Caviar și șampanie în timp de criză: mișcarea prin care Air France caută venituri mai mari

Caviar, șampanie și cabine de lux fac parte din strategia prin care Air France încearcă să își consolideze segmentul premium într-o perioadă în care industria aeriană este afectată de războiul cu Iranul. Investițiile companiei în servicii destinate pasagerilor cu venituri ridicate încep să producă rezultate, potrivit directorului general Ben Smith, citat de Reuters.

Companiile aeriene din întreaga lume, inclusiv grupul-mamă Air France-KLM, se confruntă cu o creștere puternică a costurilor cu combustibilul și cu schimbări ale fluxurilor de pasageri, pe fondul conflictului care durează de aproape șapte luni. Situația a determinat unele companii să reducă numărul de zboruri și să își limiteze cheltuielile.

Air France a ales o strategie diferită și continuă să aloce fonduri importante segmentului premium. Compania se bazează inclusiv pe poziționarea Parisului ca destinație internațională asociată cu moda, gastronomia și hotelurile de lux, dar și pe popularitatea serialului „Emily in Paris”.

Operatorul francez și-a modernizat meniurile, introducând produse provenite de la mărci de lux, și a investit în cabinele care generează cele mai mari venituri.

Ben Smith a vorbit despre avantajul pe care îl oferă Parisul în strategia companiei, în timpul unei vizite la Londra, unde Air France a primit un premiu pentru cea mai bună cabină first class.

„Toate mărcile de lux sunt la Paris. Avem la Paris mai multe restaurante cu stele Michelin decât oriunde în lume. Este un oraş foarte special. Nu este doar superb ca destinaţie culturală, ci şi ca oraş al luxului”, a explicat Smith.

Air France nu este singura companie aeriană care încearcă să atragă pasagerii cu venituri ridicate prin investiții în servicii și cabine premium. Cele mai mari trei grupuri aeriene europene, între care se numără IAG, proprietarul British Airways, și Lufthansa, și-au reproiectat în ultimii ani cabinele first class.

Investițiile au fost făcute pe fondul unei cereri mai mari pentru călătoriile premium, în special din partea pasagerilor americani cu venituri ridicate. Companiile încearcă astfel să răspundă unei categorii de clienți pentru care prețul biletului reprezintă un factor mai puțin restrictiv.

Potrivit lui Smith, pasagerii cu cele mai mari venituri ai Air France nu au fost descurajați de majorarea tarifelor. CEO-ul companiei spune că o parte dintre clienții care apelau anterior la avioane private au început să aleagă cabinele first class.

Unul dintre motivele invocate pentru această schimbare este dorința unor pasageri de a evita criticile asociate emisiilor mai mari generate de zborurile private. În același timp, Air France a raportat o creștere a rezervărilor și a veniturilor pentru cabinele premium, business și first class.

Evoluția a avut loc chiar dacă operatorul francez a majorat tarifele biletelor pentru a compensa creșterea costurilor cu combustibilul. Compania continuă astfel să urmărească cererea pentru produsele sale premium într-o perioadă în care presiunile asupra industriei aeriene s-au accentuat.

Datele Air France indică o creștere de 11% a veniturilor obținute din călătoriile first class și premium. Rezultatul vine după investițiile realizate în cabine, meniuri și servicii destinate pasagerilor dispuși să plătească mai mult pentru călătorie.

Smith a minimalizat și posibilitatea ca inflația în creștere din Statele Unite să determine o reducere semnificativă a cheltuielilor acestei categorii de clienți.