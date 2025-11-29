Traficul aerian mondial este serios afectat la început de weekend, după ce Airbus a dispus rechemarea imediată a 6.000 de aeronave A320, o decizie fără precedent care vizează peste jumătate din flota globală. Măsura a determinat deja anularea și întârzierea unui număr semnificativ de zboruri pe marile aeroporturi internaționale.

Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA), organismul responsabil pentru certificarea familiei A320, a emis notificarea tehnică vineri seară, catalogând întreaga intervenție drept o „măsură de precauţie”.

Directivele cer instalarea unei versiuni anterioare de software, procedură ce trebuie finalizată înainte ca aeronavele să fie reintroduse în operare, potrivit unui buletin intern transmis companiilor aeriene și consultat de Reuters.

Airbus a justificat decizia printr-un incident tehnic descoperit recent, precizând că „un incident recent a evidenţiat posibilitatea ca radiaţiile solare intense să corupă date critice pentru controlul aeronavei”.

Constructorul european a mai transmis că „Airbus recunoaşte că aceste recomandări vor duce la perturbări operaţionale pentru pasageri şi clienţi”, anticipând întârzieri și anulări pe scară largă.

Transportatorii aerieni încep să raporteze întârzieri, anulări și modificări de program

Efectele rechemării se resimt deja în întreaga lume. Printre companiile afectate:

American Airlines

Cea mai mare flotă de A320 din lume: 340 din 480 de avioane necesită actualizare. Lucrările sunt estimate să se finalizeze în două ore pe avion.

Lufthansa

Operatorul german estimează anulări izolate și întârzieri moderate.

Avianca

Peste 70% din flotă afectată; „perturbări semnificative” timp de 10 zile. Vânzările de bilete suspendate până la 8 decembrie.

Wizz Air

O parte dintre aeronave necesită intervenții software; unele zboruri pot fi afectate în weekend.

easyJet

A finalizat actualizarea software pentru majoritatea aeronavelor și intenționează să opereze normal.

Air France

A anulat 35 de zboruri vineri.

Air New Zealand

Toate A320neo necesită actualizare; sunt așteptate anulări și întârzieri sâmbătă.

Air India & Air India Express

Actualizările vor determina timpi de rotație mai lungi și posibile anulări.

IndiGo

Finalizează intervențiile din timp; mici modificări în program sunt probabile.

Volaris

Se preconizează întârzieri și anulări în următoarele 48–72 de ore.

Latam Airlines

Doar unele aeronave din Columbia, Peru și Chile sunt vizate; Brazilia și Ecuador sunt exceptate.

Turkish Airlines

Opt aviatoare A320 au fost actualizate și au revenit în operare.

„Toate operaţiunile noastre continuă în siguranţă şi fără întreruperi”, a transmis operatorul.

Viva Mexico

Confirmă actualizările, dar nu oferă un termen pentru revenirea la normal.

Delta Airlines

Anticipează un impact redus.

Aer Lingus

Doar câteva aeronave sunt vizate; fără perturbări majore.

United Airlines și Azul SA

Nu sunt afectate de recall.

Actualizarea software durează aproximativ două ore pe avion, însă numărul mare de aeronave vizate, lipsa echipelor tehnice suficiente și programările deja încărcate ale operatorilor pot extinde blocajul pe parcursul întregului weekend.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice constant informațiile actualizate privind zborurile și eventualele opțiuni de reprogramare.

