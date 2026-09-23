Amendă de 2 milioane de euro pentru Albalact. Detaliul care a dus la sancțiunea definitivă

Tribunalul București a confirmat definitiv amenda de 9,91 milioane de lei aplicată de Consiliul Concurenței companiei Albalact, după ce aceasta nu a permis accesul inspectorilor la anumite informații solicitate în timpul unei inspecții inopinate.

Sancțiunea este echivalentul a aproximativ 2 milioane de euro și a fost dispusă pentru refuzul de a coopera cu autoritatea de concurență în timpul verificărilor. Inspecția a avut loc la sfârșitul lunii martie 2023 și a vizat informații necesare unei investigații referitoare la posibile înțelegeri privind stabilirea prețurilor pe piața producției și comercializării untului.

Potrivit Consiliului Concurenței, inspectorii nu au primit acces la anumite conturi de e-mail și la corespondențe utilizate de angajații sau reprezentanții companiilor verificate. Autoritatea a aplicat sancțiuni și companiilor Albalact S.A., Covalact S.A. și Dorna Lactate S.A. pentru această situație.

Inspecțiile desfășurate la sfârșitul lunii martie 2023 au vizat cele trei companii din industria lactatelor. Potrivit autorității, reprezentanții acestora nu au permis accesul la unele conturi de e-mail sau la anumite corespondențe folosite de angajați ori reprezentanți ai firmelor.

„Tribunalul Bucureşti a confirmat definitiv amenda în valoare de 9,91 milioane lei (aproximativ 2 milioane euro) aplicată de Consiliul Concurenţei companiei Albalact, pentru că a refuzat să colaboreze în timpul unei inspecţii inopinate, prin acordarea accesului la informaţii. Inspecţia s-a derulat în cadrul investigaţiei privind posibile înţelegeri de stabilire a preţurilor pe piaţa producţiei şi comercializării untului”, arată, miercuri, Consiliul Concurenţei într-un comunicat de presă.

Pentru a determina companiile să furnizeze informațiile solicitate, Consiliul Concurenței a stabilit amenzi de 130.913,27 lei pentru fiecare zi de întârziere. Suma era calculată din momentul comunicării sancțiunii și până la data la care inspectorii urmau să primească acces la informațiile și documentele solicitate.

Consiliul Concurenței precizează că instanța a confirmat definitiv sancțiunea aplicată companiei Albalact. Totodată, autoritatea arată că a obținut câștig de cauză în toate cele trei procese prin care Albalact S.A., Covalact S.A. și Dorna Lactate S.A. au contestat sancțiunile primite pentru obstrucționarea inspecțiilor.

„Prin această hotărâre, Consiliul Concurenţei a câştigat definitiv toate cele trei procese în care Albalact S.A., Covalact S.A. şi Dorna Lactate S.A. au contestat sancţiunile aplicate pentru obstrucţionarea inspecţiilor”, se arată în comunicat.

Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și urmăresc obținerea informațiilor și documentelor considerate necesare pentru clarificarea unor posibile practici anticoncurențiale investigate de autoritate.

Consiliul Concurenței precizează că inspectorii săi pot solicita, potrivit legislației în vigoare, orice informații care au legătură cu obiectul unei investigații. Companiile verificate trebuie să asigure accesul la datele și documentele solicitate de autoritate în condițiile prevăzute de lege.

Refuzul de a coopera cu instituția sau acțiunile care împiedică desfășurarea unei investigații pot fi sancționate cu amendă. Potrivit autorității de concurență, nivelul acesteia poate varia între 0,1% și 1% din cifra de afaceri totală realizată de companie în anul financiar anterior aplicării sancțiunii.