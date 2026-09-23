Sorin Grindeanu, mesaj pentru viitorul Guvern. PSD cere relansarea investițiilor străine: Trebuie să redevină o prioritate

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate pentru orice Guvern, în contextul în care, potrivit acestuia, acestea au scăzut cu peste 80% în ultimul an. Liderul social-democrat a anunțat că a discutat cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România despre soluțiile PSD pentru relansarea economică și încurajarea mediului privat.

Grindeanu a transmis într-un mesaj publicat pe Facebook că PSD este pregătit să își asume responsabilitatea și că formațiunea nu dorește prelungirea crizei sau apariția instabilității. În același timp, liderul social-democrat consideră că partidul nu poate susține revenirea la politicile care, în opinia sa, au generat problemele actuale.

Președintele PSD a susținut că actuala propunere de Guvern ar modifica personajele, dar nu și abordările. În acest context, el a precizat că social-democrații au zece priorități și criterii clare și sunt pregătiți să discute cu toate forțele democratice care doresc să construiască o majoritate în jurul unui program.

În ceea ce privește orientarea strategică a României, Grindeanu a reafirmat poziționarea PSD ca partid european și euroatlantic.

Liderul social-democrat a abordat și problema deficitului bugetar, pe care a descris-o drept una majoră. În viziunea prezentată de acesta, reducerea deficitului ar trebui realizată prin creșterea economiei, îmbunătățirea colectării taxelor și eficientizarea statului, nu prin măsuri care să afecteze sectorul privat.

„Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate a oricărui Guvern! Doar în ultimul an acestea au scăzut cu peste 80%! De aceea, am discutat astăzi cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România pentru a le transmite soluțiile PSD de relansare economică și de încurajare a mediului privat. PSD este pregătit să își asume responsabilitatea. Nu vrem să prelungim criza și nu vrem instabilitate. Însă nu putem susține revenirea la aceleași politici care au generat problemele actuale. Actuala propunere de guvern va schimba doar personajele nu și abordările! Avem zece priorități, avem criterii clare și suntem pregătiți să discutăm cu toate forțele democratice care vor să construiască o majoritate în jurul unui program. Iar asupra orientării strategice a României nu există nicio ambiguitate: PSD rămâne un partid european și euroatlantic”, a scris acesta pe Facebook.

Grindeanu susține, de asemenea, că dezechilibrele economice nu ar trebui corectate exclusiv prin măsuri care afectează salariații, pensionarii, familiile și serviciile publice. Potrivit abordării prezentate de liderul PSD, ajustarea trebuie susținută și prin investiții în infrastructură, energie și industrie, precum și prin investiții cu valoare adăugată.

O altă prioritate menționată de președintele PSD este absorbția tuturor fondurilor disponibile prin mecanismele financiare externe. Grindeanu a susținut că România trebuie să utilizeze fiecare euro disponibil și să evite transformarea conflictelor politice interne în riscuri pentru finanțarea europeană.

„Într-adevăr deficitul bugetar este o problemă majoră, dar el trebuie redus prin creșterea economiei, printr-o colectare mai bună a taxelor și prin eficientizarea statului, nu prin sufocarea sectorului privat. Corectarea dezechilibrelor nu poate fi făcută exclusiv pe seama salariaților, pensionarilor, familiilor și serviciilor publice, ci prin investiții în infrastructură, energie, industrie, investiții cu valoare adăugată! Mai mult, trebuie să absorbim fiecare euro disponibil din mecanismele financiare externe și să încetăm să transformăm conflictele politice interne în riscuri pentru finanțarea europeană”, a conchis Sorin Grindeanu.

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