l-au atribuit serviciilor secrete ruse.

Potrivit datelor prezentate, aparatul are aproximativ doi metri lungime și o anvergură de 2,5 metri. Drona poate cântări până la 18 kilograme și poate atinge o viteză de aproximativ 160 de kilometri pe oră.

Autonomia declarată este de până la 600 de kilometri, în funcție de încărcătură și de condițiile de vânt. O navă comercială ar putea transporta mai multe astfel de aparate, care ar fi mai ușor de lansat decât dronele de tip Shahed sau Geran.

O lansare efectuată la aproximativ 200-300 de kilometri de coastă ar permite dronei să ajungă la țintă în puțin peste o oră. Încărcătura explozivă redusă nu ar avea capacitatea de a distruge o structură de mari dimensiuni, însă ar putea provoca incendii sau avarii la instalații și ar putea duce la închiderea temporară a unui port ori a unui aeroport.

Potrivit informațiilor citate de publicațiile europene, Lituania ar fi aflat despre presupusele planuri după vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, pe 25 august. Wall Street Journal și Politico au relatat că Ratcliffe ar fi avertizat Rusia în legătură cu orice atac sau provocare îndreptată împotriva NATO.

Guvernele de la Roma, Paris și Madrid ar fi fost ulterior informate despre posibilitatea unei astfel de operațiuni. Avertismentul a fost asociat și cu reacția președintelui francez Emmanuel Macron, care a convocat Consiliul de Apărare pe 16 septembrie.

Două zile mai târziu, Macron i-a convocat la Palatul Élysée pe liderii partidelor politice și pe candidații la alegerile prezidențiale din 2027. Mai mulți analiști citați de El Mundo susțin existența unui raport al CIA care ar fi fost distribuit între ministerele de externe europene.