Atac al lui Siegfried Mureșan la adresa PSD. Ce i-a transmis Olguței Vasilescu despre Claudiu Manda

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a răspuns criticilor venite din partea social-democraților și a făcut referire directă la declarațiile Olguței Vasilescu. Mureșan a adus în discuție și activitatea soțului acesteia, europarlamentarul Claudiu Manda, în Parlamentul European.

Întrebat ce mesaj le transmite social-democraților care au lansat la adresa sa atacuri pe care le consideră xenofobe, premierul desemnat a ales să răspundă printr-o critică adresată unei importante voci din PSD. Mureșan a susținut că Olguța Vasilescu ar trebui să acorde atenție activității soțului său în legislativul european.

„Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, că nu face cinste, fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European”, a declarat Mureșan.

Referirea lui Mureșan l-a vizat pe Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu și europarlamentar. Declarația a fost făcută ca răspuns la întrebarea privind mesajul pe care premierul desemnat îl are pentru social-democrații care l-au criticat.

Siegfried Mureșan a continuat prin a spune că își dorește ca reprezentanții PSD să îl critice pe baza unor argumente pe care le consideră serioase. El a respins ceea ce a descris drept afirmații neadevărate și a cerut social-democraților să își concentreze criticile pe chestiuni pe care le consideră relevante.

„În ceea ce privește trăznăile spuse de Partidul Social Democrat, mi-aș dori sincer ca Partidul Social Democrat să mă combată cu chestiuni serioase”, a spus Siegfried Vasile Mureșan.

Premierul desemnat a susținut că social-democrații cunosc modul în care și-a desfășurat activitatea publică și faptul că acesta spune că a pus competența și etica printre principalele repere ale activității sale. În opinia lui Mureșan, criticile PSD nu se referă la aceste două aspecte.

„Faptul că ei știu că competența și etica au fost întotdeauna principalii piloni ai activității mele și ai prezenței mele în spațiul public, ei știu că nu am făcut niciodată rabat la competență și la etică, știu că nu au cu ce să mă atace în materie de competență și etică și atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri”, a afirmat Mureșan.

În declarațiile sale, Mureșan a susținut că atacurile social-democraților nu au la bază argumente legate de competența sau etica sa. El a legat această situație de ceea ce consideră a fi lipsa unor argumente prin care PSD să îi conteste activitatea publică.

Premierul desemnat a afirmat apoi că privește cu „simpatie” criticile venite din partea social-democraților. Mureșan a susținut că acestea ar demonstra, în opinia sa, dimensiunea politică pe care o atribuie PSD și faptul că partidul nu ar putea formula o alternativă de program pentru dezvoltarea României.

„Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbetul pe buze și arată doar cât sunt de mici și faptul că sunt incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României”, a mai declarat Mureșan.

Declarațiile lui Siegfried Mureșan au continuat cu o referire la acuzațiile formulate de PSD la adresa sa. Premierul desemnat a spus că și-ar dori ca afirmațiile făcute de social-democrați despre el să fie adevărate, după ce a susținut că propriile afirmații despre PSD au fost și sunt adevărate.

Premierul desemnat și-a încheiat astfel replica la criticile venite din partea PSD, după ce a făcut referire atât la declarațiile Olguței Vasilescu, cât și la prezența europarlamentarului Claudiu Manda în Parlamentul European.

„Tot ceea ce eu am spus de-a lungul timpului despre Partidul Social Democrat a fost și este adevărat. Mi-aș dori ca ceea ce PSD-ul spune despre mine să fie adevărat”, a aconcluzionat Siegfried Mureșan.

Mureșan a susținut pe parcursul declarației sale că social-democrații ar trebui să formuleze critici bazate pe argumente pe care le consideră serioase și să evite ceea ce el a numit „neadevăruri”. Declarațiile au venit ca răspuns la întrebările privind atacurile lansate de reprezentanți ai PSD la adresa sa.