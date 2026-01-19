Alegerea unei companii aeriene nepotrivite poate transforma chiar și cea mai bine organizată călătorie într-o experiență frustrantă. Întârzierile, anulările, cabinele inconfortabile sau serviciile deficitare pentru clienți nu sunt simple neplăceri: pentru milioane de pasageri, în fiecare an,ele se transformă în probleme reale.

Pentru a-i ajuta pe călători să ia decizii informate, AirAdvisor, una dintre principalele platforme dedicate protejării drepturilor pasagerilor în caz de perturbări ale zborurilor sau probleme legate de bagaje, a publicat clasamentul celor mai slab evaluate companii aeriene din Europa pentru 2026. Analiza se bazează pe unul dintre cele mai ample studii de performanță ale companiilor aeriene realizate până în prezent.

Clasamentul evaluează principalele companii aeriene din Europa pe baza a nouă criterii: fiabilitatea zborurilor, confortul la bord, istoricul de siguranță, accesibilitatea tarifelor, reputația în rândul pasagerilor, calitatea lounge-urilor din aeroporturi, recunoașterea profesională în industrie, politicile pentru călătoriile în familie și cele privind transportul animalelor de companie.

Poziție în clasament Companie aeriană Scor consolidat Observații-cheie 1 Air Europa 5.33 Reputație slabă în rândul pasagerilor; percepție redusă privind raportul calitate–preț; experiență sub așteptări în lounge-uri. 2 LOT Polish Airlines 6.22 Performanță scăzută în ceea ce privește punctualitatea; fiabilitate sub media pieței. 3 Wizz Air 6.33 Cele mai slabe evaluări din partea clienților; politici deficitare pentru familii și transportul animalelor de companie; nivel redus de confort la bord. 4 Ryanair 6.44 Cel mai scăzut scor la capitolul confort; politici restrictive pentru familii și animale de companie; experiență generală slabă pentru pasageri. 5 Vueling 6.5 Întârzieri frecvente, nivel limitat de confort la bord și servicii dedicate familiilor sub așteptări. 6 Volotea 6.78 Reputație modestă în rândul pasagerilor, recunoaștere profesională redusă și experiență slabă în aeroporturi. 7 TAP Air Portugal 7.22 Întârzieri recurente pe rute-cheie; prețuri necompetitive; lounge-uri sub media industriei. 8 Air France 8 Tarife ridicate; nivel inconstant al serviciilor; performanță operațională neuniformă. 9 Norwegian Air Shuttle 8.11 Reputație slabă în rândul clienților, acces limitat la lounge-uri și o percepție redusă a raportului calitate–preț. 10 SAS 8.78 Tarife mari, lounge-uri lipsite de elemente distinctive și absența unor avantaje competitive clare.

Clasamentul complet, cu detalierea scorurilor, este disponibil aici: https://airadvisor.com/ro/cele-mai-slabe-companii-aeriene-europene

Fiabilitatea rămâne principala problemă: Companiile aeriene clasate constant la coada ierarhiei se confruntă cu o punctualitate slabă și cu rate ridicate de perturbări ale zborurilor, ceea ce confirmă că întârzierile și anulările sunt în continuare principalele surse de nemulțumire pentru pasageri.

Companiile aeriene clasate constant la coada ierarhiei se confruntă cu o punctualitate slabă și cu rate ridicate de perturbări ale zborurilor, ceea ce confirmă că întârzierile și anulările sunt în continuare principalele surse de nemulțumire pentru pasageri. Tarifele mici vin cu compromisuri clare: Operatorii ultra-low-cost obțin scoruri bune la capitolul accesibilitate, dar performează modest în privința confortului, recenziilor clienților și politicilor pentru familii sau transportul animalelor de companie, întărind ideea că biletele mai ieftine implică adesea o experiență de călătorie limitată.

Operatorii ultra-low-cost obțin scoruri bune la capitolul accesibilitate, dar performează modest în privința confortului, recenziilor clienților și politicilor pentru familii sau transportul animalelor de companie, întărind ideea că biletele mai ieftine implică adesea o experiență de călătorie limitată. Reputația în rândul clienților contează mai mult ca oricând: Companiile cu cele mai slabe poziții în clasament înregistrează constant scoruri reduse în evaluările pasagerilor, reflectând frustrări legate de calitatea serviciilor, comunicare și modul de gestionare a situațiilor neprevăzute.

Companiile cu cele mai slabe poziții în clasament înregistrează constant scoruri reduse în evaluările pasagerilor, reflectând frustrări legate de calitatea serviciilor, comunicare și modul de gestionare a situațiilor neprevăzute. Nici companiile tradiționale nu sunt imune: Mai mulți operatori full-service se regăsesc în topul negativ din cauza serviciilor inconsistente, a tarifelor ridicate sau a experiențelor dezamăgitoare oferite în lounge-urile din aeroporturi.

Mai mulți operatori full-service se regăsesc în topul negativ din cauza serviciilor inconsistente, a tarifelor ridicate sau a experiențelor dezamăgitoare oferite în lounge-urile din aeroporturi. Siguranța nu mai este un factor de diferențiere: În condițiile în care majoritatea companiilor aeriene europene mențin standarde ridicate de siguranță, clasamentele sunt tot mai mult influențate de experiența pasagerilor, de la fiabilitate și confort, până la raportul calitate, preț.

„Pasagerii sunt tot mai dispuși să accepte mai puține servicii suplimentare la bord, însă devin mult mai puțin toleranți când vine vorba de întârzieri, anulări și comunicare deficitară”, a declarat Anton Radchenko, CEO al AirAdvisor.

Datele mai indică faptul că lipsa de fiabilitate are un impact mult mai mare asupra satisfacției pasagerilor decât prețul biletului în sine, potrivit lui Radchenko.

„Mulți călători pornesc de la ideea că un preț mai mare garantează automat o experiență mai lină, însă datele nu confirmă această presupunere. Deși operatorii ultra-low-cost domină ultimele poziții ale clasamentului, mai multe companii full-service înregistrează, la rândul lor, performanțe slabe, pe fondul unei fiabilități operaționale și al unei constanțe a serviciilor care nu au ținut pasul cu creșterea tarifelor”, a adăugat Radchenko.

Într-un context în care standardele de siguranță sunt, în mare parte, aliniate la nivel european, companiile aeriene sunt evaluate tot mai mult în funcție de modul în care gestionează perturbările, explică CEO-ul AirAdvisor.

„Comunicarea clară, reprogramarea rapidă a zborurilor și un serviciu de relații cu clienții prompt devin factori decisivi pentru pasageri”, adaugă Anton Radchenko.

Pasagerii care aleg companii aeriene aflate printre cele mai slab evaluate din Europa au șanse mai mari să se confrunte cu:

Un risc crescut de întârzieri și anulări, ceea ce sporește probabilitatea pierderii conexiunilor și a perturbării planurilor de călătorie

O calitate mai scăzută a serviciilor, inclusiv confort limitat la bord și suport mai slab pentru clienți

Comunicare deficitară în situații de perturbare, care îngreunează reprogramarea zborurilor și accesul la asistență

Necesitatea de a cunoaște mai bine drepturile pasagerilor prevăzute de Regulamentul UE 261/2004, întrucât despăgubirile și măsurile de asistență depind de modul în care sunt gestionate întârzierile și anulările

Un motiv în plus pentru a verifica performanța companiilor aeriene înainte de rezervare, nu doar prețul biletului

Clasamentul realizat de AirAdvisor privind cele mai slab evaluate companii aeriene din Europa se bazează pe o evaluare structurată, construită în jurul a nouă criterii distincte, menite să reflecte atât performanța operațională, cât și experiența pasagerilor.

Analiza a inclus 15 companii aeriene cu sediul în Europa și a examinat peste 7,6 milioane de zboruri operate în 2023 și 2024, pentru a măsura nivelul de fiabilitate, inclusiv ratele de întârziere și anulare. Percepția pasagerilor a fost evaluată pe baza a 831.513 recenzii colectate de pe mai multe platforme online.

Cele nouă criterii utilizate în clasament au fost: fiabilitatea zborurilor, confortul la bord, istoricul de siguranță, accesibilitatea tarifelor (măsurată prin venitul per kilometru-scaun disponibil), reputația în rândul clienților, calitatea lounge-urilor din aeroporturi, recunoașterea profesională a companiilor, politicile pentru călătoriile în familie și politicile privind transportul animalelor de companie.

Siguranța a fost evaluată pe baza datelor privind incidentele din 2024, iar politicile și facilitățile companiilor aeriene au fost analizate folosind documentație publică și surse terțe verificate. Fiecare criteriu a fost notat și ponderat pentru a obține un scor consolidat, evidențiind companiile care au avut performanțe slabe constante în mai multe domenii, nu pe cele afectate de probleme izolate.