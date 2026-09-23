Europenii își schimbă obiceiurile de călătorie. Un mijloc de transport a depășit un rival după 10 ani

Pentru prima dată din 2014, trenurile au depășit autobuzele, autocarele și troleibuzele în preferințele de transport ale pasagerilor din Uniunea Europeană. Datele Eurostat pentru 2024 arată o schimbare lentă a modului în care europenii călătoresc, însă mașina continuă să fie, de departe, principalul mijloc de transport utilizat pe continent.

În 2024, autoturismele au reprezentat 69,2% din totalul călătoriilor de pasageri din UE. Procentul rămâne net superior celui înregistrat de celelalte forme de transport, chiar dacă ponderea deplasărilor cu mașina s-a redus treptat în ultimul deceniu.

Transportul feroviar a ajuns la 7,5% din totalul călătoriilor, depășind ușor autobuzele, autocarele și troleibuzele, care au avut o pondere de 7,3%. Diferența dintre cele două moduri de transport este redusă, însă marchează o schimbare care nu s-a mai produs de aproximativ un deceniu.

Transportul maritim continuă să aibă cea mai mică pondere dintre principalele moduri de deplasare analizate, reprezentând 0,4% din totalul călătoriilor. Procentul a rămas în mare parte neschimbat, în timp ce celelalte mijloace de transport au înregistrat modificări mai vizibile în ultimii ani.

Privind evoluția din 2014 până în 2024, transportul aerian a înregistrat cea mai mare creștere dintre modurile de transport analizate. Ponderea călătoriilor cu avionul a crescut cu 3,6 puncte procentuale pe parcursul celor zece ani.

Transportul feroviar a avut o creștere mai redusă, de 0,9 puncte procentuale, însă evoluția sa a contribuit la depășirea autobuzelor în 2024. Schimbarea dintre cele două moduri de transport vine după o perioadă în care diferențele dintre ponderile lor au fost relativ mici.

În aceeași perioadă, ponderea călătoriilor efectuate cu mașina a scăzut cu 2,9 puncte procentuale. Autobuzele, autocarele și troleibuzele au pierdut, la rândul lor, 1,3 puncte procentuale.

Datele pentru întregul deceniu indică astfel modificări în distribuția călătoriilor între principalele mijloace de transport. Mașinile își păstrează poziția dominantă, însă transportul feroviar și cel aerian au câștigat pondere, în timp ce deplasările rutiere cu autoturismul și transportul cu autobuzele au înregistrat scăderi, potrivit Euronews.

Mediile calculate pentru întreaga Uniune Europeană ascund diferențe considerabile între statele membre. Proporția călătoriilor realizate cu fiecare tip de transport variază semnificativ de la o țară la alta, în funcție de caracteristicile și rețelele de transport disponibile.

Lituania are cea mai mare pondere a călătoriilor cu mașina dintre țările UE, cu 83,7% din totalul deplasărilor realizate pe șosea. Olanda, cu 77%, și Finlanda, cu peste 75%, se află, de asemenea, printre statele cu cea mai mare dependență de transportul rutier cu autoturismul.

În cazul transportului aerian, Croația se află la un nivel distinct, zborurile reprezentând 45,6% din totalul călătoriilor. Bulgaria, cu 30,3%, și Cipru, cu 25,3%, au, de asemenea, ponderi ridicate ale transportului aerian în totalul deplasărilor.

Transportul feroviar are cea mai mare pondere în Ungaria, unde reprezintă 11,3% din totalul călătoriilor. Austria urmează cu o proporție de puțin peste 10%, cele două state având astfel cele mai ridicate ponderi ale deplasărilor cu trenul dintre țările menționate în datele Eurostat.

Autobuzele, autocarele și troleibuzele au cea mai mare pondere în Malta, Irlanda și Ungaria. În cazul Maltei și Irlandei, rețelele feroviare sunt relativ limitate, ceea ce se reflectă în distribuția călătoriilor între diferitele mijloace de transport.

Transportul maritim are o pondere mai ridicată în statele insulare și în cele cu acces extins la mare. Estonia, Malta și Croația se află printre țările în care călătoriile maritime au cea mai mare reprezentare, deși acestea constituie în continuare o parte redusă din totalul deplasărilor.