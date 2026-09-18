Eurostat: Trenurile au depășit autobuzele în UE în 2024. Transportul feroviar a ajuns la 7,5% din totalul pasagerilor-kilometri
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Datele Eurostat ne arată că, în anul 2024, trenurile au depășit autobuzele și autocarele în transportul de pasageri din Uniunea Europeană. Ponderea feroviară a ajuns la 7,5%, în timp ce autobuzele au avut 7,3%, pe fondul schimbării treptate a obiceiurilor de călătorie din ultimul deceniu.
Trenurile au depășit autobuzele în UE în 2024. Transportul feroviar a ajuns la 7,5% din totalul pasagerilor-kilometri
În 2024, autoturismele au rămas cel mai utilizat mijloc de transport în Uniunea Europeană, reprezentând 69,2% din totalul pasagerilor-kilometri, estimat la 6.130 de miliarde de pasageri-kilometri. Ponderea a scăzut însă cu 1 punct procentual față de anul precedent.
Transportul aerian a reprezentat 15,8% din totalul pasagerilor-kilometri, în creștere cu 1 punct procentual față de 2023. Trenurile au ocupat următoarea poziție, cu o pondere de 7,5%, după o creștere de 0,3 puncte procentuale într-un singur an.
Pentru prima dată din 2014, transportul feroviar a depășit autobuzele și autocarele, inclusiv troleibuzele. Acestea au reprezentat 7,3% din totalul pasagerilor-kilometri în 2024, cu 0,2 puncte procentuale mai puțin decât în 2023. Transportul maritim a avut o pondere de 0,4%, similară celei din anul anterior.
Datele arată o schimbare treptată a obiceiurilor de călătorie în UE în ultimul deceniu. Comparativ cu 2014, ponderea transportului cu autoturismele a scăzut cu 2,9 puncte procentuale, iar cea a autobuzelor și autocarelor s-a redus cu 1,3 puncte procentuale.
În același timp, trenurile și avioanele au devenit mai utilizate. Ponderea transportului feroviar în totalul pasagerilor-kilometri a crescut cu 0,9 puncte procentuale față de 2014, în timp ce transportul aerian a înregistrat o creștere de 3,6 puncte procentuale.
La nivel național, Lituania a avut în 2024 cea mai mare pondere a transportului cu autoturismul personal dintre țările UE, de 83,7% din totalul pasagerilor-kilometri. Țările de Jos au urmat cu 77%, iar Finlanda cu 75,4%.
În cazul transportului aerian, Croația a înregistrat cea mai mare pondere a pasagerilor-kilometri aerieni în volumul total al transportului, de 45,6%. Bulgaria s-a situat pe locul următor, cu 30,3%, iar Cipru a avut o pondere de 25,3%.
Malta a avut cea mai mare pondere a transportului cu autobuze și autocare din UE. Procentul a ajuns la 17% în 2024
Malta a înregistrat în 2024 cea mai mare pondere a transportului cu autobuze, autocare și troleibuze din totalul pasagerilor-kilometri, respectiv 17%. Irlanda s-a situat pe locul următor, cu 16,6%, fiind urmată de Ungaria, cu 15,3%.
Transportul feroviar a avut o pondere importantă în Ungaria, unde a reprezentat 11,3% din totalul pasagerilor-kilometri. Austria a înregistrat o pondere de 10,4%, iar Țările de Jos, 9,8%.
În ceea ce privește transportul maritim, Estonia a avut cea mai mare pondere a pasagerilor-kilometri, de 2,7%. Malta a urmat cu 2,4%, iar Croația a înregistrat o pondere de 2,3%, potrivit Eurostat.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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