Cifra de afaceri din serviciile pentru populație a scăzut în 2026. Datele INS arată că românii cheltuie mai puțini bani

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a înregistrat evoluții diferite în luna iulie 2026, în funcție de modul de calcul și de perioada de comparație. Față de iunie 2026, seria brută a indicat o creștere de 9,9%, în timp ce seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate a scăzut cu 1,3%.

Comparativ cu iulie 2025, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 8,7% ca serie brută și cu 9,3% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, potrivit datelor publicate de INS.

În primele șapte luni ale anului, respectiv în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a fost mai mic cu 9,0% față de perioada similară din 2025, ca serie brută. Pe seria ajustată, scăderea a fost de 8,6%.

În luna iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației, calculat ca serie brută, a crescut cu 9,9%, arată cifrele publicate de INS.

Creșterea a fost susținută în principal de activitățile hotelurilor și restaurantelor, unde cifra de afaceri a avansat cu 14,4%. Serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au crescut cu 3,5%, iar activitățile de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană au înregistrat o creștere de 2,8%.

Activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative au crescut cu 1,1% față de luna precedentă. În schimb, activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au scăzut cu 6,3%.

Pe seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut în iulie 2026 cu 1,3% față de iunie.

Comparativ cu luna iulie 2025, activitatea de servicii de piață prestate populației, calculată ca serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri cu 8,7% mai mică în iulie 2026.

Cea mai mare scădere a fost consemnată în cazul activităților de jocuri de noroc și al altor activități recreative, unde cifra de afaceri a fost mai mică cu 20,1%.

Activitățile hotelurilor și restaurantelor au înregistrat o scădere de 10,0%, iar serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au scăzut cu 2,3%.

Au existat și activități care au consemnat creșteri față de iulie 2025. Activitățile de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană au crescut cu 12,5%, iar activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au avansat cu 6,8%.

Pe seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, activitatea de servicii de piață prestate populației a scăzut în iulie 2026 cu 9,3% față de iulie 2025.

În perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, activitatea de servicii de piață prestate populației a înregistrat o cifră de afaceri cu 9,0% mai mică, ca serie brută.

Scăderile au fost determinate de mai multe categorii de servicii. Activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative au scăzut cu 16,6%, serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au înregistrat o reducere de 12,2%, iar activitățile hotelurilor și restaurantelor au scăzut cu 11,6%.

În același timp, activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au înregistrat o creștere de 15,9%. Activitățile de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană au crescut cu 0,7%.

Pe seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, activitatea de servicii de piață prestate populației a scăzut cu 8,6% în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Datele pentru iulie 2026 arată diferențe importante între activitățile incluse în această categorie. Față de iunie 2026, hotelurile și restaurantele au avut un indice de 114,4% în seria brută și de 100,5% în seria ajustată. Jocurile de noroc și alte activități recreative au avut indici de 101,1% și 96,7%.

Activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au avut indici de 93,7% în seria brută și 84,1% în seria ajustată. Pentru coafură și alte activități de înfrumusețare, indicii au fost de 103,5% și 101,8%, iar pentru spălarea și curățarea uscată a articolelor textile și a produselor din blană, de 102,8% și 101,2%.

Comparativ cu iulie 2025, hotelurile și restaurantele au avut indici de 90,0% în seria brută și 88,6% în seria ajustată. Jocurile de noroc și alte activități recreative au avut indici de 79,9% și 81,0%.

Activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au înregistrat indici de 106,8% în seria brută și 112,8% în seria ajustată. Pentru coafură și alte activități de înfrumusețare, indicii au fost de 97,7% și 96,1%, iar pentru spălarea și curățarea uscată a articolelor textile și a produselor din blană, de 112,5% și 112,8%.

În perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, raportată la perioada similară din 2025, hotelurile și restaurantele au avut indici de 88,4% în seria brută și 89,3% în seria ajustată. Pentru jocurile de noroc și alte activități recreative, indicii au fost de 83,4% și 84,7%.

Activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au înregistrat 115,9% în seria brută și 113,9% în seria ajustată. Coafura și alte activități de înfrumusețare au avut indici de 87,8% și 87,0%, iar spălarea și curățarea uscată a articolelor textile și a produselor din blană au avut indici de 100,7% și 100,3%.

Pentru totalul serviciilor de piață prestate populației, indicele față de iunie 2026 a fost de 109,9% în seria brută și de 98,7% în seria ajustată. Față de iulie 2025, indicii au fost de 91,3% și 90,7%, iar în primele șapte luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, au fost de 91,0% în seria brută și 91,4% în seria ajustată.

Cifra de afaceri netă, exclusiv TVA, este calculată prin însumarea veniturilor facturate rezultate din vânzări de bunuri, vânzări de mărfuri, executarea de lucrări și prestarea de servicii, din care sunt scăzute rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

În cifra de afaceri nu sunt incluse valoarea ambalajelor restituite după livrare, accizele, subvențiile primite de la autoritățile publice sau instituțiile Uniunii Europene, vânzarea propriilor terenuri și a activelor fixe, precum și rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

Indicii de volum ai cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației sunt indici de tip Laspeyres și sunt calculați în condiții metodologice și de prețuri comparabile.

Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în prețurile perioadei de referință sunt utilizați indici de preț deflatori. Primii indici obținuți sunt calculați la nivel de diviziune sau clasă CAEN Rev.2, iar prin agregări succesive sunt obținuți indicii la niveluri agregate.

Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe baza valorii adăugate brute la costul factorilor, conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de referință 2021.